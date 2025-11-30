Política

La puja por los fondos traba el endeudamiento de Kicillof: negociaciones con La Cámpora, el rol de Massa y tensión con la oposición

La autorización de deuda que requiere el gobernador no consigue los dos tercios en la Legislatura porque sólo con el peronismo no alcanza. El foco en la distribución recursos para los intendentes. El miércoles, último intento

Axel Kicillof espera por el endeudamiento, pero requiere de la oposición para su aprobación

El Ejecutivo bonaerense transita los días mirando los movimientos en la Legislatura provincial ante la necesidad de aprobar la ley de financiamiento que giró Axel Kicillof el 4 de noviembre pasado. En el marco del paquete económico que también incluyó las leyes del Presupuesto y la Ley Fiscal Impositiva para el 2026 —que sí fueron aprobadas porque se requirió solo la mayoría simple en ambas cámaras—, Kicillof pide una autorización para tomar deuda por hasta USD 3.035 millones, discriminada en dos artículos distintos: uno por USD 1.990 y otro por USD 1.045. Seguido a esos dos artículos, hay otro punto que traba las negociaciones: la creación del Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal.

El famoso fondo para los intendentes es hoy parte central de las negociaciones. No por la inclusión de ese ítem sino por cómo distribuirlo. El Ejecutivo, como contó este medio, garantiza el fondo y a principios de semana accedió a que el mismo se componga no solo por el 8% de la autorización de la deuda que vaya a colocar por USD 1.990; sino que incluya también el otro gran endeudamiento que busca el Ejecutivo, es decir el de USD 1.045. También, según el dictamen, que salió de la comisión de Impuesto y Presupuesto de la Cámara baja, se le modificó el uso que se le daría a esos fondos. Mientras el proyecto original planteaba que de ninguna manera los intendentes podían usar esos recursos para gastos corrientes, en el dictamen que el viernes no pudo llegar al recinto y que tiene las firmas de todo el oficialismo y los llamados libertarios dialoguistas se explicita que el fondo será de “libre disponibilidad”.

El diputado peronista y presidente de la comisión de Presupuesto e Impuesto, Juan Pablo de Jesús y el secretario legislativo, Gervasio Bozzano. En la comisión se le hicieron los primeros cambios al proyecto de endeudamiento

“La oposición quiere trabajar para ser constructiva, pero hay cuestiones en las que tenemos que ser claros de un lado y del otro. Depende de la voluntad de diálogo con el Ejecutivo, de que haya garantías, que los legisladores opositores se sienten con ellos y se escriban esclarecedoramente punto por punto en el endeudamiento las inquietudes de los distintos bloques opositores. Por eso el viernes no estuvieron dadas las condiciones para sesionar”, planteó a Infobae un representante opositor en la Cámara de Diputados.

Quienes llevan adelante las conversaciones por el peronismo en Diputados son un grupo plural. El presidente del bloque, Facundo Tignanelli, es uno de ellos. En los últimos días, se ha encargado de remarcar —tanto en los medios como en el recinto— que no hay interna dentro del peronismo para avanzar con el pedido de endeudamiento que requiere Kicillof. Alexis Guerrera, como presidente de la Cámara baja y referente del Frente Renovador, es otro de los dirigentes que le traslada los pedidos de la oposición a los negociadores por el Ejecutivo, Mariano Cascallares, Gabriel Katopodis y Agustina Vila. En la oposición -un sector del PRO y de la UCR- buscan forzar a Kicillof a sentarse en la negociación.

También hay terminales extra legislativas. El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, es uno de ellos. De hecho, al momento de caerse la sesión del viernes, una foto fue más que elocuente: Guerrera y Tignanelli hablando por teléfono con Massa. Minutos más tarde a que la imagen -registrada por el reportero gráfico Ignacio Amiconi- empiece a viralizarse, el presidente de la Cámara baja la posteó en su cuenta de X describiendo que Massa les pedía seguir buscando los dos tercios para avanzar con el endeudamiento. En el massismo decían que nació el grupo “sin chistar”, en alusión a aquel pedido del ministro de Gobierno, Carlos Bianco de que los diferentes sectores del peronismo tenían que acompañar “sin chistar” los proyectos de Kicillof en la Legislatura. En la negociación por el endeudamiento, Bianco está corrido. Massa busca erigirse nuevamente como el garante de la unidad.

El posteo del presidente de la Cámara de Diputados bonaerense. En la foto, él y Facundo Tignanelli hablan por teléfono con Massa

El viernes, una vez caída la sesión, la expectativa en el Ejecutivo de que el endeudamiento saliera era prácticamente nula. En las últimas horas, desde el entorno de Kicillof, aseguraron que el ofrecimiento del Ejecutivo es que el fondo sea por un coeficiente de distribución objetivo —que puede ser el Coeficiente Único de Distribución o alguna fórmula similar—; pero que la contrapropuesta es un fideicomiso a cargo de una bicameral de seguimiento que, según argumentan en Gobernación— reparte discrecionalmente.

Por este punto, en la última semana apareció un proyecto de ley del diputado del bloque Unión y Libertad, Martín Rozas, para —casualmente— crear una comisión bicameral de “Seguimiento, y control de la gestión, destino y pago de deuda de la provincia de Buenos Aires”. La principal competencia que propone el proyecto del legislador de uno de los sectores llamados libertarios dialoguistas -un grupo de legisladores que ingresaron por La Libertad Avanza en 2023, pero antes de asumir sus bancas armaron sus propios bloques- es que la bicameral “realizará sugerencias, observaciones y la elaborará dictámenes ante cualquier solicitud de endeudamiento por parte del Poder Ejecutivo”.

Cerca de Kicillof dejan trascender que el pedido de la bicameral para la distribución de los fondos para los municipios atados al endeudamiento es una posición que empujan también dentro del bloque oficialista. Hacia afuera, al menos en la prestación de votos, el bloque peronista pareciera mostrarse amalgamado. El viernes, cuando se cayó la sesión en Diputados por falta de quorum, los 37 diputados de Unión por la Patria estaban sentados en sus bancas. A diferencia del año pasado, hay cierta voluntad de escenificar una distensión en el peronismo.

Habrá un nuevo intento. Ya que se convocó a sesionar —en período extraordinario— para este miércoles desde las 14 horas. Si esta semana no avanza el pedido de endeudamiento, Kicillof prácticamente se resignará a no obtener la autorización de deuda. El 10 de diciembre cambia la composición legislativa y con ello, las reglas e interlocutores de la negociación, con mayor presencia de La Libertad Avanza y puntualmente entrará un grupo considerable de diputados y senadores que responden al presidente del partido en PBA, Sebastián Pareja; quien sigue verticalmente las determinaciones de Karina Milei.

