Todos los factores que volvieron a tensionar el acuerdo político entre el PRO y La Libertad Avanza

Los intendentes amarillos acusan a los libertarios de poner en juego la gobernabilidad en sus distritos. A nivel nacional, hay malestar por la estrategia parlamentaria. Se oficializó el nuevo interbloque “Fuerza del Cambio” en Diputados

La dinámica de la política argentina es, por lo general, imprevisible. Pero una serie de movimientos postelectorales reavivaron una tensión entre el PRO y La Libertad Avanza que no sorprende a nadie y que pone a prueba la fortaleza de la unión entre los partidos que compartieron un acuerdo para los últimos comicios legislativos en más de 10 provincias.

De lo local a lo nacional. En las últimas dos semanas se dieron los procesos de recambio legislativo y de discusión de presupuesto 2026 y ordenanzas fiscales tanto en la legislatura de la provincia de Buenos Aires como en cada uno de los municipios bonaerenses. En este marco, varios intendentes del PRO salieron a cuestionar a dirigentes libertarios por “afectar la gobernabilidad”.

“Lo que estamos viendo es que La Libertad Avanza viene jugando bastante a trabar, sobre todo en municipios del PRO. Pasó en Vicente López, donde el principal referente votó con el kirchnerismo y rechazó presupuesto y fiscal; en San Isidro ni siquiera dejaron que se trate; en Junín y Pergamino aceptaron solo discutir autoridades y después frenaron todo; y en 9 de Julio directamente no hay diálogo. A eso sumale Arrecifes, donde el referente local termina encabezando marchas contra la inseguridad del propio municipio y nos defenestra en los medios", sostuvo a Infobae un importante armador provincial del PRO.

En Pinamar, LLA quiso quedarse con la presidencia del concejo y debió intervenir Cristian Ritondo de manera directa. En Zárate, en tanto, el primer candidato a concejal de la Libertad Avanza del 2023 votó al que hoy es presidente del Concejo Deliberante, que es peronista. “No es que se abstuvo, que se enfermó, que se autopropuso para dividir la votación. Gracias al voto de él, el kirchnerismo hoy tiene la presidencia y todas las vicepresidencias. Un papelón mayúsculo”, recriminó un funcionario de Zárate.

Desde la conducción del PRO señalan que, en este marco, “es difícil construir algo serio”. “Lo que más molesta es que pongan en juego la gobernabilidad en nuestros distritos, cuando nosotros fuimos los que priorizamos la gobernabilidad de ellos a nivel nacional, sin especular ni pedir nada a cambio”, agregaron.

Lo que está en juego son los recursos de los intendentes para la gestión 2026 y el posicionamiento político de cara al 2027. En algunos municipios se votó presupuesto y ordenanza fiscal con la conformación previo al recambio y otros lo dejaron para después. Un intendente macrista, ante la consulta de este medio, fue gráfico. “La verdad es que no está muy fluida la cosa, no tenemos garantías”.

Según un experimentado dirigente, lo que grafican esto procesos es que “la gente del Colo (Santilli) empieza a jugar más con La Libertad Avanza y los de Ritondo se empiezan a cortar solos, más allá de que en la legislatura bonaerense ese tándem se mantuvo unido; eso ya en algunos lugares está empezando a crujir”.

Estas desavenencias, además, quedaron graficadas en la legislatura bonaerense, en la sesión donde el PRO no acompañó el nuevo endeudamiento que Kicillof logró aprobar, pero un sector del bloque colaboró para conformar los dos tercios necesarios para el tratamiento del proyecto y acompañó el artículo para rollovear la deuda y el fondo para los intendentes, en el marco de una negociación detrás de los cargos que retuvo en el directorio del Banco Provincia. Uno de esos lugares quedó reservado para Matías Ranzini, dirigente de Ritondo, que dejó la presidente del bloque de diputados provincial. El armador libertario, Sebastián Pareja, se manifestó de manera muy crítica sobre este proceso.

Ritondo y Pareja hace tiempo que no hablan, o por lo menos no lo hacen con la fluidez que había antes, aunque ambos compartieron hace 10 días un sector de las tribunas del parlamento porteño cuando juraron los nuevos legisladores.

La mirada nacional

Con Mauricio Macri alejado de la discusión nacional tras el intento frustrado para acercarse con Javier Milei (el expresidente tiene planeado viajar al sur del país para pasar las fiestas con su familia), la agenda política está en el Congreso, en el reacomodamiento de las fuerzas y el inicio de las discusiones del Presupuesto 2026 y el paquete de reformas que el oficialismo libertario quiere aprobar en sesiones extraordinarias.

Ayer, se oficializó la creación del nuevo interbloque “Fuerza del Cambio”, que preside Ritondo, y que incluye a un sector de la UCR y al MID de Oscar Zago. Fue una respuesta del jefe de la bancada del PRO a la diáspora de dirigentes hacia LLA o Provincias Unidas: con 22 diputados, serán votos clave para el quórum parlamentario y para negociar presidencias de comiciones.

“Nuestra postura es constructiva. No vamos a especular con el apoyo. Vamos a apoyar lo que estamos a favor y a señalar cuando estamos en contra. Durante los primeros dos años tomamos una postura de acompañamiento pleno, salvo en dos circunstancias en las que se nos hizo imposible acompañar (SIDE y Acceso a la información pública). El resto de las veces acompañamos, por más incómodo que sea, porque sabíamos que si las balas seguían entrando, corría riesgo la continuidad del gobierno porque existía la posibilidad de que junten los votos para juicio político. Hoy esa posibilidad no está, por lo que vamos a ser más rigurosos a la hora de analizar los proyectos y vamos a proponer mejoras de forma constante. Y eventualmente si tenemos que votar distinto en una ley, lo haremos”, anticipó a Infobae un legislador amarillo.

Por lo pronto, uno de los pedidos del PRO al gobierno para acompañar el Presupuesto 2026 fue que se incluya el pago de la deuda a la Ciudad de Buenos Aires en materia de coparticipación. Se prevé que esta medida, que en un principio no se incorporó en el dictamen de mayoría que el oficialismo y sus aliados firmaron más temprano, se sume al texto hoy durante la votación en la Cámara de Diputados.

Así lo aceptó el presidente del recinto, Martín Menem, junto con el ministro del Interior, Diego Santilli, tras extensas conversaciones con el bloque del PRO. El rol del exdiputado macrista fue clave. Incluso, fue uno de los temas que trató con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, cuando se reunieron hace dos semanas.

Entre otros puntos, el mandatario busca que el gobierno nacional cancele una deuda de $274.000 millones, y que incluya en el proyecto de Presupuesto 2026 un ítem que garantice un pago semanal del denominado “goteo” diario de fondos, un mecanismo acordado para cumplir con el fallo de la Corte Suprema que ordenó la restitución de recursos a CABA. Desde agosto de 2025, esos pagos semanales correspondientes al 1,55% de la masa coparticipable comenzaron a ralentizarse.

