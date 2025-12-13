Política

Ignacio Torres viajó a Estados Unidos en busca de inversiones para el desarrollo de sectores clave de Chubut

En Nueva York, el gobernador mantuvo reuniones con empresarios, fondos internacionales y entidades financieras

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó en la ciudad de Nueva York una serie de encuentros con empresarios, inversores y directivos de bancos internacionales, en el marco de una gira de trabajo que incluyó reuniones con autoridades de JP Morgan, UBS Asset Management, Goldman Sachs Asset Management, Invesco Asset Management, Americas Society, el Council of the Americas y el Consulado Argentino.

“Hoy el mundo vuelve a mirar a Chubut como un destino competitivo y atractivo para inversiones”, afirmó Torres tras los encuentros, que se desarrollaron durante los últimos dos días y contaron con la participación del ministro de Economía provincial, Miguel Arnaudo, y del presidente del Banco del Chubut, Paulino Caballero.

Durante las exposiciones ante representantes de empresas, cámaras y organizaciones internacionales, el mandatario presentó las potencialidades de la provincia en materia de turismo, producción y energías renovables, además del esquema de alivio fiscal que impulsa el Ejecutivo para promover la llegada de capitales privados. “Chubut es una de las provincias con mayor potencial de la Argentina”, sostuvo el gobernador frente a directivos de entidades financieras y fondos de inversión.

Torres calificó los encuentros como “muy positivos” y remarcó que la provincia se posiciona ante el escenario internacional a partir de una agenda económica definida. “Estamos hablando de una provincia cada vez más confiable y que es hoy vidriera de un potencial enorme”, expresó, al poner en valor el proceso de transformación institucional que impulsa su gestión.

En ese marco, el gobernador señaló que en diciembre de 2023 el Ejecutivo provincial trazó un rumbo orientado a la radicación de nuevos emprendimientos. “Avanzamos en una serie de medidas que nos permitieron apostar a la producción y al trabajo”, indicó. Y agregó: “Lejos de patear la pelota, tomamos la decisión de promover oportunidades de inversión en sectores estratégicos mediante un esquema de alivio fiscal más que beneficioso para quien quiera radicarse en Chubut”.

El mandatario también hizo referencia al paquete de leyes y herramientas promovidas por el gobierno provincial. Según explicó, esas iniciativas “hacen que Chubut sea una plaza atractiva para las inversiones” y permiten sostener una agenda de desarrollo enfocada en la recuperación productiva. “Hablamos de generación de fuentes de trabajo legítimas y de una economía que vuelva a ponerse en marcha”, afirmó.

Durante el encuentro con miembros de Americas Society y del Council of the Americas, Torres destacó la importancia de los recursos naturales de la provincia y su ubicación estratégica en la Patagonia. “La provincia se posiciona como un actor clave en la promoción de las energías renovables”, aseguró. En esa línea, subrayó: “Somos una provincia bendecida porque tenemos lo que hoy demanda el mundo: extensión territorial, los mejores rindes de viento, puertos de aguas profundas y la posibilidad concreta de industrializar nuestros recursos”.

El gobernador también se refirió a proyectos vinculados a la instalación de Data Centers de Inteligencia Artificial en territorio chubutense, que funcionarían con abastecimiento exclusivo de energías limpias. Según explicó, el alto nivel del recurso eólico y el potencial de infraestructura colocan a la provincia en una posición favorable para ese tipo de desarrollos tecnológicos.

“Tenemos una ventaja comparativa enorme por todo el recurso humano, intelectual y natural que posee nuestra provincia”, afirmó Torres ante inversores. Además, destacó que los beneficios fiscales y normativos, junto con las estrategias de desarrollo e industrialización, “nos posicionan hoy como un destino competitivo y favorable para atraer inversiones”.

La agenda en Nueva York incluyó reuniones con JP Morgan, entidad que opera en más de cien países; con UBS Asset Management, Goldman Sachs Asset Management e Invesco Asset Management, firmas líderes en la gestión global de activos. También se desarrollaron encuentros con Americas Society y el Council of the Americas, organizaciones vinculadas al análisis político, económico y al impulso de entornos favorables para la inversión.

En el Consulado General y Centro de Promoción de la Argentina, Torres participó de una reunión junto al cónsul Gerardo Abel Díaz Bartolomé, donde recibió a representantes de empresas, cámaras y fondos de inversión interesados en conocer el panorama económico y productivo de la provincia.

