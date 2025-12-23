El Gobierno anunció el Plan Verano para reforzar la seguridad en rutas turísticas durante la temporada alta

El spot de presentación del Plan Verano (Ministerio de Seguridad Nacional)

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, presentaron el Plan Verano, enfocado en prevenir delitos durante los desplazamientos hacia y desde los destinos turísticos principales, mediante una mayor presencia territorial y operativos de control.

El anuncio, transmitido desde el Servicio de Buques Guardacostas de la Prefectura Naval Argentina, en CABA, trató acerca del patrullaje y la implementación de puntos de control en accesos a corredores viales utilizados por los turistas durante la temporada alta de las vacaciones estivales.

Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, abrió la presentación para luego darle lugar a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva

Ambos funcionarios coincidieron en que la seguridad y el turismo son interdependientes y que cada mejora en los estándares de protección impacta en más visitantes, más inversiones y mayor desarrollo para las economías regionales. “El turismo es una experiencia que necesitamos fortalecer porque es una de las industrias más importantes de la economía argentina y cada punto de mejora en seguridad significa más visitantes, más familias recorriendo nuestras provincias, más inversiones, más oportunidades de trabajo y, por supuesto, potenciar las economías regionales”, sintetizó la ministra.

La titular de Seguridad explicó que la idea de articular seguridad y turismo surgió meses atrás y se consolidó en la elaboración de esta estrategia que, por primera vez, integra equipos de distintas áreas. “En el mes de septiembre empezamos a conversar sobre esta necesidad y hoy es realidad esta estrategia”, relató.

Alcances y objetivos del Plan Verano

La ministra detalló que el plan se extiende desde el 23 de diciembre hasta el 9 de marzo, con un operativo que suma a los más de 800 puntos de control habituales de Gendarmería nuevos puestos de Prefectura, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria, además de la participación de la Dirección Nacional de Migraciones.

Además, la funcionaria enfatizó que la seguridad del turismo es una prioridad porque “genera trabajo, impulsa el desarrollo de nuestras ciudades, genera y atrae inversiones” y contribuye a poner en valor el patrimonio natural y cultural argentino.

Integrantes de distintas fuerzas de seguridad estuvieron presentes en la ceremonia

Entre los desafíos, Monteoliva mencionó la necesidad de avanzar en estándares de calidad y garantizar una experiencia positiva para quienes recorren el país. “El momento de vacaciones o de hacer turismo es una experiencia y terminamos valorando esa experiencia de acuerdo a lo que sentimos, de acuerdo a lo que nos hicieron sentir. Eso es lo que nos queda, ese es el recuerdo que siempre tenemos de esos días”, afirmó. Y recalcó que, durante la temporada alta, el Ministerio de Seguridad y sus equipos no pueden “bajar la guardia”, ya que la mayor circulación de personas exige reforzar los controles y el acompañamiento.

La ministra también enumeró el despliegue de fuerzas en rutas, fronteras, lagos y centros turísticos, así como la presencia de la Agencia Federal de Emergencias para responder ante tormentas, inundaciones o incendios. También destacó el trabajo de prevención en fiestas electrónicas, la lucha contra el narcotráfico y la trata de personas, y la importancia del programa Tribuna Segura en eventos deportivos. “Gendarmería en todas las rutas. Gendarmería en las fronteras. Prefectura en nuestros lagos, en nuestros diques. Desde el límite con Bolivia, desde Aguas Blancas hasta el sur. Y ni que hablar de nuestras costas y nuestros puertos”, enumeró, y agradeció el compromiso de los jefes de cada fuerza.

Como parte del contexto internacional, Monteoliva informó que en 2025 se registraron 69,7 millones de ingresos y egresos al país, y para esta temporada se proyecta un 18% más de vuelos internacionales. “El crecimiento del tránsito internacional ha sido sostenido. Y para esta temporada, que ya arrancó, se proyecta un 18% más de vuelos internacionales. Y ni que hablar del movimiento en los pasos fronterizos que tenemos con Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile. Y las más de 300 frecuencias semanales de cruceros desde Buenos Aires hasta Ushuaia, Puerto Madryn, pero también hacia puertos de Uruguay y Brasil”, puntualizó.

La presentación tuvo lugar en el Servicio de Buques Guardacostas de la Prefectura Naval Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires

Monteoliva, además, subrayó el impacto que la reducción de homicidios tuvo en Rosario y la recuperación de su vida económica y cultural. “La ciudad del Rosario es el mejor ejemplo de cómo se recupera una ciudad y cómo la actividad económica vuelve y cómo el turismo vuelve. Lo venimos identificando y midiendo desde mediados del 2024”, explicó. De acuerdo con la ministra, el objetivo de este “megaoperativo verano” es que la seguridad impulse el crecimiento del turismo y, con ello, las economías regionales.

Qué dijo Daniel Scioli

Por su parte, el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes puso en valor el trabajo conjunto iniciado en la última Feria Internacional de Turismo. “Comenzamos a percibir este compromiso en la última edición, donde usted (dirigido a Monteoliva) nos dio una conferencia magistral sobre los ejes de todo lo que es hoy el plan de acción para tener un país seguro, ordenado, confiable y fundamentalmente que impacte positivamente en un sector como es el turismo”, destacó.

Scioli celebró el contexto actual, bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, que describe como una “Argentina estable, previsible, con muy buenas perspectivas”. “Esto anima a que las familias argentinas, millones de personas, se puedan mover a lo largo y a lo ancho del país”, agregó.

En la presentación del Plan Verano también asistieron representantes de distintas cámaras de turismo como así también integrantes del comité de Seguridad

El secretario remarcó la importancia de que los turistas perciban la presencia y el profesionalismo de las fuerzas de seguridad en todos los destinos, y elogió el trabajo de la Prefectura Naval Argentina y la apertura de los Parques Nacionales para mejorar la oferta y atraer inversiones. “La mejor carta de presentación es precisamente que los que disfrutan nuestros espejos de agua, por ejemplo, el lago Nahuel Huapi, en Bariloche, sientan que está ahí la Prefectura, que los cuidamos”, señaló.

Scioli también se refirió a la articulación de su área con la Cancillería y otras dependencias, la promoción del país en el exterior y la política de “cielos abiertos” implementada por el gobierno nacional. “Cada embajada, cada consulado, es un lugar de promoción de Argentina”, subrayó.

Scioli destacó la llegada de un vuelo de China Eastern Airlines (Adobe Stock)

Además, mencionó el reciente arribo de un vuelo comercial de China Eastern, con pasajeros provenientes de una clase media emergente que muestra interés creciente en visitar el país. “Recibí al vuelo comercial más largo del mundo, que vino completo. Y ahora vamos por el mercado de la India y por otros mercados también, como el caso de Arabia Saudita, como hemos agilizado la visa con República Dominicana”, ejemplificó.

El funcionario agradeció a todos los integrantes de las fuerzas de seguridad y destacó el trabajo con las cámaras empresariales para promocionar a la Argentina como destino seguro. “Nuestra principal carta de presentación es que Argentina es un destino seguro, confiable. Y esto me lo reconocen desde las compañías aéreas que se hacen eco de lo que le comentan los turistas, hasta los propios grandes operadores mundiales”, expresó.