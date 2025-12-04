Hugo Moyano reclamó reabrir las paritarias de Camioneros y sumó una exigencia que jaqueará a las pymes del sector

Hugo Moyano vuelve a pedir aumentos que afectan a las pymes

El Sindicato de Camioneros volvió a la carga con su reclamo de reanudar las negociaciones salariales: en una nota enviada a las cámaras empresariales, el gremio que lidera Hugo Moyano exigió el pago de una suma no remunerativa en diciembre ante “una inflación muy superior a la prevista que ha vuelto a impactar fuertemente en el poder adquisitivo de los trabajadores durante el trimestre septiembre-noviembre”.

Además, pidió un piso mínimo del 20% de aumento en los adicionales de especialidad de las ramas Logística, Expreso y Mudanzas y Correo Privado, algo que pondría en jaque a las pymes del sector que, según advirtieron a Infobae, no podrían afrontar ese incremento.

Si bien la revisión del último acuerdo salarial que rige desde septiembre y hasta febrero de 2026 estaba prevista para este mes, los empresarios están afectados por la crisis de la actividad y todavía tienen por delante, además de los aumentos pactados, el pago del bono de fin de año de 840 mil pesos en cuatro cuotas de 210 mil pesos entre enero y abril de 2026 y la contribución empresarial para la obra social, fijada en 20 mil pesos mensuales por trabajador entre septiembre a noviembre y de 22 mil pesos mensuales por trabajador de diciembre a febrero de 2026.

Una movilización del Sindicato de Camioneros

Esos pagos coincidirán con los meses de verano, que es cuando baja drásticamente la actividad del sector, aunque, de todas formas, el bono de fin de año y la contribución para la obra social figuran en un acta distinta a la del aumento salarial para septiembre 2025-febrero de 2026, que no fue homologada por la Secretaría de Trabajo y, por lo tanto, las empresas con problemas económicos no están obligadas a pagarlo.

También es cierto que el Sindicato de Camioneros presiona a todas las empresas para que abonen los ítems acordados, aunque no estén homologados.

La última paritaria firmada por Moyano hace tres meses estuvo nuevamente en sintonía con la pauta del Gobierno: consistió en un aumento del 3,3% en tres tramos, que rige durante seis meses, desde septiembre y hasta febrero de 2026.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero

En concreto, contempló un incremento de 1,2% para septiembre, 1,1% para octubre y 1% para noviembre, diciembre, enero y febrero, aunque con el compromiso de revisar las cifras pactadas en diciembre.

Fue tanta la importancia que le dio la administración de Javier Milei a este aumento salarial que fue anunciado a través de un comunicado de prensa del Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello.

Los aumentos del convenio de Camioneros “reflejan el compromiso y el acompañamiento de los actores involucrados con la estabilidad económica”, se afirmó en la declaración de la cartera de Capital Humano.

Hugo Moyano, en el congreso de la Federación de Camioneros

Ahora, en la nota enviada a las cámaras del sector, Moyano reclamó “reiniciar las negociaciones paritarias dado que conforme está contemplado en la cláusula tercera del Acuerdo Paritario celebrado el 11 de septiembre de 2025 que establece que: ‘Las partes se comprometen a realizar una revisión del presente acuerdo durante la primera quincena de diciembre de 2025 ( ...)’ y toda vez que los porcentuales del lNDEC indican una inflación muy superior a la prevista que, ha vuelto a impactar fuertemente en el poder adquisitivo de los trabajadores durante el trimestre septiembre/noviembre de 2025, se deberá acordar el pago de una suma no remunerativa en el mes de diciembre de 2025 que compense el referido deterioro que posteriormente deberá incorporarse en la escala salarial correspondiente al mes de enero de 2026″.

“Asimismo -añade la nota-, a la grave situación referida se suma el desequilibrio que se mantiene en el tiempo a pesar de los numerosos reclamos que hemos realizado entre los salarios de las diversas ramas de la actividades encuadradas en el CCT 40/89 ante la disparidad de adicionales convencionales. Si bien en los últimos años se ha registrado avances mediante el incremento de dichos adicionales en algunas ramas, todavía persiste una diferencia sustancial en los ingresos de los trabajadores de las Ramas Logística, Expreso y Mudanzas y Correo Privado”. “Por ello, solicitamos que se establezca un piso mínimo del 20% en los adicionales de especialidad de dichas ramas”, señala.