Política

Así fue la marcha de la CGT en las principales ciudades del país

Miles de personas respondieron al llamado de la Confederación General del Trabajo, sindicatos y movimientos sociales, en una jornada donde la protesta contra la reforma laboral impuso cortes, actos y paros

Durante toda la jornada, el avance de caravanas sindicales y el despliegue de organizaciones sociales alteraron el ritmo cotidiano en los nodos urbanos del país, sumando cortes y manifestaciones (Aire de Santa Fe)

Miles de trabajadores, dirigentes sindicales y representantes de organizaciones sociales se movilizaron este jueves en las principales ciudades del país para manifestar su rechazo frontal al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei. Desde la Ciudad de Buenos Aires hasta Rosario, de Córdoba a Mendoza y Mar del Plata, la jornada estuvo marcada por actos, cortes de calles, plenarios sindicales y movilizaciones que, como un eco coordinado, se replicaron de norte a sur.

La iniciativa fue encabezada por la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA y CTA Autónoma), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y el Sindicato de Trabajadores Viales, con la adhesión, en paralelo, de movimientos sociales y partidos políticos de la oposición.

El epicentro federal no se limitó a Buenos Aires. En Rosario la jornada comenzó con cortes parciales y columnas obreras que confluyeron por la mañana en la Plaza López y, más tarde, en la Plaza 25 de Mayo.

El primero de los actos se realizó al mediodía, encabezado por la CTA Rosario y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), en el que se convocó a la defensa de los derechos laborales frente a una “reforma que busca retroceder conquistas”.

Dirigentes nacionales y regionales de la CGT y las dos CTA, junto a otros actores gremiales, encabezaron conferencias de prensa y actos públicos, advirtiendo sobre los riesgos que implica la reforma para el movimiento obrero (Rosario3)

Entrada la tarde, la concentración general tomó cuerpo con la participación de estatales y movimientos sociales, en una convocatoria cuyo lema fue “No a la reforma laboral” y “salarios y jubilaciones que garanticen todos nuestros derechos”.

La protesta mostró también fuerza en Santa Fe capital y otras siete ciudades santafesinas como Reconquista, Ceres, El Trébol, Rafaela, Villa Constitución y San Justo, donde sindicatos de base, referentes de la CGT, CTAT, CTAA y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) encabezaron actos, conferencias y plenarios desde la mañana hasta la tarde, según detalló Aire de Santa Fe.

En la ciudad de Santa Fe, la movilización se concentró a las 16 en la plaza de la Legislatura, mientras que en Reconquista y Ceres las actividades comenzaron con ruedas de prensa sindicales.

El fuerte movimiento obrero tuvo su correlato en el interior del país. En Córdoba la marcha desbordó el entorno de la Legislatura provincial desde el mediodía, con caravanas gremiales avanzando desde primeras horas y generando un caos en el tránsito céntrico.

Gremios de distintos sectores se sumaron a asambleas, concentraciones y plenarios, llevando pancartas, consignas y demandas tanto a legisladores nacionales como a autoridades provinciales (0223)

El operativo policial recomendó evitar arterias como Avenida Colón, Emilio Olmos, Maipú, y los alrededores del Palacio 6 de Julio. Protagonizada por la CGT Regional Córdoba y múltiples sindicatos, la protesta dejó su huella en la vida cotidiana de la capital provincial.

En Mendoza, la CGT Regional Mendoza congregó a sindicatos y movimientos en la esquina de San Martín y la Peatonal, desde donde marcharon hacia la Legislatura provincial a las 15. La dirigencia, representada por Luis Márquez y Ricardo Letard, recordó mediante un comunicado —citado por el portal Los Andes—: “Las iniciativas en debate ‘no representan una modernización, sino un retroceso de los derechos fundamentales constitucionalmente consagrados’”. Con esa consigna, la columna mendocina reclamó condiciones laborales dignas y el sostenimiento de los derechos adquiridos.

Por su parte, en Mar del Plata la cita fue a las 17 frente a la Catedral, con presencia de los principales gremios locales nucleados en la CTA Autónoma. El titular, Ezequiel Navarro, señaló en diálogo con Extra Radio y reproducido por 0223 que el sector sindical observa con preocupación los puntos centrales del proyecto: la modificación de los contratos laborales, la limitación del derecho a huelga, cambios en horas extras e indemnizaciones y un posible impacto negativo en el financiamiento del sistema previsional. “El estado va a terminar haciéndose cargo de las indemnizaciones por despido y vamos a desfinanciar nuestro sistema previsional”, afirmó Navarro.

Dirigentes nacionales y regionales de la CGT y las dos CTA, junto a otros actores gremiales, encabezaron conferencias de prensa y actos públicos, advirtiendo sobre los riesgos que implica la reforma para el movimiento obrero (La Voz)

Durante la jornada, las columnas sindicales expresaron su postura en numerosos discursos y documentos. El dirigente de la CTA-A, Hugo Godoy, fue contundente en diálogo con Aire de Santa Fe: “Rechazamos de forma contundente el Proyecto de Modernización Laboral porque tiene un objetivo regresivo y contrario con respecto a los derechos de los trabajadores”.

En la misma dirección, Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores, advirtió que los cambios propuestos por el Gobierno “no buscan mejorar la situación laboral, sino retroceder sobre los derechos conquistados”. El Sindicato de Trabajadores Viales adoptó igual posición, subrayando que la reforma “implica un retroceso” y “precariza el empleo”.

Además, en la capital, ATE aportó la cuota de paro nacional y desobligación de estatales en distintas franjas horarias, especialmente visible en Santa Fe y Rosario. Las organizaciones sindicales a lo largo y a lo ancho del país reiteraron el reclamo a los diputados y senadores nacionales presentes en el Congreso, pidiendo no avalar con su voto el proyecto en debate.

