Política

La salud de Cristina Kirchner: qué dice el primer parte médico tras la operación de apendicitis

Desde el Sanatorio Otamendi se difundió el parte médico sobre la salud de la ex mandataria, quien fue intervenida quirúrgicamente durante este sábado. Además de confirmar el diagnóstico se indicó cómo evoluciona

Guardar
Cristina Kirchner fue trasladada hacia
Cristina Kirchner fue trasladada hacia el Sanatorio Otamendi a causa de un fuerte dolor abdominal (Photo by Emiliano Lasalvia / AFP)

Luego de atravesar fuertes dolores abdominales, Cristina Kirchner fue trasladada al Sanatorio Otamendi, donde le realizaron una cirugía a causa de apendicitis. En horas de la noche, la institución emitió el primer parte médico donde se afirmó que la ex mandataria evoluciona de manera favorable.

Luego de la cirugía realizada, el Sanatorio Otamendi emitió un comunicado donde informó que Cristina Fernández de Kirchner “ingresó a nuestra institución el día de hoy presentando dolores abdominales compatibles con síndrome apendicular agudo. El diagnóstico fue confirmado por los medios correspondientes”.

Primer parte médico sobre la
Primer parte médico sobre la salud de Cristina Fernández

De esa manera, se remarcó que “la paciente fue sometida durante horas de la tarde a una cirugía laparoscópica, que confirma el diagnóstico de apendicitis con peritonitis localizada".

Tras la operación, el comunicado firmado por la doctora y directora médica de la institución; Marisa Lanfranconi informó que la ex mandataria está “evolucionando hasta el momento sin complicaciones post operatorias”.

La operación, que se realizó luego de que los médicos consideraran necesario trasladarla desde el departamento donde cumple prisión domiciliaria, resultó exitosa según informaron fuentes cercanas a la exmandataria a Infobae. Este episodio se produce en un contexto marcado por la reciente confirmación de su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, así como la imposición de medidas de control adicionales, como el uso de una tobillera electrónica y restricciones en las visitas.

Durante la tarde y noche del sábado, numerosos militantes se congregaron en las inmediaciones del Sanatorio Otamendi para expresar su apoyo a Cristina Kirchner, portando carteles y pancartas. Entre las primeras banderas que se desplegaron frente al centro médico, destacó una con la consigna: “Nunca caminarás sola”. La presencia de seguidores en el lugar reflejó el impacto político y social que sigue generando la figura de la ex presidenta, quien actualmente tiene setenta y dos años.

El traslado de Cristina Kirchner se produjo después de que profesionales de la salud acudieran a su domicilio en San José 1111, en el barrio de Constitución, donde cumple arresto domiciliario tras la condena en la causa conocida como “Vialidad”. Tras una evaluación inicial, los médicos determinaron la necesidad de realizar estudios más exhaustivos en un centro especializado.

La ex mandataria fue operada
La ex mandataria fue operada de apendicitis y evoluciona de manera favorable (REUTERS/Alessia Maccioni)

El Sanatorio Otamendi es un establecimiento de confianza para la exmandataria, quien ya había sido atendida allí en ocasiones anteriores. En 2021, fue sometida a una histerectomía en esa misma clínica, y en 2013 fue intervenida en el Hospital Universitario de la Fundación Favaloro para remover una colección subdural crónica en la cabeza. Un año antes, en 2012, se le extirpó un tumor de la glándula tiroides en el Hospital Universitario Austral de Pilar. Además, en distintas oportunidades, permaneció internada en centros de salud del Área Metropolitana de Buenos Aires por patologías de menor gravedad.

La situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner se agravó recientemente cuando, el 10 de junio, la Corte Suprema confirmó el fallo dictado en noviembre pasado por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, que la condenó por defraudación al Estado a través de contratos de obras públicas. La sentencia, que quedó firme, incluye el decomiso de unos 84.000 millones de pesos y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Esta semana, la Corte Suprema también ratificó la obligación de que la ex presidenta utilice una tobillera electrónica, rechazando los recursos presentados por su defensa.

En el fallo firmado el jueves, los jueces del máximo tribunal resolvieron: “De conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, rechazar lasin limine recusaciones planteadas contra los jueces Horacio Daniel Rosatti, Carlos Suprema Fernando Rosenkrantz y Ricardo Luis Lorenzetti; II) Desestimar por falta de fundamentación autónoma el recurso de apelación dirigido contra la colocación de un dispositivo de monitoreo electrónico y III) En lo restante, declarar inoficioso un pronunciamiento del Tribunal en estos autos”.

Temas Relacionados

Cristina KirchnerSanatorio Otamendiúltimas noticias

Últimas Noticias

Papá Noel llega con su trineo en F-16: el curioso saludo navideño de la Fuerza Aérea

La institución militar difundió un video por redes sociales en el que el personaje navideño recorre el cielo remolcado por los nuevos aviones de guerra

Papá Noel llega con su

Operaron a Cristina Kirchner por un cuadro de apendicitis en una clínica porteña

La ex presidenta fue atendida primero en el departamento en el que cumple prisión domiciliaria, pero los médicos decidieron realizarle estudios más exhaustivos en el Sanatorio Otamendi. La Justicia autorizó el procedimiento

Operaron a Cristina Kirchner por

El Gobierno no le hará cambios al Presupuesto que aprobó Diputados: el trasfondo de la decisión y qué fondos reasignará

La Casa Rosada quiere tener el proyecto del plan de ingresos y gastos en los próximos días, y evitará insistir con la derogación de las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad. En algunas provincias advierten que su apoyo será limitado

El Gobierno no le hará

Otro mensaje de Máximo Kirchner a la interna del PJ bonaerense: “Más que administrar berretines, me gusta construir políticamente”

Tras dejar la conducción del partido, el diputado defendió su gestión al frente de esa fuerza y dejó varias frases en clave política.

Otro mensaje de Máximo Kirchner

Fuerte discurso de Milei en la cumbre del Mercosur: pidió flexibilización comercial y reclamó una condena al régimen Maduro

Ante mandatarios y delegaciones, el Presidente planteó cambios arancelarios, criticó la burocracia del bloque, respaldó la presión internacional sobre Caracas y reiteró el reclamo por Malvinas. “¿Queremos un Mercosur que sea un motor de crecimiento o un freno para el futuro?”, señaló

Fuerte discurso de Milei en
DEPORTES
Tras su coqueteo con Boca

Tras su coqueteo con Boca Juniors, Miguel Borja definió su futuro: dónde jugará

El áspero discurso de Almeyda tras ser expulsado ante el Real Madrid: “No soy el payaso de ningún circo”

Las perlitas del título de Estudiantes: el regalo de Verón a un hincha, un casamiento postergado y una premonición

La furia del Cuti Romero tras ser expulsado en la derrota del Tottenham ante el Liverpool

Los mejores memes de la consagración de Estudiantes ante Platense en el Trofeo de Campeones: Alario, en el foco

TELESHOW
El festejo íntimo de Beto

El festejo íntimo de Beto Casella junto a su equipo tras despedirse de Bendita: abrazos, risas y mucha emoción

Manu Jove logró el primer triunfo por KO de Párense de Manos III tras imponerse ante Mariano Pérez

Flor Vigna se impuso sobre Mica Viciconte y se quedó con el duelo ante su histórica rival en Párense de Manos III

Tras perder en Párense de Manos, Agustín Monzón le pidió ser novios a Julieta Rossi, la ex de Fernando Báez Sosa

La China Suárez mostró el costoso obsequio que le hizo Mauro Icardi: la comparación con uno similar que le regaló a Wanda

INFOBAE AMÉRICA

El enviado ruso de Vladimir

El enviado ruso de Vladimir Putin a Miami afirmó que el avance de las negociaciones con EEUU por la paz en Ucrania es “constructivo”

En qué consiste la biblioteca digital que revela los fármacos ocultos que hay en el cuerpo

El nuevo streaming del Conicet, Vida en los extremos, reveló una nueva estrella “culona” y otras especies únicas

Cuando confiar se vuelve un problema: qué es la pistanthrofobia y cómo afecta las relaciones

Ucrania y Portugal anunciaron la fabricación conjunta de drones marítimos para hacer frente a la amenaza rusa