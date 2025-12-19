Denuncian una masiva filtración de datos personales de ciudadanos argentinos en la dark web

Los datos supuestamente filtrados estaban en poder de la empresa Work Management (Imagen ilustrativa Infobae)

El sitio especializado Daily Dark Web denunció este jueves una supuesta filtración masiva de datos de ciudadanos argentinos en la dark web. El presunto delito, que podría ser el más grande de la historia de este tipo en el país, incluiría información filtrada de Anses, ARCA, los Registros de la Propiedad Automotor, compañías de telefonía celular y millones de direcciones de correo electrónico recopiladas para campañas de marketing.

Según indica la publicación de la dark web, que incluye 1 TB de información confidencial, es toda la base de datos de la empresa Work Management, nombre con el que comenzó a operar luego de que en 2023 su antecesora, SudamericaData, fuera cerrada por orden de la justicia argentina en el marco de la investigación sobre espionaje ilegal a jueces.

Era una base que en su momento era consultada por las fuerzas de seguridad al momento de encarar investigaciones, pero no estaba inscripta en el Registro Nacional de Bases de Datos, que funcionaba bajo la órbita de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales de la Agencia de Acceso a la Información Pública.

Por su parte, fuentes del Gobierno consultadas por Infobae afirman que en sitios oficiales no hubo ningún evento que haya vulnerado su seguridad y toda la información con la que cuentan está a resguardo.

Quien publicó los datos en las últimas horas en la dark web asegura que es para exponer al dueño de Work Management y a los métodos que utiliza para hacerse de las bases de manera ilegal.

La publicación en la dark web

En el enorme listado, figurarían:

Más de 60 millones de registros de la base de datos de ciudadanos de ARCA (Ex AFIP).

Más de 75 millones de registros de la base de datos de propiedad de vehículos de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA).

Más de 176 millones de registros de bases de datos laborales de la ANSES que contienen números de teléfono, correos electrónicos, direcciones, salarios y relaciones laborales.

Más de 100 millones de registros de bases de datos de compañías de telefonía celular.

Millones de direcciones de correo electrónico recopiladas para campañas de marketing.

Datos de usuarios internos de la web de la compañía y el código fuente de la misma.

Especialistas en este tipo de temas, como Maximiliano Firtman, Javier Smaldone y Julio Ernesto López, difundieron la filtración en sus redes sociales y afirman que es la más grande de la historia del país.

En ese sentido, la presentación de la home de la página web de Work Management es bastante clara: “Si estás buscando una herramienta confiable y precisa para acceder a información de toda la República Argentina, has llegado al lugar indicado. Nuestro sistema te permite consultar millones de datos públicos, recopilados y procesados a partir de documentos oficiales del país. Desde la localización de personas hasta la gestión de cobranzas, ofrecemos una solución integral para quienes necesitan información detallada y actualizada".

Y se agrega: “Con una interfaz intuitiva y fácil de usar, podrás acceder rápidamente a los datos que necesitas para tomar decisiones informadas. Optimiza tu tiempo y recursos con nuestra plataforma diseñada para brindarte resultados efectivos”.

SudamericaData quedó bajo la lupa en noviembre de 2023, cuando el ex policía Ariel Zanchetta, señalado como un inorgánico de la SIDE y de la AFI, buceó en los registros de esa empresa para buscar los datos de más de dos mil jueces, funcionarios, dirigentes, artistas y periodistas que se convirtieron en “blancos” de sus actividades, según dictaminó en ese momento el fiscal Gerardo Pollicita, al revelar los diálogos entre el espía -que ya estaba preso- y el subdirector de la AFIP, Fabián “Conu” Rodríguez.

La causa, que había sido iniciada luego de que se descubrieran hackeos a los teléfonos celulares de varios jueces, terminó destapando una gran red de espionaje ilegal.

La firma fue fundada a finales de 2020 por Mario Fernando Ares, de profesión ingeniero y ex funcionario de la AFIP, y Silvia Gladis Duarte, psicopedagoga. Ambos fueron indagados en aquel momento por la Justicia.

Aunque aseguraron que se nutrían de bases públicas, lo cierto es que la cantidad de información que ofrecían a sus clientes sorprendía por el nivel de detalles sobre la privacidad de las personas buscadas: número de teléfono celular particular, correo electrónico privado, monto exacto de ingresos salariales, ‘bienes personales” de los “objetivos” (incluyendo inmuebles a su nombre) o datos provenientes, al parecer, de AFIP, por mencionar algunos ejemplos.