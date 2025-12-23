Rafael Grossi defendió su candidatura a la ONU: “Es necesario el coraje para reformarla y la Argentina sabe bien de eso”

El diplomático resaltó su experiencia en conflictos bélicos

Frente a un nutrido grupo de funcionarios, empresarios y diplomáticos, Rafael Grossi defendió este lunes su candidatura a secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con algunas críticas a la entidad, pero remarcando su experiencia en la resolución de conflictos internacionales y con la promesa de reformas en caso de ser elegido.

“Es cierto que hay muchas cosas que no están funcionando bien. Hagamos un ejercicio muy sencillo, muy simple: preguntémosle a cualquier argentino de a pie qué piensa de las Naciones Unidas. Hoy, en casa, nosotros que somos profesionales destacadísimos de la diplomacia internacional, de los negocios o en ámbitos de alta sofisticación, preguntemos eso, para poder tener una respuesta más articulada“, señaló el postulante a suceder a António Guterres.

Luego de que su postulación se formalizara con un acto en el Palacio San Martín, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, el dirigente se dirigió a un evento en su honor que llevó adelante el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI).

El canciller, Pablo Quirno, presentó formalmente la candidatura

La actividad se realizó en el restaurante El Central, ubicado dentro del predio de La Rural, hasta donde se acercaron figuras importantes de distintos sectores.

Participaron, por ejemplo, el canciller, Pablo Quirno; la ministra de Capital Humanó, Sandra Pettovello, y el secretario de Ambiente y Turismo, Daniel Scioli.

También asistieron el secretario de Educación, Carlos Torrendell; el director del PAMI, Carlos Regazzoni; el subsecretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo.

Asimismo, fueron invitados políticos de otros partidos, como el economista Carlos Melconian y el ex senador Federico Pinedo, quien fue sherpa en el G20 de Buenos Aires en el 2018.

La ministra Pettovello fue una de las invitadas

“Cuando observamos lo que está pasando en el mundo, evidentemente observamos que los signos de los tiempos son de conflicto, en donde a la tensión geotratégica o geopolítica que es natural a la vida de las naciones, se suma un regreso furioso y cruel de la guerra en todas sus formas y en todas sus manifestaciones y en prácticamente todos los rincones del planeta”, comenzó advirtiendo Grossi.

Al respecto, el actual director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) sostuvo que es necesario “parar la pelota y tratar de establecer un cierto orden internacional que nos guíe a las plataformas necesarias para evitar eso“.

En la sala también hubo empresarios relevantes, como Eduardo Elztein, del grupo IRSA; Marcos Bulgheroni, de Pan American Energy, y Mario Montoto, de Codesur.

“Esa constatación que nos entristece y que nos preocupa, más allá de la propia guerra y de las propias muertes y el trama que eso desencadena, es el de la ausencia de las Naciones Unidas“, criticó.

Grossi junto a Quirno

En esta línea, el candidato a secretario general de la ONU aseguró que con una correcta intervención, “estos conflictos puedan ser litigados, acaso prevenidos, acaso solucionados“.

“Hablo desde mi propia experiencia. Yo, que soy uno más de ustedes, un profesional más que no tiene ninguna cualidad que ninguno de ustedes no pueda tener. He logrado lo que dos beligerantes hablen. Hemos logrado dos veces el cese del fuego entre Ucrania y Rusia para que no se produzca un accidente nucleAR. Hemos logrado hablar con Vladimir Putin y a los pocos días, con Volodomir Zelensky. Hemos logrado mantener la interlocución con la República islámica de Irán, aunque nos amenace de muerte, no nos importa, hay que siempre seguir adelante. La diplomacia es eso, es abrir puerta y pensar que siempre es posible encontrar soluciones”, expresó.

El presidente del CARI, Francisco de Santibañes

En sintonía con la postura del presidente Javier Milei, que es muy crítico de este cuerpo, Grossi coincidió en que la ONU debe ”recordar que fue creada para traer paz y seguridad“.

“En estos días se habla muchísimo de eso. Las Naciones Unidas son una burocracia inflada, tanta gente, ganan mucha plata, viajan en clase business o no sé qué, muchas de estas cosas no son ciertas, pero no importa. Hay una base de disconformidad y es necesario ese coraje de la reforma. En la Argentina lo sabe bien el canciller y todos los miembros del Gabinete Nacional”, destacó.

Scioli fue otro de los invitados al evento

Por último; el titular de la OIEA remarcó que, “no completamente, pero en gran medida, todo eso pasa por la figura del secretario general”, por lo que es menester que sea una persona “que se ponga las botas y vaya donde existe el problema“.

“Este este mi compromiso personal, es un compromiso que asumo desde mi propia experiencia, desde lo que yo he visto. Para que pueda ser un espacio para que lo multilateral prevalezca sobre lo unilateral; para que la razón prevalezca frente a la fuerza; para que la cooperación prevalezca sobre el antagonismo y para que la esperanza prevalezca sobre la desazón”, cerró.

Antes que él, dio unas palabras el titular de CARI, Francisco de Santibañes, quien respaldó esta candidatura y destacó la trayectoria profesional del invitado.

“Sabemos que el director general genera mucho interés entre varios sectores de la sociedad argentina e internacional, lo cual nos obligó a trasladarnos a este escenario, en donde contamos hoy con la presencia de ministros, secretarios de Estado, embajadores acreditados y representantes de la sociedad civil en Argentina“, destacó.

*Fotos: Jaime Olivos