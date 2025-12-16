Política

El Congreso inicia el debate del paquete de reformas enviado por el Ejecutivo

La jornada legislativa contempla reuniones en comisiones clave y la búsqueda de dictámenes para proyectos centrales, mientras el oficialismo intenta avanzar con su agenda antes del cierre del período de sesiones extraordinarias

El Congreso empieza a funcionar con el paquete reformista que envió el Poder Ejecutivo Nacional. Durante la jornada de hoy la Cámara de Diputados buscará dictaminar tres de los proyectos y mañana darle media sanción y, en el Senado, el oficialismo buscará imponer una hoja de ruta que lo lleve al 30 de diciembre con otros proyectos con media sanción y la sanción definitiva de lo que llegue de Diputados.

A partir de las 10 de la mañana comenzará en la Cámara Baja el debate en la Comisión de Legislación Penal en donde será una reunión informativa de los proyectos de Reformas al Procedimiento Tributario y al Régimen Penal Tributario – Inocencia fiscal.

Las reuniones continuarán a las 12 del mediodía cuando se dé comienzo a la Comisión de Presupuesto y Hacienda donde La Libertad Avanza buscará dictaminar el proyecto que envió el Ejecutivo en septiembre pasado. Acá se prevé que el peronismo tenga un dictamen propio de minoría al igual que la representación de Unidos, que también presentarán el suyo en minoría.

Por último, por lo menos en lo que se refiere a las comisiones, a las 15 horas está citado un plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal para debatir las reformas al Procedimiento Tributario y al Régimen Penal Tributario. Modificación del Código Civil y Comercial de la Nación, que envió el Poder Ejecutivo.

Pero la actividad en Diputados no terminará cuando finalice el plenario porque el oficialismo citó para mañana, miércoles 17 de diciembre, al recinto para debatir y buscar media sanción en tres proyectos. Según establece el llamado a sesión serán el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2026 en primer término, luego el proyecto de ley sobre reformas al procedimiento tributario y al Régimen Penal Tributario. Modificación del Código Civil y Comercial de la Nación, más conocido como el proyecto de ley sobre los “dólares en el colchón” y, por último, el proyecto de ley por el que se establece un marco jurídico-institucional de carácter permanente, destinado a asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad del valor de la moneda. Dicho en otras palabras, la creación de penas de cárcel de 1 a 6 años y la prohibición de ocupar cargos públicos por el doble de los años para los legisladores que voten proyectos de ley que promuevan el déficit fiscal.

En la tarde hoy habrá reuniones en muchos de los despachos porque hasta ahora el oficialismo tiene cierta seguridad de tener los votos en el proyecto de Presupuesto pero no así en el resto. No tanto en la votación en general, en donde podría imponerse de la mano de sus aliados parlamentarios, sino cuando se tenga que ir a votar en particular en donde los proyectos de La Libertad Avanza podrían sufrir modificaciones de cara al texto que se apruebe finalmente.

Esta será la primera prueba de la nueva composición de Diputados y, particularmente, de la primera minoría que logró LLA en el recinto. En las comisiones, por cómo fueron conformadas por la presidencia de la Cámara, los libertarios se aseguraron un tránsito sin demasiados sobresaltos y lo más probable es que obtengan los dictámenes de mayoría en todos los casos. En el recinto, necesita cerrar varias negociaciones para darle media sanción a los proyectos.

Hoja de ruta

En el Senado de la Nación debutará hoy formalmente como presidenta del bloque la senadora Patricia Bullrich. Para las 11 de la mañana está prevista una reunión de labor parlamentaria en donde los libertarios buscarán imponer una hoja de ruta hasta el 30 de diciembre, fecha en la que se termina el período de extraordinarias.

El tema principal es la reforma laboral en donde LLA quiere un trámite exprés y el oficialismo quiere un debate más profundo. Estos últimos pidieron invitados para la comisión de Legislación Laboral que tiene que tratar el tema y que presidirá la propia Bullrich, y ya pasaron una lista con más de 100 invitados entre personalidades del mundo laboral y empresarial. En el oficialismo ya adelantaron que el debate se realizó en el Consejo de Mayo, dando a entender que no aceptarán invitados.

