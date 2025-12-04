Política

Hugo Moyano reclamó reabrir las paritarias de Camioneros y sumó una exigencia que jaqueará a las pymes del sector

En una nota a las cámaras, el líder sindical solicitó una suma no remunerativa en diciembre ante el alza de la inflación y la mejora del 20% en los adicionales de algunas ramas. Cuáles son los argumentos del gremio

Guardar
Hugo Moyano vuelve a pedir
Hugo Moyano vuelve a pedir aumentos que afectan a las pymes

El Sindicato de Camioneros volvió a la carga con su reclamo de reanudar las negociaciones salariales: en una nota enviada a las cámaras empresariales, el gremio que lidera Hugo Moyano exigió el pago de una suma no remunerativa en diciembre ante “una inflación muy superior a la prevista que ha vuelto a impactar fuertemente en el poder adquisitivo de los trabajadores durante el trimestre septiembre-noviembre”.

Además, pidió un piso mínimo del 20% de aumento en los adicionales de especialidad de las ramas Logística, Expreso y Mudanzas y Correo Privado, algo que pondría en jaque a las pymes del sector que, según advirtieron a Infobae, no podrían afrontar ese incremento.

Si bien la revisión del último acuerdo salarial que rige desde septiembre y hasta febrero de 2026 estaba prevista para este mes, los empresarios están afectados por la crisis de la actividad y todavía tienen por delante, además de los aumentos pactados, el pago del bono de fin de año de 840 mil pesos en cuatro cuotas de 210 mil pesos entre enero y abril de 2026 y la contribución empresarial para la obra social, fijada en 20 mil pesos mensuales por trabajador entre septiembre a noviembre y de 22 mil pesos mensuales por trabajador de diciembre a febrero de 2026.

Una movilización del Sindicato de
Una movilización del Sindicato de Camioneros

Esos pagos coincidirán con los meses de verano, que es cuando baja drásticamente la actividad del sector, aunque, de todas formas, el bono de fin de año y la contribución para la obra social figuran en un acta distinta a la del aumento salarial para septiembre 2025-febrero de 2026, que no fue homologada por la Secretaría de Trabajo y, por lo tanto, las empresas con problemas económicos no están obligadas a pagarlo.

También es cierto que el Sindicato de Camioneros presiona a todas las empresas para que abonen los ítems acordados, aunque no estén homologados.

La última paritaria firmada por Moyano hace tres meses estuvo nuevamente en sintonía con la pauta del Gobierno: consistió en un aumento del 3,3% en tres tramos, que rige durante seis meses, desde septiembre y hasta febrero de 2026.

La ministra de Capital Humano,
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero

En concreto, contempló un incremento de 1,2% para septiembre, 1,1% para octubre y 1% para noviembre, diciembre, enero y febrero, aunque con el compromiso de revisar las cifras pactadas en diciembre.

Fue tanta la importancia que le dio la administración de Javier Milei a este aumento salarial que fue anunciado a través de un comunicado de prensa del Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello.

Los aumentos del convenio de Camioneros “reflejan el compromiso y el acompañamiento de los actores involucrados con la estabilidad económica”, se afirmó en la declaración de la cartera de Capital Humano.

Hugo Moyano, en el congreso
Hugo Moyano, en el congreso de la Federación de Camioneros

Ahora, en la nota enviada a las cámaras del sector, Moyano reclamó “reiniciar las negociaciones paritarias dado que conforme está contemplado en la cláusula tercera del Acuerdo Paritario celebrado el 11 de septiembre de 2025 que establece que: ‘Las partes se comprometen a realizar una revisión del presente acuerdo durante la primera quincena de diciembre de 2025 ( ...)’ y toda vez que los porcentuales del lNDEC indican una inflación muy superior a la prevista que, ha vuelto a impactar fuertemente en el poder adquisitivo de los trabajadores durante el trimestre septiembre/noviembre de 2025, se deberá acordar el pago de una suma no remunerativa en el mes de diciembre de 2025 que compense el referido deterioro que posteriormente deberá incorporarse en la escala salarial correspondiente al mes de enero de 2026″.

“Asimismo -añade la nota-, a la grave situación referida se suma el desequilibrio que se mantiene en el tiempo a pesar de los numerosos reclamos que hemos realizado entre los salarios de las diversas ramas de la actividades encuadradas en el CCT 40/89 ante la disparidad de adicionales convencionales. Si bien en los últimos años se ha registrado avances mediante el incremento de dichos adicionales en algunas ramas, todavía persiste una diferencia sustancial en los ingresos de los trabajadores de las Ramas Logística, Expreso y Mudanzas y Correo Privado”. “Por ello, solicitamos que se establezca un piso mínimo del 20% en los adicionales de especialidad de dichas ramas”, señala.

Temas Relacionados

Hugo MoyanoSindicato de CamionerosParitariasSalariosSindicalismoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Uno por uno, quiénes son los nuevos miembros de la cúpula de las Fuerzas Armadas

El jefe de Gabinete dio a conocer los nombres de los altos mandos. Los cambios se dan en el marco de la jura de Luis Petri como diputado nacional y la designación de Carlos Presti, como nuevo ministro de Defensa

Uno por uno, quiénes son

El Gobierno ultima los detalles de la reforma del Código Penal y se ilusiona con la nueva composición del Congreso

El equipo técnico debate el borrador final que será girado al Parlamento después del 10 de diciembre para ser tratado en sesiones extraordinarias durante el verano. Optimismo tras la conquista de la primera minoría legislativa

El Gobierno ultima los detalles

Luis Petri presentó los nuevos Strykers y defendió la designación de Carlos Presti: “Significa reconciliarse con la historia”

En un acto en el que estaba su sucesor, actual jefe del Ejército, el titular de la cartera de Defensa defendió su gestión y remarcó que se debe “permitir que se cuente toda la historia respecto de lo que suponían y suponen las Fuerzas Armadas para los argentinos”

Luis Petri presentó los nuevos

El Gobierno designó a la nueva cúpula de las Fuerzas Armadas: quiénes asumirán en los cargos

Manuel Adorni oficializó los cambios en el Ejército, la Armada y el Estado Mayor Conjunto. El único que mantendrá su cargo será el Brigadier Mayor Gustavo Valverde al frente de la Fuerza Área

El Gobierno designó a la

Javier Milei: “Me contrataron para resolver problemas, si no lo hago estaría bien que no me renueven el contrato”

El Presidente expuso en un evento financiero y se refirió al modelo económico que está aplicando el Gobierno. Qué dijo sobre el dólar, inflación y emisión monetaria

Javier Milei: “Me contrataron para
DEPORTES
Cambios en River Plate: cómo

Cambios en River Plate: cómo quedó el vestuario tras la salida de los héroes de Madrid y las figuras que ganaron terreno

Mitos y verdades de los sorteos en Mundiales: de las bolillas frías o marcadas a la iniciativa que impulsó Grondona

La emoción de Martín Palermo tras ganar el cuarto partido al hilo con Fortaleza y salir de la zona del descenso en el Brasileirao

7 frases de Lionel Messi: del enorme elogio a Guardiola a la respuesta sobre el Mundial que ilusionó a los fanáticos de Argentina

El dato que ilusiona a Max Verstappen de cara la definición del título de Fórmula 1

TELESHOW
Pamela David: “Perdimos la batalla”

Pamela David: “Perdimos la batalla”

Quién fue el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity: la triste despedida de uno de los famosos más queridos

El traje secreto de Nicolás Cabré para su boda: confidencias, códigos y complicidad en el atelier de Daniel Casalnovo

¿Cuáles fueron los artistas argentinos más escuchados del 2025 en las plataformas?

La fuerte reacción de Marixa Balli al enterarse que Yanina Latorre formará parte de MasterChef

INFOBAE AMÉRICA

Miguel Ángel Oliver, presidente de

Miguel Ángel Oliver, presidente de EFE: “En estos tiempos, hay que tener la voluntad de relatar la realidad con honestidad”

Pinta Miami se consolida como referencia del arte latinoamericano en la Semana del Arte

La frágil red submarina que nos comunica: por qué internet no es tan segura como creemos

Las claves detrás del retraso en el conteo electoral de Honduras

Israel y Líbano retomaron los contactos civiles tras más de 40 años bajo supervisión de la ONU