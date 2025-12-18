Política

Marcha de la CGT, en vivo: las últimas noticias de la movilización contra la reforma laboral de Milei

Las centrales sindicales, gremios, organizaciones sociales y políticas se movilizarán esta tarde hacia Plaza de Mayo, en rechazo al proyecto de “modernización laboral” impulsado por el Gobierno

El movimiento obrero organizado se moviliza hoy, desde las 15, a la Plaza de Mayo en rechazo al proyecto de "Modernización Laboral" impulsado por el gobierno de Javier Milei. La marcha, encabezada por la Confederación General del Trabajo (CGT), hará una demostración de fuerza para incidir en la negociación que se lleva a cabo en el Senado por la reforma laboral.

La convocatoria, definida por el Consejo Directivo de la CGT y acompañada por la CTA-T y la CTA Autónoma, es la cuarta acción callejera del sindicalismo contra la Casa Rosada, pero la primera ante la tentativa del oficialismo para modificar ampliamente la Ley de Contrato de Trabajo y otras normas que regulan las relaciones laborales individuales y colectivas.

Aunque el Gobierno introdujo cambios al suprimir varios artículos cuestionados en la versión final del proyecto, tras negociaciones con la CGT, la central sindical conserva su rechazo al texto. La CGT sostiene que la iniciativa mantiene regulaciones estrictas sobre el derecho de huelga, establece la prioridad de los convenios por empresa y limita la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo. También cuestiona la flexibilización de derechos individuales, como bajar el costo de las indemnizaciones por despido, la extensión de la jornada laboral a través del banco de horas, aspectos salariales y la derogación de varios estatutos sectoriales, entre otros puntos.

En la Plaza de Mayo se instalará un escenario donde distintos oradores expondrán la postura del movimiento obrero frente al proyecto de reforma que, en simultáneo, es debatido en el Senado. La titular del plenario de comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda del Senado, Patricia Bullrich, dará inicio hoy a las 9 a la segunda jornada de expositores, y que se extenderá hasta entrada pasado el mediodía.

12:16 hsHoy

Patricia Bullrich ratificó que esperan un dictamen entre “hoy y mañana”

Antes de ingresar al Senado, la senadora Patricia Bullrich consideró que “entre hoy y mañana” saldrá el dictamen de comisión en la Cámara alta, con la reforma laboral.

Además, la exministra de Seguridad evaluó cómo se aplicaría hoy el protocolo antipiquetes, aunque señaló que “cuando hay mucha gente, no pueden estar todos en la vereda”. “Es un tema de lógica. Se hace lo más ordenadamente posible, tratando de que no se corten las calles y avenidas. El protocolo está en responsabilidad de la ministra de Seguridad”, sostuvo, ante una rueda de prensa improvisada en las adyacencias del Congreso.

12:02 hsHoy

Roberto Baradel: “Sería óptimo un paro general de todas las centrales”

El titular del gremio docente Suteba, Roberto Baradel, expresó su deseo de que se convoque a un “paro general desde todas las centrales sindicales”, en la previa a la primera movilización en rechazo a la reforma laboral.

“Un paro general de todas las centrales sindicales, por supuesto, sería óptimo. Hoy no se dio esa posibilidad. Las dos CTA estamos dispuestas para llevarlo adelante y articular con la CGT”, evaluó el representante de los maestros bonaerenses, en declaraciones a FM Futurock.

El dirigente de la CTA-T aclaró que este jueves, a diferencia de la CGT, convocan a “una jornada de lucha y cese de actividades para concurrir a la movilización”.

11:57 hsHoy

Emilio Pérsico: “Va a haber una destrucción sindical muy fuerte”

Emilio Pérsico, el referente del Movimiento Evita, consideró que “va a haber una destrucción sindical muy fuerte”, en caso de que se apruebe la reforma laboral en el Congreso.

“El problema es que muchos sindicalistas no se dan cuenta de esto. Y buscan atajos, el gobierno nos ve como enemigos”, consideró en radio Provincia.

Para Pérsico, uno de los problemas para afrontar la problemática es la existencia de “50% de trabajadores no registrados”. “Tuvimos 20 años para resolverlo, y no lo resolvemos. Hay una actitud de aferrarse a determinadas cuestiones. Ni del sector de la política, las organizaciones sociales, y los sindicatos nos hemos puesto como objetivo central que los trabajadores sean todos registrados”, planteó.

Además, consideró que “no es verdad” que en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se haya recuperado el empleo asalariado registrado. “En los setenta, Perón entregó un 1 de mayo el carnet 7 millones de la CGT. Había 7 millones registrados y sindicalizados, y nosotros siempre estuvimos alrededor de los 6 millones desde la crisis del 2001″, sostuvo.

11:47 hsHoy

La Plaza de Mayo, vallada y con un fuerte operativo policial

Fuerte operativo policial en la previa de la marcha de la CGT

Ante la expectativa de una movilización “multitudinaria”, según los organizadores de la CGT, desde temprano, la Plaza de Mayo apareció vallada y con un fuerte operativo con camiones policiales.

Los accesos a la plaza permanecían transitables y habilitados para el tráfico vehicular durante la mañana, aunque ya eran visibles los preparativos para un refuerzo de la seguridad.

A lo largo de la avenida Rivadavia, el personal desplegó vallas y se observaba una importante presencia de fuerzas de seguridad, incluyendo tanques, unidades de traslado, efectivos de Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Policía Federal Argentina (PFA) y Prefectura, que concentraban sus operaciones en inmediaciones como la calle Irigoyen.

11:23 hsHoy

El mapa de la movilización de la CGT, organizaciones sociales y políticas contra la reforma laboral

Desde las 15, la CGT y espacios sociales y organizaciones políticas se concentrarán en Plaza de Mayo

La marcha convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) junto a organizaciones sociales, políticas y gremiales contra la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei tendrá este jueves su acto central en Plaza de Mayo a las 15, en una jornada que se perfila como una de las más multitudinarias del año y que se desarrollará bajo un fuerte operativo de seguridad en el centro porteño.

10:49 hsHoy

10:49 hsHoy

10:49 hsHoy

10:47 hsHoy

10:47 hsHoy

