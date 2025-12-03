Política

Gustavo Valdés le adelantó a Diego Santilli el acompañamiento al paquete de reformas

“Las reformas son necesarias”, sostuvo el gobernador de Corrientes tras recibir al ministro del Interior en la provincia. Adelantó que sus legisladores trabajarán a favor de los cambios que el gobierno nacional impulsará a partir de este mes

Gustavo Valdés le prometió a
Gustavo Valdés le prometió a Santilli el apoyo de sus legisladores a las reformas propuestas por el gobierno nacional

La visita de Diego Santilli a Corrientes le dio al gobierno nacional los frutos que fue a recoger, ya que el gobernador Gustavo Valdés le adelantó al ministro del Interior que sus legisladores acompañarán el paquete de reformas que la administración de Javier Milei presentará en el Congreso de la Nación.

“Con el arribo de Diego Santilli al Ministerio del Interior, Corrientes sumó un aliado abierto al diálogo y dispuesto a tender puentes de entendimiento con el Gobierno Nacional, compartiendo la senda del equilibrio fiscal y presupuestario. ¡Sigamos por este camino!”, publicó la cuenta oficial en X del gobierno provincial tras el encuentro entre el funcionario y Valdés.

Por su parte, el gobernador resaltó: “Coincidimos en que el Congreso de la Nación debe aprobar la Ley de Presupuesto: en 2026, la macroeconomía argentina necesita previsibilidad y ratificar sus políticas públicas con equilibrio fiscal. También, en que las reformas son necesarias para modernizar los regímenes tanto impositivo como laboral”.

El gobierno nacional mira con atención a los senadores que responden a Valdés. Se trata de Eduardo Vischi y Mercedes Valenzuela. Sus votos serán claves cuando el programa de reformas llegue a la Cámara alta. En la mira de la Casa Rosada también está Mauricio “Camau” Espínola. El ex deportista estuvo cerca de La Libertad Avanza, pero la imposibilidad de un acuerdo electoral en la provincia lo alejó, así que se alió a Valdés. Ahora, vuelve a estar en su radio de influencia.

“Tenemos que bajar el riesgo. Eso impacta en la tasa de interés. Si hay crédito, hay posibilidades”, razonó Valdés. De lo contrario “no hay nadie que invierta en la Argentina. Hay que trabajar para bajar el riesgo país con reformas estructurales”, agregó. Una de ellas es la normativa laboral.

“Esa será la tarea que tendremos con nuestros legisladores”, anticipó.

Y resumió: “Si nos convertimos en un país serio, vamos a tener oportunidades para la Argentina. Creemos que cambiaremos con exportación, producción e industrialización”.

“Se viene un verano movido”

Diego Santilli advirtió que "se
Diego Santilli advirtió que "se viene un verano movido" en el Congreso

En la charla entre el gobernador y el ministro hubo un intercambio de necesidades. “Tuvimos una larga tarea de trabajo sobre la agenda de Corrientes. Y, obvio, yo expresé los objetivos de la del presidente Javier Milei y las reformas que vienen”, describió Santilli durante la conferencia de prensa en la Casa de Gobierno de la provincia.

Entre estos puntos claves para la segunda etapa de la administración nacional, citó el Presupuesto y las leyes de reforma e inocencia fiscal. También la modernización laboral, algo que permitirá “sacar a la gente de la informalidad y pasar a la formalidad”, sostuvo. Al respecto, adelantó que incluirá una rebaja de las cargas fiscales que soportan las empresas para contratar personal.

“¿Cuáles son los problemas de la Argentina?”, se preguntó Santilli. Y se autorrespondió: “La presión más alta de la región de Sudamérica, una contingencia laboral que destroza las pymes, la industria del juicio, y la cargas que el empleador termina pagando por cada trabajador”.

Luego, consignó: “En los próximos días se conocerán (los detalles) y entraremos en discusión con diputados y senadores”.

“Se viene un verano movido”, adelantó el ministro. El esquema que comenzará a discutirse con la nueva conformación del Congreso a partir del 10 de diciembre “no son solo reformas que plantea el gobierno nacional, son también las que plantean los gobernadores para integrar un país que crezca”, sentenció.

Santilli, describió: “La batería de medidas que plantea el Presidente en las sesiones extraordinarias del Congreso es para bajar el riesgo país y que aumente el flujo de créditos a una tasa razonable. Todo esto nos permitirá recuperar la economía”.

Más adelante, Valdés reiteró el acompañamiento a las pautas nacionales. “Vamos a colaborar con el ministro Santilli porque tenemos la misma visión. Es sano sostener una conversación institucional con el gobierno nacional. (Esto) tiene que ser el puntapié inicial”, apuntó.

Planteos

Dentro de los puntos que planteó el gobernador estuvo la inversión en obra pública. En particular, en la ruta nacional 12. Además, el mandatario reclamó los giros de dinero para atender el déficit de la caja de jubilación provincial que no fue transferida a Nación en los ‘90.

Por otro lado, a Corrientes le interesa que se rediscuta la coparticipación federal. En los ‘80, la provincia perdió un punto que implica el 20% del presupuesto provincial, advirtió Valdés.

El titular del Ejecutivo correntino reconoció que es “difícil” cambiar la normativa, ya que la Constitución de 1994 exige unanimidad de las provincias.

Santilli ya habló con todos los gobernadores del Litoral. Abrió las charlas con Rogelio Frigerio (Entre Ríos). Luego, fue a Posadas y se entrevistó con Hugo Passalacqua. Y ahora concretó el encuentro con Valdés.

