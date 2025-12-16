Política

El proyecto de Inocencia Fiscal quedó listo para ser tratado mañana junto al Presupuesto 2026 en Diputados

El Gobierno busca simplificar el sistema tributario y fomentar el uso de dólares que están atesorados sin declarar “en el colchón”. El oficialismo tuvo el apoyo del PRO, la UCR y gobernadores aliados, por lo que se descuenta que obtendrá la media sanción sin problemas

Guardar
Tratamiento del proyecto de Inocencia
Tratamiento del proyecto de Inocencia Fiscal en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal

La Libertad Avanza logró avanzar con el dictamen del proyecto de Inocencia Fiscal y podrá ponerlo en debate este miércoles en la Cámara de Diputados en la sesión que ya fue convocada para aprobar el Presupuesto 2026. El texto del oficialismo obtuvo 44 firmas gracias al apoyo del PRO, la UCR, el MID, los peronistas tucumanos de Independencia, los salteños y misioneros de Innovación Federal, los sanjuaninos de Producción y Trabajo, y los peronistas catamarqueños de Elijo Catamarca.

Con el proyecto Inocencia Fiscal el Gobierno busca transformar el enfoque del sistema tributario argentino mediante la simplificación de procedimientos y la reducción de la carga administrativa para los contribuyentes. En principio, propone que el contribuyente sea considerado inocente hasta que el fisco demuestre lo contrario.

La lógica detrás de la iniciativa es que si el organismo recaudador implementa menos controles automáticos, las personas y las pymes se volcarán a usar, por ejemplo, dólares ahorrados durante los últimos años bajo el cepo para hacer transacciones y operaciones corrientes, incluso de compras de bienes para una pequeña empresa, o de bienes registrables (inmuebles o automóviles) para las personas.

Bertie Benegas Lynch, presidente de
Bertie Benegas Lynch, presidente de la Comisión de Presupuesto

Entre otros puntos, se reduce el monto de prescripción del delito de evasión tributaria a 3 años, lo que limita la posibilidad de que ARCA inicie denuncias penales, pero también eleva las multas por incumplimientos.

Por otro lado, el proyecto modifica el Régimen Penal Tributario incrementando los montos mínimos para tipificar delitos fiscales. Por ejemplo, el umbral de punibilidad para la evasión simple sube de $1,5 millones a $100 millones; para evasión agravada, pasa de $15 millones a $1.000 millones; para la evasión de Seguridad Social, sube de $200 mil a $7 millones; y para el uso de facturas apócrifas el piso para ser perseguido aumenta de $1,5 millones a $100 millones.

Según el Gobierno, al subir considerablemente los umbrales mínimos, muchas de las causas penales tributarias actualmente abiertas quedarían sin efecto. Esto permitiría “descomprimir el sistema judicial y concentrar los recursos del Estado en conductas verdaderamente lesivas”.

El proyecto incluye un régimen especial de Declaración Jurada Simplificada para personas humanas y sucesiones indivisas que cumplan ciertos requisitos de ingresos y patrimonio. Bajo este sistema, se presume la exactitud de las declaraciones salvo que surjan discrepancias significativas verificadas por la autoridad fiscal. La aceptación de esta modalidad otorga el efecto liberatorio de pago sobre el impuesto a las ganancias para los períodos involucrados, salvo casos de omisiones graves en la declaración o el uso de documentación falsa.

“Estamos dando seguridad jurídica y previsibilidad. El que cumple no puede vivir bajo una amenaza permanente de inspecciones, sanciones o procesos penales”, explicó la titular de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado.

Durante el plenario, Rodríguez Machado también destacó el espíritu de la reforma: “Durante años el contribuyente fue tratado como un sospechoso permanente. Este proyecto pone fin a esa lógica y establece reglas claras donde el Estado debe probar y no perseguir”.

Desde el peronismo señalaron que el Gobierno intenta con esta iniciativa “alentar la utilización de dinero no declarado, pero utilizando herramientas que ponen un límite a la capacidad del fisco de controlar la evasión”. En esa línea, reclamaron que no se debilite la capacidad de fiscalización del Estado a favor de grandes contribuyentes con capacidad de planificación fiscal.

Temas Relacionados

Presupuesto 2026Inocencia FiscalARCAImpuestosCongresoDiputadosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Los gobernadores opositores a Milei criticaron la reforma laboral: “Genera más desfinanciamiento federal”

Los mandatarios de Fuerza Patria apuntaron contra la gestión libertaria y se mostraron como un bloque unido. Del encuentro en la casa de La Pampa participó el nuevo gobernador santiagueño

Los gobernadores opositores a Milei

Magario no asumirá su banca como diputada provincial y seguirá como vicegobernadora

La decisión se conoció este miércoles en la previa a la sesión en la que debía jurar como legisladora tras haber encabezado la lista de Fuerza Patria en las últimas elecciones provinciales

Magario no asumirá su banca

Quién es quién en el equipo de expertos del Gobierno que elaboró el proyecto de reforma laboral

Cecilia Domínguez, Guillermo Comadira, María Ibarzabal y Gerardo Corres son los especialistas que estuvieron a cargo de la redacción y la coordinación de propuestas que dieron lugar a la iniciativa

Quién es quién en el

Renunció el titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica: quién asumirá en el cargo

La entidad confirmó que el ingeniero Germán Lavalle dejará su puesto. El flamante Secretario de Asuntos Nucleares, Federico Nápoli, designó a un nuevo nombre que estará al frente del organismo

Renunció el titular de la

Reforma laboral: los nombres clave de las comisiones del Senado para intentar dictaminar este viernes

Se formalizaron los legisladores del oficialismo y la oposición dialoguista en Trabajo y Presupuesto y Hacienda, entre otras que intervendrán en las sesiones extraordinarias. El kirchnerismo aún no presentó a ningún representante

Reforma laboral: los nombres clave
DEPORTES
Una de las figuras de

Una de las figuras de Estudiantes contó detalles desconocidos del pasillo a Central: “Que regalan un título te toca el corazón”

“¿Te imaginas terminar con un título de campeón del mundo?”: el sueño intacto de Thiago Silva a los 41 años

La FIFA eligió al equipo ideal del año en los premios The Best y no incluyó a futbolistas argentinos: los grandes ausentes

La desafiante frase del Dibu Martínez sobre la Finalíssima entre Argentina y España antes del Mundial 2026

Nalbandian reflotó su polémica con Del Potro por la derrota contra España en la final de la Copa Davis 2008: “No quiso jugar”

TELESHOW
Belén, la película de Dolores

Belén, la película de Dolores Fonzi, quedó en la lista corta de los Premios Oscar

Matilda Salazar celebró sus 8 años entre el colegio, sus amigos y la promesa de una súper fiesta

Sofía Gonet habló tras los escandalosos chats con Homero Pettinato: “Mostramos nuestras peores miserias”

Araceli González contó por qué lloró al aire del programa de Mirtha Legrand: “No tiene que ver con mis relaciones”

Paula Chaves contó cómo se enteró de la particular condición física que tiene: “¡A los 41 años!”

INFOBAE AMÉRICA

El Coliseo de Roma estrena

El Coliseo de Roma estrena una estación de metro que conecta con tres mil años de historia

El Parlamento de Francia frenó la reforma de pensiones de Macron y desactivó una crisis política

Roma abrió dos nuevas estaciones de metro excavadas entre ruinas milenarias del Coliseo

Al menos dos muertos y cinco heridos por ataques aéreos de Israel contra vehículos en el sur del Líbano

Picasso, Kandinski y Chagall, los trazos secretos que el Pompidou revela tras décadas de oscuridad