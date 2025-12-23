Hungría convocó a un bioeticista argentino para capacitar a investigadores y funcionarios en educación y desarrollo

Rab. Dr. Fishel disertando sobre IA, política y bioética en el MCC, 2025

En un contexto global marcado por la aceleración de la lA, la biotecnología en salud, los nuevos tratamientos y la investigación médica, la bioética se ha convertido en un componente central de la toma de decisiones públicas. Cada vez más Estados y centros de pensamiento estratégico advierten que regular estas biotecnologías sin formación ética especializada puede derivar en conflictos jurídicos, crisis institucionales y pérdida de legitimidad democrática.

En ese escenario, el reconocido bioeticista argentino Fishel Szlajen fue designado investigador visitante del Mathias Corvinus Collegium para el 2026, una de las instituciones académicas y de formación de cuadros dirigentes más influyentes de Europa Central y Oriental. Desde allí, brindará capacitación en bioética y ética en políticas públicas a decisores académicos y gubernamentales, para sus distintas sedes en Budapest, Viena, Berlín y Bruselas entre otras, con foco en los desafíos éticos de las biotecnologías emergentes aplicadas a la salud y otros ámbitos afines.

La designación resulta inédita para un académico latinoamericano y refleja una demanda concreta de conocimiento especializado en un momento en el que los dilemas bioéticos dejaron de ser hipotéticos para convertirse en decisiones inmediatas de política pública.

Su rol como profesor e investigador visitante en el MCC incluye dictar conferencias, liderar seminarios especializados, asesorar proyectos de investigación y contribuir a la formación de investigadores y funcionarios vinculados al diseño y evaluación de políticas públicas. En el caso de Szlajen, el eje estará puesto en una bioética aplicada, orientada a anticipar conflictos y a dotar a los decisores de criterios operativos para contextos de alta complejidad biotecnológica.

Rab. Dr. Fishel Szlajen en la Cumbre sobre Tecnología y Sociedad en el MCC, 2025

Fishel Szlajen es máster y doctor en filosofía, realizó un posdoctorado en bioética y otro en religión y estado de derecho en la Universidad de Oxford, y cuenta con más de 350 publicaciones entre artículos académicos, columnas especializadas y libros. Es miembro titular de la Pontificia Academia para la Vida en el Vaticano, el máximo organismo bioético a nivel mundial. Su trabajo, reconocido y premiado nacional e internacionalmente, se ha concentrado en áreas especialmente sensibles para la agenda contemporánea, como la edición genética, inicio y final de vida, reproducción humana asistida, IA aplicada a la investigación y la medicina, más el impacto de las biotecnologías convergentes y el transhumanismo sobre la noción de dignidad humana.

Además de su producción académica, Szlajen ha desarrollado enfoques innovadores en bioética, particularmente en materia de edición genética, quimeras para investigación y biotecnologías aplicadas al tratamiento de patologías. Su trabajo integra de manera sistemática análisis filosófico, jurídico y de políticas públicas, y ha dado lugar al desarrollo de marcos conceptuales y protocolos que luego se tradujeron en iniciativas legislativas. Esta capacidad de articulación interdisciplinaria e interreligiosa con fines prácticos explica por qué su enfoque resulta especialmente valorado en ámbitos donde la bioética es concebida como una herramienta previa a la decisión, y no como una justificación posterior.

A lo largo de su trayectoria, Fishel Szlajen ha participado en espacios de deliberación ética compleja a nivel nacional e internacional, que exigen equilibrio, prudencia y capacidad de diálogo entre tradiciones filosóficas, culturales, religiosas y jurídicas diversas. Su experiencia incluye intervenciones y trabajos en ámbitos multilaterales como la OEA, el G20 y foros internacionales dedicados a la relación entre religión, derecho y políticas públicas.

Rab. Dr. Fishel Szlajen en el Foro Interreligioso G20

Consultado por Infobae, Szlajen afirmó que “en esos espacios, la bioética y la tecnología se discuten en contextos de alta sensibilidad institucional, lo cual me condujo a desarrollar modelos de asesoramiento bioético orientados específicamente al Estado, donde la función del especialista no es imponer convicciones personales, sino ofrecer marcos de análisis rigurosos, pluralistas y operativos para la toma de decisiones públicas”.

La experiencia europea muestra una tendencia creciente donde la bioética comienza a ser incorporada como parte estructural del proceso decisorio estatal. Países de Europa Central y Oriental, con Hungría entre los casos más visibles, vienen fortaleciendo la formación ética de sus cuadros dirigentes frente a debates sensibles como el uso de inteligencia artificial en los sistemas de salud, la regulación de la biotecnología reproductiva, la edición genética y los límites de la intervención médica sobre la vida humana.

En la Argentina, este debate empieza también a adquirir una relevancia institucional creciente, en la medida en que el Estado reconoce la necesidad de contar con instancias permanentes de asesoramiento bioético frente a los desafíos que plantean la inteligencia artificial, la biotecnología en salud y las decisiones vinculadas al inicio y al final de la vida. En ese contexto, Szlajen aseveró que “la experiencia comparada, la formación académica sólida y el trabajo previo en ámbitos de deliberación estatal e internacional se vuelven criterios centrales para garantizar que la bioética cumpla una función técnica, plural y preventiva, y no reactiva o ideológica”.

El Mathias Corvinus Collegium se ha consolidado como un actor clave en esa estrategia, articulando universidad, Estado y pensamiento estratégico. La convocatoria de Fishel Szlajen se inscribe en ese marco donde resulta esencial formar decisores capaces de comprender las implicancias éticas profundas de las tecnologías que regulan.

Este nuevo reconocimiento internacional de Szlajen también deja planteada una reflexión más amplia. Mientras especialistas argentinos con trayectoria académica y experiencia comparada son convocados para capacitar tomadores de decisión en el exterior, el debate local sobre bioética suele desarrollarse de manera fragmentaria o tardía, muchas veces cuando los conflictos ya están instalados.

La diferencia no parece residir en la falta de expertos, sino en la prioridad institucional que se asigna a la formación ética de quienes gobiernan. En un mundo donde la innovación biotecnológica avanza más rápido que la regulación, anticipar dilemas es una forma básica de responsabilidad política.

La capacitación desde el MCC durante el 2026, refuerza la idea central de que la bioética es verdaderamente eficaz cuando precede a la decisión, no cuando llega para corregir daños o justificar políticas ya adoptadas.

Al respecto, Szlajen concluyó que “la inteligencia artificial en medicina, edición genética, nanotecnología, robótica, mejoras cibernéticas y otras biotecnologías convergentes aplicadas a la salud ya forman parte de la agenda pública global. La cuestión no es si los Estados deberán enfrentarlas, sino con qué nivel de preparación bioética lo harán”.

Que un bioeticista argentino esté formando hoy a decisores europeos en estos debates no es sólo un reconocimiento individual. Es una señal de que la gobernanza contemporánea se desplaza hacia Estados que comprenden que la bioética no puede improvisarse ni subordinarse a coyunturas políticas, sino que debe ser ejercida por especialistas con trayectoria, independencia intelectual y experiencia comparada, capaces de pensar antes de decidir las consecuencias humanas de la tecnología.