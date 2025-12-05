Política

En la previa del sorteo del Mundial, Trump habló de Milei: “Está haciendo un muy buen trabajo”

El presidente de los Estados Unidos fue uno de los primeros invitados en llegar a la gala que organiza la FIFA

Guardar
Donald Trump habló con la
Donald Trump habló con la perioidista argentina Sofía Martínez en la previa del sorteo del Mundial

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a hablar de su relación con Javier Milei en la previa del sorteo de la próxima copa del Mundo.

“Amo a la Argentina, su presidente está haciendo un muy buen trabajo”, aseguró el mandatario de uno de los países que será anfitrión del próximo Mundial junto a Canadá y México.

Ante las preguntas de la periodista argentina de Telefe Sofía Martínez, el mandatario estadounidense habló de MAGA en alusión a “make Argentina great again”.

Acompañado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, Trump fue consultado sobre la posibilidad de ver a Lionel Messi en un partido de fútbol. Si bien el republicano dijo que el argentino es fantástico, rápidamente recordó un encuentro que tuvo recientemente con el portugués Cristiano Ronaldo, otra estrella internacional que tendrá la próxima Copa.

Donald Trump elogió el trabajo de Javier Milei en la Argentina (Telefe)

Recientemente, la familia de Trump estuvo cerca de Messi. Ivanka Trump, hija del presidente de los Estados Unidos, disfrutó de la goleada del Inter Miami ante Nashville SC que clasificó a Las Garzas a las semifinales de la Conferencia Este de la MLS y además se dio el lujo de ver a sus tres hijos salir al campo de juego del Chase Stadium de la mano de los jugadores, entre ellos la gran estrella Lionel Messi.

El mensaje de Trump hacia Messi no es casual. Ambos líderes han forjado una gran relación en los últimos meses que permitieron forjar acuerdos financieros que ayudaron a la Argentina en medio de las tensiones que hubo en los mercados en la previa de las elecciones.

Temas Relacionados

Sorteo del MundialMundial 2026Últimas NoticiasDonald TrumpJavier Milei

Últimas Noticias

Manuel Adorni recibió a Peter Lamelas a la espera de los detalles del anuncio comercial con los Estados Unidos

El embajador en la Argentina volvió por segunda vez en la semana a Casa Rosada. La agenda bilateral y la alianza geopolítica en el temario

Manuel Adorni recibió a Peter

Guillermo Dietrich advirtió sobre el deterioro de la infraestructura vial: “Es un problema de USD 10.000 millones”

El exministro de Transporte durante la gestión presidencial de Mauricio Macri destacó la necesidad de modernizar rutas, el sistema ferroviario y el parque automotor

Guillermo Dietrich advirtió sobre el

Adorni y Santilli recibieron a Ziliotto, que reclamó fondos y rechazó apoyar al Gobierno por el Presupuesto 2026

El gobernador de La Pampa mantuvo un encuentro de 45 minutos en Casa Rosada. Reiteró el reclamo por una deuda de Nación de 400.000 millones de pesos. “No se planteó en ningún momento cuál será la actitud de los diputados o senadores, aseguró

Adorni y Santilli recibieron a

ATE convocó a un paro nacional para el martes y una marcha al Congreso contra la reforma laboral

La Asociación Trabajadores del Estado anunció una huelga para el 9 de diciembre

ATE convocó a un paro

Para Luis Caputo, la provincia de Buenos Aires “no puede tomar deuda porque no cumple con la ley fiscal”

La restricción normativa y el aumento de gastos en montos que exceden la variación de los precios marcaron el foco de una entrevista donde se analizó la autorización nacional para el financiamiento externo en jurisdicciones subnacionales

Para Luis Caputo, la provincia
DEPORTES
Sorteo del Mundial 2026, en

Sorteo del Mundial 2026, en vivo: llegó Donald Trump junto a Infantino a la gala

Las mejores fotos del sorteo del Mundial 2026

Paul Aron reveló cuál fue su reacción cuando le confirmaron que Franco Colapinto seguiría como titular en Alpine

Guía completa del sorteo del Mundial 2026: los 4 bombos, los repechajes y todo lo que hay que saber

Franco Colapinto cerró su primer día en las prácticas del Gran Premio de Abu Dhabi

TELESHOW
Miedos, nervios y el abrazo

Miedos, nervios y el abrazo que soñó toda la vida: el relato de Rocío Marengo del día en el que fue mamá

Las confesiones del Indio Solari sobre Los Redondos y la pelea con Skay: “Viví un duelo con el final de la banda”

Marco Antonio Caponi develó el misterio sobre su aspecto físico que se volvió viral: a qué actor interpretará

La sugestiva frase de Ivana Figueiras luego de blanquear su separación de Darío Cvitanich: “Confundida”

El mensaje de Laurita Fernández a Martín Bossi en medio de rumores de romance

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump recibirá el Premio

Donald Trump recibirá el Premio de la Paz de la FIFA: “No me importan los premios, me importa salvar vidas”

Noboa defendió sus viajes al exterior: “Cada uno mejora la vida de los ecuatorianos”

Delegaciones de Estados Unidos y Ucrania sostendrán otra reunión en Miami este viernes

Leila Guerriero: “Ese es el periodismo que hay que hacer: mirar hasta lo que no te gusta”

El Gobierno de Bolivia afirma que el expresidente de la estatal petrolera YPFB huyó a Brasil