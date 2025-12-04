Política

Javier Milei tuvo impacto positivo en el mundo digital por segundo mes consecutivo

Según un nuevo informe de la consultora Ad hoc, el Presidente registró en octubre y noviembre sus mejores valores del año en cuanto a imagen en redes sociales

El triunfo de La Libertad
El triunfo de La Libertad Avanza en las legislativas del 26 de octubre levantó la imagen digital de Milei (Foto: Reuters/Cristina Sille)

La victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre no tuvo solo un impacto positivo para Javier Milei en la composición del Congreso de la Nación, ya que el éxito en las urnas también levantó la imagen del Presidente en las redes sociales. Por segundo mes consecutivo, el jefe de Estado tuvo mayor positividad que negatividad en el mundo digital.

El informe digital de noviembre de la consultora Ad hoc marcó que el sentimiento digital hacia Milei fue un 46% positivo, contra un 44% negativo y un 10% neutro. Por primera vez en el año, el Presidente tuvo dos meses consecutivos con mayor positividad que negatividad. De hecho, antes de octubre, el único mes en el que predominó el verde en el resultado había sido enero.

La consultora destacó que “fue un mes tranquilo para el Gobierno”. "Con el alivio de la victoria electoral, optó por el rearmado interno y la mirada a futuro, sin demasiados sobresaltos. La oposición, golpeada, no intervino en la agenda digital y favoreció la positividad en torno al presidente", analizaron.

Sin embargo, la positividad no estuvo acompañada por un mayor protagonismo del jefe de Estado, sino todo lo contrario, ya que “las menciones digitales al Presidente bajaron a mínimos históricos”.

“Positividad y tranquilidad en torno a Milei parecen ser una combinación favorable”, destacaron desde Ad hoc en su informe.

Informe digital de Ad hoc
Informe digital de Ad hoc

La contracara de los resultados favorables al Presidente son la alta imagen digital negativa de su hermana, Karina Milei (76% de negatividad contra un 19% de positividad), y la gran repercusión de la causa que investiga un entramado de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El estudio incluso revela que si bien desde las cuentas relacionadas al oficialismo se buscó imponer en la agenda la causa Cuadernos, en la que es juzgada, entre otros, Cristina Kirchner, la causa ANDIS “tuvo un 60% más de volumen” en cuanto a publicaciones, menciones y reacciones.

Del lado de la oposición, quien no tiene mucho para celebrar en el mundo digital es Axel Kicillof, quien finalizó noviembre con una negatividad del 52%, contra un 38% de positividad.

Informe digital de Ad hoc
Informe digital de Ad hoc

Las disputas con el gobierno nacional y su interna con Cristina Kirchner fueron los temas entre los que más giró la conversación sobre el gobernador bonaerense.

El tema que se robó la atención en las redes sociales fue el escándalo que se destapó en la AFA luego de que le decidieran otorgar un título por tabla anual que no estaba estipulado a Rosario Central.

Las menciones digitales a AFA, Chiqui Tapia y Toviggino sumaron 2 millones de menciones. Equivale a la mitad del total de menciones a Milei en el mes, el referente político más mencionado en redes en Argentina”, resalta el informe.

Según el análisis de la consultora, “la conversación se activó luego de la entrega del título a Rosario Central” y, lejos de ir bajando luego el nivel de atención, cada nuevo hecho relacionado fue incrementando el foco sobre la AFA a nivel digital, en general con críticas a la conducción del ente que rige el fútbol en el país.

“El conflicto, visibilizado principalmente por los jugadores de Estudiantes, se potenció ante la sanción a este club. La conversación cerró el mes con el triple de menciones diarias respecto de cómo empezó”, detalla Ad hoc.

En Argentina, hay 40 millones de usuarios únicos en redes sociales.

En promedio, cada usuario pasa 10 horas al día navegando por internet y 4 horas utilizando redes sociales.

El estudio de Ad hoc analiza los comportamientos en todas las redes sociales de acceso público y portales web.

