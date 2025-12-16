Video: fortísimo cruce entre Julio Piumato y Martín Tetaz en vivo por la reforma laboral

Así fue la pelea entre Julio Piumato y Martín Tetaz, en el canal TN

El debate sobre la reforma laboral impulsada por el Gobierno generó un intenso cruce este lunes por la noche entre Martín Tetaz, exdiputado nacional, y Julio Piumato, secretario de Derechos Humanos de la CGT y secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN).

Ocurrió durante un programa del canal de noticias TN. Ambos defendieron de manera vehemente sus posturas opuestas sobre los cambios propuestos a la legislación laboral y llevaron la discusión a un punto tal que requirió la intervención del conductor del envío, Diego Sehinkman, para que la situación escalara aún más.

El intercambio comenzó con un desacuerdo sobre la correcta pronunciación del apellido de Tetaz, a lo que el economista reaccionó corrigiendo a Piumato.

El exlegislador radical expuso su visión sobre el funcionamiento de las negociaciones paritarias en Argentina y acusó a los sindicatos de obtener comisiones “por conseguir un aumento nominal menor a la inflación”, lo que calificó como “un robo a mano armada”.

Piumato desestimó la acusación, defendió el accionar sindical y recordó que en temas salariales como los tratados en el Consejo del Salario, su sector no siempre suscribe acuerdos: “Eso es una mentira. Cuando se discute el Consejo del Salario, no firmamos”, replicó el gremialista. Le pidió a su interlocutor que “no mienta”.

La situación escaló cuando Tetaz sostuvo que, en ocasiones, los sindicatos actúan como monopolios en la negociación salarial. En tanto, Piumato criticó la rapidez del trámite legislativo, preguntando “por qué hay tanto apuro en sancionar la ley y no se da un debate nacional”. Tetaz respondió que la discusión sobre la flexibilización de la jornada laboral lleva “cuatro años”.

El secretario General de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación devolvió: “Todo contra el trabajador vos”.

Uno de los puntos más ásperos surgió al abordar la llamada “cláusula solidaria”, que según Tetaz “le mete en el bolsillo al trabajador” al permitir que el gremio retenga una parte del salario. El exdiputado afirmó que la reforma otorgaría “libertad” a los trabajadores y cuestionó: “Dónde dice en la Constitución que el gremio se tiene que quedar con una parte del salario”.

Piumato respondió que la reforma impulsada permitiría “la libertad de morirte de hambre, la libertad de que te echen gratis”.

El sindicalista judicial consideró que lo que el Gobierno pretende es “avanzar contra los derechos del trabajador”. “Esto es una gran transferencia de ingreso”, manifestó. “Sí, al bolsillo del trabajador”, retrucó Tetaz.

“Vos evidentemente sos autoritario, porque no te interesa violar la Constitución. ¿Dónde dice que el trabajador tiene que ser un esclavo? Quieren hacer esclavo al trabajador. Va a tener la libertad de morirse de hambre o que lo echen gratis”, reiteró Piumato.

Además, calificó como una “gran falacia” la afirmación de la diputada de La Libertad Avanza, Laura Rodríguez Machado, quien señaló que la sociedad percibe que los sindicatos no los representaron adecuadamente.

A lo largo del programa, Sehinkman interrumpió en diversas ocasiones para pedir calma a Piumato y Tetaz, recurriendo tanto a la broma como a la exhortación directa. Expresiones como “Muchachos, hay una cláusula: o se besan o bajan el volumen” y “voy a poner una reja como a los perros que se ladran” reflejaron sus esfuerzos por distender el ambiente. Sin embargo, la disputa persistió incluso con intervenciones del exministro de Trabajo, Jorge Triaca.

En un momento, el comunicador se interpuso entre ambos para evitar que el tenso intercambio continuara.

En los pasajes más acalorados, ambos invitados intercambiaron acusaciones graves: Piumato tildó la postura de Tetaz de “esclavista” y afirmó que “vos querés esclavitud en Argentina”, mientras que Tetaz replicó que con el proyecto “se le sacaría la plata al sindicato para devolvérsela al trabajador”.

El conductor debió interponerse físicamente para evitar un enfrentamiento mayor, llegando a anunciar el pase a una tanda comercial como último recurso para frenar la discusión, que continuó a viva voz incluso durante el corte del programa.