El Gobierno celebró la victoria en el Senado y aseguró que las leyes blindarán el Plan de Reparación Histórica de Ahorros

Luego de la sesión, el Gobierno publicó un comunicado donde destacó las leyes aprobadas y afirmó que éstas favorecen el resguardo de los ahorros y la reducción de cargas regulatorias

La aprobación en el Senado argentino de la Ley de Presupuesto 2026 y la Ley de Principio de Inocencia Fiscal representa, según la Oficina del Presidente, una transformación sin precedentes en la política económica reciente del país. Desde la administración nacional, se define estas normativas como “dos inconmensurables logros que fueron posibles gracias al incansable trabajo de la Jefa de Bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, y a aquellos legisladores que acompañaron con su voto el plan económico que está sacando a Argentina adelante”, expresaron desde la Oficina del Presidente.

El sentido estratégico de la Ley de Principio de Inocencia Fiscal se justifica por la protección efectiva que extiende sobre los ahorros particulares y la limitación de cualquier mecanismo que utilice la sospecha como herramienta de presión.

Con la nueva Ley de Inocencia Fiscal los ciudadanos quedarán resguardados frente a cualquier administración que pretenda tratarlos como delincuentes por disponer de sus ahorros, y de todo intento de persecución estatal arbitraria por el fruto de su esfuerzo”, aseguraron desde la misma fuente.

Las reformas abarcan una revisión integral sobre las normativas de procedimiento tributario y los modelos de declaración de impuestos, con un foco en la autonomía de los individuos y la simplificación de las obligaciones fiscales. “Las modificaciones introducidas a la Ley de Procedimiento Fiscal, al Régimen Penal Tributario y la creación del Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias permiten que todos los argentinos de bien hagan uso pleno y libre del fruto de su trabajo, generando mayor dinamismo en la economía y contribuyendo al crecimiento sostenido del país”, destacaron desde la Oficina del Presidente.

El nuevo marco implica también una resignificación del enfoque estatal frente al combate de los delitos económicos y la reducción de la presión regulatoria sobre los sectores productivos formales. Desde la Presidencia se subrayó que “los controles excesivos aplicados durante décadas tanto a ciudadanos honestos como a empresas, demostraron ser una excusa ineficaz para justificar una super estructura estatal, mientras las grandes operaciones de lavado de dinero del crimen organizado permanecían impunes”.

Además, se anunció que el “Gobierno Nacional concentrará sus esfuerzos en combatir a narcotraficantes, terroristas y políticos corruptos, y no en perseguir a trabajadores, productores o pequeñas empresas; y gracias a esta ley, los futuros gobiernos deberán respetar este lineamiento”.

Finalmente, Milei realizó un llamado dirigido a la ciudadanía: “Invita a todos los argentinos de bien a adherirse al Régimen Simplificado de Ganancias y a disponer libremente de sus ahorros”. El mandatario definió este punto legal como un hecho irreversible, afirmando que “esto es un antes y un después en nuestra historia, y una herramienta indispensable para hacer al país grande otra vez. En Argentina ahorrar ya no es delito”.

Nota en desarrollo

