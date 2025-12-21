Política

Cristina Kirchner continúa su recuperación internada y aseguran que “está bien”

La expresidenta permanece en el Sanatorio Otamendi y su estado de salud es bueno, según aseguraron fuentes de su entorno a Infobae. Este domingo no hubo parte médico y se especula con que podría recibir el alta el lunes

Cristina Fernández de Kirchner fue
Cristina Fernández de Kirchner fue internada y operada el sábado por una apendicitis (REUTERS/Alessia Maccioni)

Luego de haber sido operada por una apendicitis con peritonitis durante la tarde del domingo, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner continúa con su recuperación internada en el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires.

“Está bien”, indicó a Infobae una fuente cercana a la líder del movimiento peronista, exvicepresidenta y exsenadora. “Todo tranquilo”, remarcó otra persona de su círculo laboral.

Al menos hasta las 19.30 de este domingo, sin embargo, ni su equipo de comunicación ni el Sanatorio Otamendi difundieron un nuevo parte médico. Versiones no oficiales indicaban que podría recibir el alta mañana lunes para regresar a su departamento de la calle San José 1111, donde Cristina Kirchner, de 72 años, vive y cumple una condena bajo la modalidad de arresto domiciliario. Y que no habría nuevo parte hasta que se confirme o se descarte esa decisión.

Desde que ayer por la tarde se supo que estaba internada en el Otamendi, un grupo de militantes permanece apostado en la puerta de la clínica, ubicada en el barrio de Recoleta.

Militantes y seguidores de Cristina,
Militantes y seguidores de Cristina, durante la noche del sábado frente a la puerta del Sanatorio Otamendi

“Nunca caminarás sola”, dice una de las banderas que los seguidores de La Cámpora colgaron de una reja frente al Otamendi. La frase está tomada del lema de la hinchada del equipo de fútbol británico Liverpool (“You’ll never walk alone”, en inglés) basada en una popular canción de ese país del grupo Gerry and the Peacemakers.

El gesto provocó que el diputado Máximo Kirchner, hijo de Cristina, posteara un agradecimiento en su cuenta de la red social Instagram este domingo al mediodía para todos los militantes que se acercaron al sanatorio. "Gracias por quererla, cuidarla y acompañarla siempre", escribió el presidente del PJ bonaerense.

Luego de la cirugía realizada ayer sábado, el Sanatorio Otamendi emitió un comunicado donde informó que Cristina Fernández de Kirchner ingresó “presentando dolores abdominales compatibles con síndrome apendicular agudo” y que “el diagnóstico fue confirmado por los medios correspondientes”.

“La paciente fue sometida durante horas de la tarde a una cirugía laparoscópica, que confirma el diagnóstico de apendicitis con peritonitis localizada, evolucionando hasta el momento sin complicaciones post operatorias”, cierra el comunicado, firmado por la directora médica del sanatorio, Marisa Lanfranconi.

Máximo Kirchner agradeció vía Instagram
Máximo Kirchner agradeció vía Instagram "por quererla, cuidarla y acompañarla siempre"

El Sanatorio Otamendi ya recibió como paciente a CFK en diversas ocasiones. En 2021, la por entonces vicepresidenta de la Nación fue sometida a una histerectomía.

Cristina Kirchner tuvo otros problemas de salud tratados en diversos centros de salud. En 2013, cuando era la jefa del Poder Ejecutivo, fue intervenida en el Hospital Universitario de la Fundación Favaloro para remover una colección subdural crónica en la cabeza.

Un año antes, en 2012, se le extirpó un tumor de la glándula tiroides en el Hospital Universitario Austral de Pilar. Además, en distintas oportunidades, permaneció internada en centros de salud del Área Metropolitana de Buenos Aires por patologías de menor gravedad.

El Sanatorio Otamendi está en
El Sanatorio Otamendi está en el barrio porteño de Recoleta(Adrián Escándar)

Cristina Kirchner cumple en su domicilio con una pena de prisión de seis años derivada de la causa “Vialidad”. La situación judicial se agravó recientemente cuando, el 10 de junio, la Corte Suprema confirmó el fallo dictado en noviembre pasado por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, que la condenó por defraudación al Estado a través de contratos de obras públicas.

La sentencia, que quedó firme, incluye el decomiso de unos 84.000 millones de pesos y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Esta semana, la Corte Suprema también ratificó la obligación de que la ex presidenta utilice una tobillera electrónica, rechazando los recursos presentados por su defensa.

