Presupuesto 2026: el Gobierno no insistirá con la derogación de universidades y discapacidad en el Senado y presenta alternativas para mantener el déficit cero

En Casa Rosada diseñaron propuestas para cumplir con las demandas y compensar los números. Aseguran que representa “un esfuerzo económico enorme” para el Poder Ejecutivo

El presidente Javier Milei junto al ministro de Economía, Luis Caputo

El día después de la definición de insistir con la necesidad de aprobar un Presupuesto 2026 sin déficit fiscal, el Gobierno definió no insistir con la derogación de las leyes de financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, y diseñó una serie de propuestas que incluirán para mantener el déficit cero, una de las condiciones innegociables del presidente Javier Milei.

“Es una propuesta que no deroga las leyes, representa un esfuerzo económico enorme del Poder Ejecutivo, y sostiene el equilibrio fiscal”, sintetizó a este medio un importante funcionario.

Si bien la mesa chica que rodea al presidente Javier Milei había resuelto insistir con las derogaciones, finalmente desistieron de la idea y los equipos técnicos del Ministerio de Economía elaboraron una contrapropuesta para aprobar la Ley de Leyes que este mediodía obtuvo dictamen en la Cámara de Senadores.

Según pudo saber Infobae de importantes fuentes Gobierno, en base a ley que dictamina la emergencia en discapacidad, que será respetada, propondrán incluir que la pensión no contributiva tenga un valor del 70% del haber mínimo jubilatorio, sujeto a actualizaciones en torno a lo establecido por el ordenamiento jurídico en materia de jubilaciones.

Protestas por la necesidad de aplicación de la emergencia en discapacidad (Jaime Olivos)

Para este punto, aclaran que la pensión será compatible con un vínculo laboral cuando los ingresos del beneficiario no superen el monto de dos salarios mínimos vitales y móviles que desde el 1° de diciembre se ubican en $334.800.

Asimismo, tienen en mente la idea de mantener la compensación de emergencia retroactiva, cuya actualización se determinará en base a los aranceles aprobados entre el 1º de diciembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2024 inclusive y el porcentaje de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

“Se establece que la autoridad de aplicación determinará un procedimiento para el reconocimiento de la prestación a cada prestador alcanzado”, precisaron al respecto a este medio, y agregaron que el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) determinarán de forma trimestral el mecanismo de ajuste. Lo hará de manera conjunta, a propuesta del directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad. En caso contrario, se determinarán tomando como referencia al IPC.

Otra de las modificaciones tiene que ver con el artículo referido a las auditorías de las pensiones con el objetivo de acelerarlas y profundizar el procedimiento de baja de las que presenten irregularidades.

Además, propondrán eliminar la creación de Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social y mantendrán el régimen vigente. “De este modo se eliminan los nuevos requisitos que ampliaban de forma desproporcional la gama de posibles beneficiarios de esta nueva pensión”, argumentó una fuente al tanto.

La Cámara de Diputados votó el rechazo a la derogación de la Ley de Financiamiento y Emergencia de Discapacidad

Con respecto a la Ley de Financiamiento de Educación Universitaria, no avanzarán con su derogación, pero en cambio propondrán aumentar el 20% del presupuesto para gastos de funcionamiento respecto a los créditos asignados en 2025.

Con respecto a la actualización salarial sugieren efectivizarla de manera escalonada con un incremento del 5% a partir del 1° de diciembre de 2025, y luego cuatro aumentos periódicos del 2% durante enero, febrero, marzo y abril de 2026, según precisaron a Infobae.

También intentarán establecer que el mes de junio sea el determinante para que el Poder Ejecutivo evalúe compensar las diferencias registradas por inflación y avanzarán en el reconocimiento del aumento de becas previsto.

Con las derogaciones al margen, la administración libertaria volverá a la carga con la idea de incorporar los artículos restantes que estaban previstos en el capítulo XI del proyecto de ley. De esta forma, se agregará los fondos coparticipables de la Ciudad de Buenos Aires para que la Nación realice las “adecuaciones presupuestarias necesarias” para cumplir con el fallo de la Corte Suprema.

Esta decisión tiene lugar luego de que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, visitase al ministro de Economía, Luis Caputo, en un encuentro que tuvo lugar en el Palacio de Hacienda esta mañana.

En Balcarce 50 hay intenciones de que el Presupuesto 2026 sea aprobado en diciembre por lo que flexibilizaron el capítulo XI para su sanción, lo que les permitirá avanzar en la negociación con los gobernadores y bloques aliados que opusieron resistencia en Diputados.

