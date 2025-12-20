El Gobierno no le hará cambios al Presupuesto que aprobó Diputados: el trasfondo de la decisión y qué fondos reasignará

El presidente Javier Milei quiere tener su primer presupuesto votado por el Congreso

El Gobierno va a conseguir sancionar el Presupuesto 2026. Será a finales de año o en los primeros días del próximo, pero lo tendrá. Esto se corresponde con los movimientos que realizaron en la cúpula de la Casa Rosada en los días siguientes a que se consiguiera la media sanción proveniente de la Cámara de Diputados.

“El Presupuesto tal y como está para nosotros está bien. Estamos muy tranquilos”, aseguró una fuente inobjetable de la Casa Rosada a Infobae.

Hay dos integrantes de la Mesa Política que afirmaron que la idea principal es aprobar el proyecto tal y como está en el Senado. De ser así, se ahorrarían tener que pasar por Diputados.

¿Pero qué va a hacer el Gobierno para poder compensar los puntos de déficit que se supone que iban a tener con el Presupuesto votado? En el Gobierno afirman que reasignarán partidas. “Estamos obligados a hacerlo. Podemos llegar a agarrar fondos de las provincias y ayudar para llegar a ese número”, afirman.

Antes de la decisión, otro importante integrante del oficialismo le había afirmado a Infobae: “Cada uno tiene su ego y su orgullo. Patricia querrá meter todas derogaciones que pide Javier o mandarlos a la mierda porque es la cara del Senado. No lo sé. Nos gustaría más que estén las derogaciones, pero si vemos que no es conveniente hacerlo, no nos desvela”.

Durante la madrugada, varios de los gobernadores aliados al Gobierno habían impartido la orden de votar en contra o abstenerse frente al Capítulo XI, el cual contenía una batería de distintas medidas clave que significaban un costo fiscal que Javier Milei, en principio, no quería asumir: las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad.

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto pero sin la derogación de las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad

Esa parte no había sido prevista por quienes negociaron la ley. La mayoría de los aspectos que formaron parte del Capítulo XI llegaron el lunes. Ese texto no habría estado consensuado por todas las partes. “Ganó un ala del Gobierno que quería derogar ambas leyes sí o sí. En la oposición reconocían que si había modificaciones en la Ley la iban a apoyar”, esgrimió una fuente.

Cuando a varios de los gobernadores aliados les llegó el texto, se comunicaron con sus interlocutores libertarios para decirles que no tenían margen como para darle aval a la derogación de esas leyes. En ese momento en el oficialismo se dieron cuenta que los votos para ese apartado estaban muy complicados y que no iban a llegar.

“Desde el momento en que se bajaron (Osvaldo) Jaldo y (Raúl) Jalil, sabíamos que había probabilidad de que no saliera”, cuenta un integrante del bloque de La Libertad Avanza. Otro ladero suyo respalda esa mirada: “El texto no te daba margen de poder modificarle nada y comprometía a varios de nuestros aliados. ¿Cómo se iba a dar vuelta dos proyectos que consiguieron ratificarse con dos tercios?”.

Entre los altos mandos del Gobierno también atribuyen el enojo de varios mandatarios a un artículo desapercibido en el Capítulo XI.

El proyecto de Presupuesto contemplaba un mecanismo que permitiría al Poder Ejecutivo calcular los ingresos que las distribuidoras eléctricas dejaron de percibir durante la emergencia tarifaria y utilizar ese crédito para compensar deudas con Cammesa, siempre que las empresas renunciaran a reclamos judiciales.

En el caso de Edenor y Edesur, distribuidoras bajo jurisdicción nacional, la Secretaría de Energía debía calcular la diferencia entre lo efectivamente cobrado durante los años de emergencia y lo que debieron haber percibido según sus contratos de concesión. Si de ese cálculo surgía un crédito a favor de la distribuidora, el Ejecutivo podía ordenar a Cammesa que lo aplicara para cancelar deudas por la compra de energía en el Mercado Eléctrico Mayorista.

Los gobernadores Osvaldo Jaldo y Gustavo Sáenz

Las dos principales distribuidoras nacionales buscaban saldar deudas con Cammesa cercanas a los USD 400 millones. Para las distribuidoras bajo jurisdicción provincial o municipal, el esquema era similar, aunque con una diferencia fundamental: la Nación no asumía la deuda. Las provincias debían aceptar el procedimiento fijado por la Secretaría de Energía, reconocer como propia la deuda de sus distribuidoras con Cammesa y cancelarla aplicando directamente créditos que ya tuvieran contra el Estado nacional.

“Nos vinieron a putear las provincias que sí tenían sus cuentas regularizadas con Cammesa. ‘¿Ellos no pagan y encima les perdonan?’”, contaron en LLA.

A diferencia de otros reveses legislativos, el oficialismo accionó esta vez más rápido y de manera mucho más coordinada. Horas después de que saliera la votación del Capítulo XI, Milei convocó para ese jueves a la tarde a su Mesa Política y estableció que el proyecto debía salir como fuera posible: se comprometió con el FMI para que así sea. Por ese condicionamiento debe ser que el mercado no tuvo desempeños profundamente negativos.

Al día siguiente, cerca del Presidente hicieron trascender que no avanzarían con la derogación de ninguna de las dos leyes. “No había forma que las pudiéramos derogar. En la previa a la sesión sabíamos que iba a ser realmente complejo. No queríamos que nos la impongan por la fuerza”, reflexionó uno de ellos.

Hubo dos reuniones clave en Casa Rosada. Una de ellas se dio el jueves, liderada por el Presidente; y otra el viernes, la cual fue encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Por esos encuentros pasaron al menos una vez la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa de bloque libertaria en el Senado, Patricia Bullrich; el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

Adorni junto a Santilli, Jalil y Orrego

En general, el discurso oficial estuvo bastante abroquelado. “Esto antes no se podría haber hecho directamente. Iba a haber operaciones por doquier”, se confiesa un libertario. Sí hubo críticas por lo bajo por la forma en la que se redactó la parte más controvertida del proyecto. “Si incluyen eso va a ser para quilombo”, le dijo uno de estos integrantes a un importante gobernador. Presagio de lo que terminó sucediendo.

Minutos después de que terminó la sesión, hubo quienes miraron el vaso medio lleno, pero otro se concentraron en el medio vaso vacío. Entre los primeros, marcaban que “hubo 20 votaciones, se ganaron 19 y solo una se perdió, que se sabía que era difícil”. Entre los segundos marcaban que hubo mala estrategia: “Les regalamos ATN a gobernadores que no nos votaron lo más importante y volvimos a perder la confianza del PRO por sacarles el lugar en la AGN”, indicó en estricto off una figura de LLA.

Esta última jugada ya había sido pensada semanas atrás. Al PRO le había correspondido un lugar para la AGN con la anterior composición de la Cámara de Diputados, pero no ahora. “Son así los tiempos de la política”, decía en tono irónico un dirigente violeta, dando a entender que ese movimiento fue adrede.

Algunos gobernadores miran con atención los movimientos de La Libertad Avanza y advierten que lo del Capítulo XI puede ser un preludio de otras votaciones más. Uno de los gobernadores que fue aliado al Gobierno en estas elecciones advirtió ante Infobae: “Ojo que esto no sea el comienzo de lo que le pasó a Macri. Que liquiden su capital ahora y que después no puedan mover un proyecto simple”. Está más que claro que Nación y las provincias se precisan mutuamente, la primera para impulsar sus reformas y las segundas para conseguir mayores fondos.