Silvia Lospennato: “Me cuesta dejar el Congreso Nacional, pero no podía ser una candidata testimonial”

Lospennato, junto a Mauricio y Jorge Macri

La diputada nacional Silvia Lospennato explicó en diálogo con Infobae los detalles de la decisión personal, pero sobre todo política, de asumir la banca de legisladora porteña, pese a que podía continuar los dos años que le quedaban de mandato. “Me cuesta dejar el Congreso, pero no podía ser una candidata testimonial”, afirmó la dirigente del PRO.

Se trata de una decisión con implicancias para el partido que preside Mauricio Macri porque le resta una banca en medio de un proceso acelerado de achicamiento de la representación parlamentaria, y también para La Libertad Avanza, ya que esa decisión implica sumar un escaño. Es que la reemplazante de la futura diputada porteña es Lorena Petrovich, funcionaria del Ministerio de Seguridad y futura presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich.

Silvia Lospennato habló con Infobae sobre el detrás de escena de su decisión de asumir la banca de diputada porteña

“El PRO podía haber privilegiado un diputado más, pero eso era privilegiar una situación de poder. Un diputado más es más poder de negociación, pero eso era ir en contra del valor de un partido que cumple lo que promete”, afirmó Lospennato en diálogo con este medio.

La dirigente reveló que su decisión de asumir la banca porteña se tomó después de tres conversaciones con el ex presidente y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri. Y que hubo un acuerdo político para dar ese paso.

La diputada asumirá el 10 de diciembre en la Legislatura y compartirá el hemiciclo con figuras fuertes y con intenciones de proyectarse al 2027: el ex jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta; el dirigente de Fuerza Patria, Leandro Santoro; y la presidenta del bloque libertario, Pilar Ramírez. Según explicó la actual diputada nacional, su tarea será la de ser una voz importante del PRO en el parlamento porteño.

Lospennato explicó que la “configuración” de esa decisión había comenzado en marzo, cuando aceptó ser candidata y entendió que eso implicaba dejar su banca en la Cámara de Diputados si resultaba electa. Sin embargo, aclaró que la resolución final —la confirmación de que efectivamente asumiría la banca porteña— se tomó recién ahora, después de las charlas con los Macri. Fue en ese marco donde terminaron de alinearse los criterios políticos del PRO y la voluntad personal de la dirigente.

En sus palabras, el dilema interno estuvo siempre ligado al valor del cumplimiento: “Dejar el Congreso es una decisión dura”, admitió. Pero en los últimos días, al momento de cerrar la discusión, pesó más el sentido de representar a un espacio que busca sostener la coherencia, según dijo.

“No es lo mismo que para cualquiera ser un candidato testimonial. Para quien defiende las instituciones, era algo que me hacía claramente perder legitimidad con los votantes. No solamente traicionaba al votante por no cumplir con mi palabra, me traicionaba a mí misma porque cuando uno da la palabra la tiene que cumplir”, afirmó en diálogo con Infobae.

- ¿Cómo llegó a tomar la decisión de dejar la Cámara de Diputados y asumir en la Legislatura porteña?

- En lo personal, cumplir con mi palabra era hacer lo correcto, que es algo que el presidente Macri siempre nos pide frente a una decisión política. Hacer lo correcto antes que lo conveniente. Tuvimos muchas conversaciones sobre qué era lo correcto y dónde yo aportaba más valor para nuestro país, para nuestra ciudad y también para nuestro partido. Fue bueno dar esas conversaciones, que las dimos con Jorge y con Mauricio, para que todos estuviéramos convencidos. Esta no es solamente una decisión personal, es una decisión que tiene el apoyo de Mauricio y de Jorge, y para mí eso era importante.

- ¿Consultó usted con su círculo más íntimo antes de definir este cambio en su carrera política?

- Hablé con muchísimas personas. Mucha gente con la que hablé quería convencerme de que me quede en la Cámara de Diputados. Consideraban que podía hacer un aporte y un trabajo en el Congreso, y lo hacían pensando bien, pensando en la Argentina y en las discusiones que venían, que son muy importantes. Pero hay un tema de valores profundos.

Entiendo que para ser creíble en la política —y la credibilidad es todo—, cuando uno va a pedirle el voto tiene que ser creíble y para eso hay que cumplir con la palabra que uno da.

- ¿Cómo fueron las conversaciones con Mauricio Macri y Jorge Macri respecto de esta decisión?

- Tuvimos tres charlas. Fueron diálogos de argumentación, de ver cómo veíamos el país, la Argentina, la Ciudad, el partido y qué era lo correcto. Me sirvieron mucho para confirmar que estoy en el partido en el que quiero estar, porque es un partido que, en definitiva, podía haber privilegiado un diputado más, que es más poder de negociación. Pero eso era ir en contra del valor de un partido que cumple lo que promete.

Esa discusión se dio y fue la decisión acordada por todos, cosa que para mí era muy importante. Para mí, el apoyo de Mauricio a esta decisión es una de las cosas más importantes. Y también, obviamente, las ganas que manifestó Jorge de que me sumara al equipo de la ciudad desde la Legislatura, para trabajar por esta gestión. Saber que hay un equipo de la ciudad de Buenos Aires que siente que es valioso lo que puedo aportar desde la Legislatura y que quería que estuviera ahí.

El impacto en el Congreso

- Su salida de la Cámara baja implica el ingreso de Lorena Petrovich, quien se suma a La Libertad Avanza. ¿Cómo interpreta usted este movimiento y el impacto en la representación parlamentaria?

- Esto lo sabíamos desde marzo, que quien me reemplazaba a mí era una dirigente de Patricia Bullrich. Ella, ya en ese momento, se había desafiliado del PRO y estaba trabajando en La Libertad Avanza. Era probablemente una cuestión de tiempo que los dirigentes que le responden a ella se fueran a La Libertad Avanza. No me sorprende y creo que nadie puede decir que lo sorprende esta situación. Se conocía desde el momento en que acepto ser candidata.

- Ayer, además de su decisión de dejar la Cámara de Diputados, se conoció el anuncio de Verónica Razzini y otros referentes que dejaron el bloque PRO. ¿Cuál es su visión sobre estas recientes migraciones políticas?

- Verónica Razzini no era parte del bloque PRO. Más allá de lo que están poniendo los medios, no era parte del bloque PRO, ya hace muchos meses, así que ella no se fue del bloque PRO.

- Alejandro Bongiovanni también anunció su alejamiento del PRO. ¿Le sorprendió este caso?

- El caso de Alejandro, sí integraba el bloque del PRO. La verdad que debo decir que me sorprendió, no lo sabía. Me enteré por el diario.

- ¿Qué opinión le merecen estos últimos movimientos de dirigentes del PRO que se suman a La Libertad Avanza?

- Prefiero responder con las elecciones que hago de mi vida y no juzgar las elecciones de los demás. Milito en el partido en el que quiero militar, defiendo las ideas del partido que milito, y cumplo el compromiso que asumo con mis votantes, así que hablo por mí.

- Su candidatura estuvo marcada por el debate en torno a Ficha Limpia y una postura firme frente al gobierno nacional. ¿Cómo evalúa usted aquel episodio y el presente de la ley en el Congreso?

- Argentina sigue necesitando una ley de Ficha Limpia y espero que, aunque yo no esté en el Congreso, haya muchos diputados nacionales y senadores nacionales que se comprometan con esa ley. Sé que el PRO va a seguir impulsándola. Así que ahora habrá que empezar de cero a juntar los votos en ambas cámaras, pero es una lucha que no se tiene que abandonar. Y sé que desde la sociedad civil, Gastón Marra, y la Iniciativa Ciudadana de Ficha Limpia van a seguir trabajando.

Que yo esté en la Cámara es una anécdota para una ley tan importante que la Argentina sigue necesitando. Todo lo que vemos todos los días siempre nos hace preguntar: ¿qué pasaría si en la Argentina hubiera una ley de Ficha Limpia? Estamos en el medio de la “Causa Cuadernos” y en cada audiencia nos sorprendemos con los niveles de corrupción y de impunidad que funcionaron en la Argentina. Eso nos devuelve un recordatorio de que necesitamos elevar la vara ética de los políticos en la Argentina. Y Ficha Limpia es una herramienta, no la única, al contrario, diría, es una herramienta mínima, pero tiene que estar.

- ¿Cuál es el balance de su paso por la Cámara de Diputados de la Nación? Usted ha tenido relevancia como voz clave en debates trascendentales como el del aborto.

- Promoví muchas leyes en favor de los derechos de las mujeres en la Argentina, de las que me siento muy orgullosa. Impulsé la ley de la Boleta Única, que es un cambio central para la democracia argentina, que apenas empezamos a ver, y que con cada elección vamos a ver cuán relevante es, porque la etapa que viene es que las provincias adopten este mismo sistema que ya adoptó la elección de la boleta única y esto va a mejorar la democracia argentina.

Me voy sintiéndome honradísima por todos los años que estuve en el Congreso, por el apoyo de los ciudadanos que me votaron para estar en esa banca y sintiendo que cumplí responsablemente ese rol. Lo hice de manera honesta, laburando todos los días y también aceptando que defender ideas significa pagar costos. Fui de las que eligió pagar los costos que había que pagar para defender las ideas en las que creo, en todos los temas.

Desafíos en la Legislatura porteña

- De cara a su asunción como legisladora porteña, ¿cuáles serán sus ejes de trabajo y principales prioridades en la Legislatura?

- Primero voy a apoyar y acompañar la gestión de Jorge Macri, con las leyes que la gestión necesita. Luego tenemos todas las propuestas que hicimos en la campaña sobre las que vamos a trabajar. Sobre una ley de Ficha Limpia en la Ciudad, que no existe tampoco, porque es una ley de cuarenta votos, muy difícil, pero que voy a seguir impulsando, obviamente, desde la Legislatura.

Pero también queremos impulsar todos los proyectos que pongan en el centro y en la prioridad a los porteños, en las cosas que se necesitan en la ciudad y en los servicios que los porteños requieren en la ciudad de Buenos Aires.

Fortalecido, Milei enfrenta una agenda de reformas en la Cámara de Diputados (foto AP)

- Argentina se encuentra ante un nuevo ciclo de reformas y el presidente Javier Milei encara una agenda ambiciosa. ¿Cuál es su reflexión sobre este proceso y el rol que debería desempeñar el Congreso?

- Empiezan años sumamente interesantes en el Congreso argentino, porque el presidente tiene la oportunidad de concretar reformas que la Argentina se debe a sí misma. Y lo hace en una posición de fortaleza, pero que igual requiere de diálogo, porque ninguna de estas reformas en ningún país del mundo pasa fácilmente.

Por eso es importante que se produzca ese diálogo en el Congreso y que las reformas avancen. Espero realmente que pronto tengamos una modernización del sistema laboral que permita quebrar esta lógica de tantos años donde no se genera empleo en el sector privado, donde avanza cada vez más el trabajo informal. Esto es una dinámica que la Argentina tiene que cambiar y para eso es importante avanzar con esta ley, que va a requerir, obviamente, de mucho trabajo y mucha discusión.

Y espero que el Congreso esté a la altura de ese debate, que lo voy a seguir con muchísima atención, y deseando que se concrete. Lo mismo la Ley de Presupuesto, después de dos años sin esa herramienta, que es imprescindible. El presupuesto es la ley más importante que se aprueba cada año en el Congreso. Define las prioridades, orienta la gestión, le da la señal al mercado para que tome sus decisiones.

Espero que efectivamente este año se logren los acuerdos para tener Ley de Presupuesto pronto, ojalá sea en el mes de diciembre. Después, del resto de las leyes es difícil opinar, porque no hay borradores como para dar una opinión más seria. Necesitamos que haya una modernización laboral, así que espero que venga un buen proyecto, que los legisladores tengan la capacidad de hacerlo, de mejorarlo. Porque el Congreso también está para eso, no solamente para aprobar, sino para mejorar las propuestas. Confío en que se va a poder hacer. Hay una situación social que le pide a la política que atienda sus problemas y un problema es el problema del empleo.