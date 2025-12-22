Presupuesto: el PJ ajusta los reclamos y LLA responde dudas de los aliados para lograr que el proyecto se apruebe sin sobresaltos

Reunin plenaria de las comisiones Trabajo y y Previsin Social y Presupuesto y Hacienda, el 17 de diciembre de 2025 en el saln Azul del Senado de la Nacin, en Buenos Aires; Argentina. (Foto : Gabriel cano / Comunicacin Senado)

El bloque de La Libertad Avanza parece tener todo listo para ir al recinto el próximo viernes y darle sanción definitiva al proyecto de Presupuesto 2026. El dictamen de mayoría con el acompañamiento de las otras fuerzas políticas parece dejar el camino allanado.

En ese escenario, el oficialismo optó porque cada senador vuelva a su casa con la orden de que el jueves 25 de diciembre tienen que estar en la zona del Congreso de la Nación. En medio, los contactos entre los miembros del bloque y los de la jefa del bloque, Patricia Bullrich, con los presidentes de los bloques amigos se mantienen. No hay margen para errores y quieren cerrar el año sin sobresaltos.

En estas conversaciones generó ruido, primero, el rumor que salió de la Casa Rosada respecto a la posibilidad de que el presidente Javier Milei vete el Presupuesto porque la caída del Capítulo XI “rompe el superávit”. Esta idea que sobrevoló en modo amenaza no cayó bien en los bloques parlamentarios que ya muestran cansancio respecto de los arranques del Presidente contra el Parlamento.

La otra preocupación en la oposición dialoguista también es en referencia a los dichos de Milei quien aseguró que quieren este presupuesto y que lo van a solucionar “acomodando” las partidas. Esta facultad que tiene el Jefe de Gabinete, hoy en el cargo Manuel Adorni, de mover fondos de un lado a otro del Presupuesto genera preocupación. “Nos gustaría saber qué van a hacer porque esto significa que van a sacar fondos de un lado para ponerlo en otro, la pregunta es qué van a desfinanciar”, explicó un senador radical.

Por el lado de la oposición encarnada en el bloque Justicialista, el sistema será similar pero, primero, manteniendo una dinámica que inició cuando el Congreso discutía los fondos para el Hospital Garrahan.

proyecto de ley vinculado a temas previsionales. Estarán presentes José Mayans, Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde

Durante la jornada de hoy el bloque se reunirá con sectores ligados a las escuelas técnicas que el proyecto de Presupuesto plantea un fuerte recorte en los fondos para este tipo de establecimientos.

Según trabajo de CEPA, el proyecto de ley plantea que el Fondo Nacional de Educación Técnico Profesional (FoNETP), que es el que contiene el financiamiento de las escuelas secundarias técnicas, muestra un recorte en términos reales del 93% en 2026 en comparación con los niveles de ejecución registrados en 2023.

El mismo trabajo señala que el proceso de quita de fondos para las escuelas técnicas se viene produciendo durante toda la gestión Milei y que durante este año sólo se ejecutó el 10,8% del Fondo.

Luego de esta reunión el peronismo liberará a los senadores para que vuelvan a sus provincias a pasar la Nochebuena con, también, el compromiso del jueves 25 de diciembre estar en la zona del Palacio Legislativo.

En lo que se refiere a la sesión del viernes la idea del peronismo es tratar de hacer cambios en algunos de los capítulos que quedaron del Presupuesto. La idea de La Libertad Avanza es la de contener cualquier intento de cambio de la oposición. Ya descartó incluir ninguno de los artículos eliminados en Diputados porque, básicamente, no cuentan con los votos principalmente por la falta de acompañamiento de los 10 senadores del bloque de la UCR, pero no quiere sobresaltos.

A partir de esto es que ayer por la tarde la ex ministra de Seguridad convocó a una videollamada a los líderes de las bancadas aliadas que, según una estimación de la Casa Rosada, en total reúnen cerca de 44 senadores. En ese encuentro lo que se buscó es sopesar el impacto de las designaciones en la Auditoría General de la Nación que significó un fuerte golpe para el PRO y, en paralelo, si los senadores de los otros bloques bajaban algún reclamo de parte de los gobernadores. El resultado, aseguran, fue positivo para LLA pero en el entorno de Bullrich no quieren sobresaltos. “Ganábamos todo y de repente nos comimos un piñón en Diputados, acá no puede pasar lo mismo”, dijo un libertario antes de tomarse el avión que lo llevará a su provincia.