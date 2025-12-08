Política

César Milani: “Tengo muchas ganas de participar en política, al peronismo le hace falta una renovación importante”

El exjefe del Ejército consideró que hay “una mediocridad muy importante” en el espacio opositor. Por otra parte, criticó al gobierno nacional por la adquisición de los aviones F-16

El exjefe del Ejército durante
El exjefe del Ejército durante la presidencia de Cristina Kirchner, César Milani (FOTO NA: JULIO PANTOJA).

El exjefe del Ejército durante la presidencia de Cristina Kirchner, César Milani, analizó la actualidad del peronismo y adelantó: “Honestamente, tengo muchas ganas de participar en política. Tengo más ganas que cuando tenía 40 años porque estaba muy dedicado a la Fuerza Armada y al Ejército”.

“Sin entrar en personalismos ni en críticas hacia algunos dirigentes políticos, veo que hay una mediocridad muy importante y yo creo que le está haciendo falta al peronismo una renovación de cuadros importante”, sentenció Milani en comunicación con Radio 10.

En el mismo sentido, apuntó: “Cuando digo renovación no significa renovación en edad porque hay dirigentes jóvenes que son viejos. Y hay dirigentes que no son viejos y pueden tener ideas innovadoras, que hacen falta para poder empezar a caminar un peronismo distinto”.

Cristina Kirchner junto a César
Cristina Kirchner junto a César Milani (Télam).

La llegada de los F-16

La reciente adquisición de veinticuatro aviones F-16 por parte del Gobierno argentino reavivó el debate sobre la capacidad real de disuasión militar del país y la situación estratégica en el Atlántico Sur. El exjefe del Ejército sostuvo que estos aviones, de origen danés, pero fabricados en Estados Unidos, no modifican la correlación de fuerzas respecto a la defensa de la soberanía en las Islas Malvinas, ya que carecen de los sistemas de armas y tecnología necesarios para enfrentar un eventual conflicto de alta intensidad.

Milani explicó que los F-16 adquiridos no cuentan con misiles modernos de largo alcance, ni con capacidades avanzadas de guerra electrónica, ni con el apoyo de aviones radar tipo AWACS, elementos que considera imprescindibles para una defensa efectiva ante una potencia como el Reino Unido. Y sentenció: “Los F-16 son inútiles para nuestra principal hipótesis de conflicto. No cambian la correlación estratégica”.

Además, subrayó que la infraestructura de mantenimiento y los sistemas logísticos de la Fuerza Aérea argentina se encuentran muy por debajo de los estándares de la OTAN, lo que limita aún más la operatividad de estos cazas.

Los F-16, en su presentación
Los F-16, en su presentación a la sociedad (Fuente).

A pesar de estas limitaciones, Milani reconoció que la incorporación de los F-16 representa un avance en términos de adiestramiento militar. Y destacó que permitirán recuperar la doctrina de caza supersónica, entrenar a los pilotos con aviónica moderna y aumentar las horas de vuelo, aspectos que considera fundamentales para la profesionalización de la Fuerza Aérea. “Es mejor que nada, esto es evidente”, afirmó.

El exjefe militar comparó la operación con la alternativa de adquirir aviones JF-17 de fabricación chino-pakistaní, opción que, según él, habría ofrecido ventajas estratégicas superiores. Milani argumentó que el JF-17 block 3 dispone de radar avanzado, misiles de largo alcance y transferencia parcial de tecnología, además de no estar sujeto a vetos de terceros países como el Reino Unido.

Desde la defensa e intereses nacionales, el JF-17 entregaba mucha más disuasión frente al Reino Unido”, sostuvo. Y añadió que la propuesta china incluía condiciones financieras más favorables, como tres años de gracia y diez años de financiamiento, además de la posibilidad de adquirir aviones nuevos en lugar de unidades usadas.

Milani calificó de "marketinera" a
Milani calificó de "marketinera" a la política del gobierno nacional.

En su análisis, Milani también cuestionó la política de comunicación del Gobierno, a la que calificó de “marketinera”, por priorizar la exhibición mediática de la compra sin explicar a la sociedad las verdaderas implicancias estratégicas. Y criticó la falta de una política de defensa coherente en las últimas décadas, señalando que en los últimos veinte o treinta años pasaron siete ministros de Defensa sin que se resolviera el reequipamiento de las Fuerzas Armadas.

Esto se debería haber resuelto hace una década, por lo menos”, lamentó. Y recordó que el peronismo histórico consideraba la defensa nacional como un pilar fundamental para evitar la dependencia de potencias extranjeras. Finalmente, Milani extendió su crítica a la tendencia de los gobiernos de orientación liberal a reducir el tamaño y las capacidades de las Fuerzas Armadas bajo el argumento de lograr mayor eficiencia, pero sin que ello se traduzca en una mejora real de la capacidad militar.

