Patricia Bullrich logró su primer triunfo en el Senado en el inicio de la sesión por el Presupuesto

El bloque liderado por la legisladora se impuso en la votación sobre el mecanismo para aprobar la ley. La estrategia de los Capítulos para evitar modificaciones y los riegos sobre los artículos de educación

Patricia Bullrich, este viernes en
Patricia Bullrich, este viernes en el Senado (Foto: Maximiliano Luna)

La senadora Patricia Bullrich comenzó con un triunfo su primera sesión en la Cámara Alta. Luego de una semana en la que se dedicó a juntar votos para aprobar el Presupuesto 2026, llegó el día de ir al recinto y necesitaba primero lograr romper la resistencia de la oposición sobre cómo iba a ser la forma de votarlo. Y lo logró.

El oficialismo fue a la reunión de Labor Parlamentaria con una idea clara: el presupuesto se vota por capítulos y no por artículos. Con esa idea busca proteger el articulado que es criticado no solo por el peronismo sino también por sectores del radicalismo como es el escaso financiamiento para la educación y la ciencia.

En Labor no logró imponerse. No hubo acuerdo y se determinó que se iba a votar en el recinto el plan sobre cómo se iba a desarrollar la sesión y la votación de las leyes que se iban a tratar a partir del mediodía. Bullrich debía esperar.

Luego de una fuerte discusión en donde desde el bloque del peronismo se hacía referencia al reglamento y a diferentes autores, entre los que figuró Eduardo Menem, y se pedía el tratamiento artículo por artículo y no del capítulo. Desde el bloque libertario se hacía silencio y se evitó en todo momento entrar en la confrontación. “A votar no más” ordenó.

Bullrich habla por teléfono y
Bullrich habla por teléfono y sonríe en medio de la sesión

La votación mostró el primer triunfo. El bloque que conduce Bullrich se impuso luego de que se votara dos veces.

Finalmente el posicionamiento de La Libertad Avanza se impuso y Patricia Bullrich ganó su primer mano a mano en la Cámara baja. El oficialismo obtuvo 39 votos afirmativos y se impuso a los 33 negativos que juntó la oposición y logró imponer la moción para que la votación en particular del Presupuesto sea por capítulos y no por artículos.

El oficialismo quiere bloquear posibles modificaciones en el articulado. Principalmente en el Capítulo II que es el que contiene el artículo 30, el cual propone derogar normas que fijan mínimos obligatorios de inversión en educación, ciencia y tecnología, y dejaría sin financiamiento a las escuelas técnicas.

Pero esta victoria de Bullrich podría convertirse en pírrica porque logró imponerse por muy poco. Entre los negativos aparecieron los dos senadores de Alianza por Santa Cruz, José María Carambia y Natalia Gadano; los dos del Frente Cívico por Santiago del Estero, los senadores Elia Esther del Carmen Moreno y Gerardo Zamora, y los tres radicales Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger.

“Ahora tendremos horas de idas y vueltas para saber si Bullrich se impone y logra mantener adentro a los radicales”, explicó una fuente radical.

Una vez que se resuelva esa discusión, es poco probable que el oficialismo tenga inconvenientes, pero lo que se verá es si esta primera victoria de Patricia Bullrich como senadora se mantiene o no.

