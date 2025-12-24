La Argentina felicitó a Nasry Asfura tras ser electo presidente de Honduras

El canciller Pablo Quirno (REUTERS)

La República Argentina, junto a otros países de la región, felicitó a Nasry “Tito” Asfura por su elección como presidente de Honduras, tras los comicios celebrados el 30 de noviembre, y expresó su voluntad de fortalecer los lazos bilaterales en áreas clave como el comercio, la seguridad y la democracia. Así lo comunicó la Cancillería argentina en un documento conjunto con los gobiernos de Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana, en el que además reconocieron el compromiso cívico del pueblo hondureño y la labor de los organismos internacionales que supervisaron el proceso electoral.

Según el texto oficial, los firmantes manifestaron: “Felicitamos al señor Nasry ‘Tito’ Asfura, presidente electo de la República de Honduras tras los comicios celebrados el 30 de noviembre. Con su gobierno, a ser inaugurado el próximo 27 de enero, esperamos trabajar conjuntamente en los temas que nos unen como países hermanos, en particular el comercio, la seguridad, la migración y el fortalecimiento de la democracia en la región”.

La declaración también valoró la conducta demostrada por el electorado hondureño. “Destacamos la responsabilidad cívica mostrada por la ciudadanía al ejercer el sufragio y la paciencia con que esperó el escrutinio final, exhibiendo un compromiso con la paz y con la institucionalidad”, señala.

Nasry Asfura (REUTERS)

El documento oficial subrayó el papel desempeñado por la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), así como la presencia de observadores de la Unión Europea y de organismos nacionales. “Su acompañamiento contribuyó a una revisión exhaustiva e imparcial del proceso, brindando claridad a la ciudadanía respecto de la legitimidad de los resultados”, puntualizó el texto.

De acuerdo con el comunicado, los países firmantes también reconocieron el esfuerzo del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, señalando su desempeño bajo presión y la dedicación de su personal para garantizar el cumplimiento del mandato institucional. “Resaltamos la responsabilidad de su personal en todo el territorio nacional y el liderazgo demostrado por las consejerías en el cumplimiento de su mandato”.

En la parte final del pronunciamiento, los gobiernos firmantes reafirmaron su solidaridad con el pueblo hondureño y expresaron su deseo de que la transición se realice de manera pacífica y ordenada, “contribuyendo al afianzamiento de la convivencia nacional”.

Contexto de la elección en Honduras

El proceso electoral en Honduras culminó el 30 de noviembre, cuando la ciudadanía acudió a las urnas para elegir al próximo presidente. El escrutinio, que se extendió durante varias jornadas, generó expectativas y cierta tensión política, sobre todo en la etapa final del conteo.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó ganador a Nasry “Tito” Asfura al concluir el escrutinio especial. Asfura, quien asumirá la presidencia el 27 de enero, recibió el reconocimiento de la comunidad internacional y de observadores que participaron en la supervisión del proceso.

La participación de la Misión de Observación Electoral de la OEA y de la Unión Europea resultó determinante para garantizar la transparencia y legitimidad de los resultados. Ambos organismos mantuvieron presencia continua en el país durante la fase posterior a la votación, acompañando las etapas más sensibles del escrutinio y colaborando con observadores nacionales.

Militantes de Asfura tras conocer el resultado

El Consejo Nacional Electoral enfrentó presiones y cuestionamientos durante el mes previo a la proclamación de resultados, lo que puso a prueba su capacidad de gestión y su independencia institucional. Finalmente, el organismo logró concluir el proceso y oficializar la victoria de Asfura.

La elección de Nasry “Tito” Asfura marca el inicio de una nueva etapa política en Honduras, país que atraviesa desafíos relacionados con la seguridad, la migración y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Los países de la región, entre ellos Argentina, han expresado su disposición para colaborar con el futuro gobierno hondureño en la búsqueda de soluciones a estos retos compartidos.

La ciudadanía hondureña mostró una alta participación y paciencia durante el recuento de votos, mientras la comunidad internacional siguió de cerca el desarrollo de los acontecimientos. El proceso, calificado como exhaustivo e imparcial por los organismos observadores, permitió brindar certidumbre respecto a la legitimidad de los resultados.

El traspaso de mando está previsto para el 27 de enero, fecha en la que Nasry “Tito” Asfura asumirá formalmente la presidencia, dando inicio a un nuevo ciclo institucional para Honduras.