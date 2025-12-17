La CGT advirtió al Gobierno por “provocaciones innecesarias” y pidió “garantías” para la movilización

La CGT expresó esta tarde su “preocupación por declaraciones de funcionarios del Gobierno Nacional que son calificadas como provocaciones innecesarias hacia los trabajadores que se movilizarán de manera pacífica, organizada y responsable” contra la reforma laboral este jueves hacia la Plaza de Mayo.
Por eso exigió a las autoridades nacionales que “garantice la integridad física y la libertad de quienes participen en la movilización” en rechazo del proyecto oficial, al tiempo que reclamó que “se abstenga de promover discursos estigmatizantes o intimidatorios, ya que profundizan la confrontación y ponen en riesgo la paz social”.
Noticia en desarrollo