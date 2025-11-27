Política

El canciller de Israel visitó la AMIA y rindió un homenaje a las víctimas del atentado terrorista de 1994

Como parte de su agenda en el país, Gideon Sa'ar participó de una ceremonia en honor a las 85 personas asesinadas hace 31 años en la sede de calle Pasteur, en la Ciudad de Buenos Aires

Guardar
El canciller de Israel, Gideon
El canciller de Israel, Gideon Sa’ar, encabezó un homenaje en la sede de AMIA a 31 años del atentado terrorista

El canciller de Israel, Gideon Sa’ar, encabezó este miércoles un emotivo homenaje en la sede de la AMIA, ubicada en la calle Pasteur 633 de la Ciudad de Buenos Aires. En el lugar donde hace 31 años se perpetró el atentado terrorista que causó la muerte de 85 personas, la histórica visita se desarrolló en presencia de autoridades diplomáticas, funcionarios públicos y representantes de entidades de la comunidad judía local. Para muchos de los presentes, la ceremonia constituyó un acto de memoria colectiva, cuya fuerza se renueva cada año con el compromiso de no olvidar.

Ante la placa que recuerda los nombres de las víctimas, Sa’ar fue recibido por Eliahu Hamra, gran rabino de la institución, quien ofició una plegaria en hebreo para honrar a quienes perdieron la vida el 18 de julio de 1994. La rememoración incluyó el tradicional rezo Izcor, acompañado también de la colocación de una ofrenda floral y el encendido de una vela. Al margen del rito religioso, la visita adquirió relevancia por la presencia simultánea de autoridades israelíes y argentinas, en un contexto marcado por el reclamo permanente de justicia.

Acompañaron la ceremonia el embajador de Israel en la Argentina, Eyal Sela, el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, así como Osvaldo Armoza, presidente de la AMIA, e integrantes de diferentes instituciones comunitarias. También asistieron representantes diplomáticos y funcionarios del gobierno israelí, quienes compartieron el acto junto a autoridades de organizaciones sociales locales, como reseñó la Agencia AJN.

Durante la actividad, Sa’ar se sumó al rezo junto a Hamra y participó del tributo instalado en el hall de ingreso al edificio, actualmente símbolo del duelo y la exigencia de memoria permanente. El canciller israelí recorrió la placa con los nombres de los 85 asesinados y, en ese mismo espacio, encendió una vela en señal de respeto. La solemnidad del momento estuvo marcada por algunos instantes de silencio, en los cuales los asistentes recordaron la magnitud de la tragedia ocurrida tres décadas atrás.

La ceremonia en la AMIA
La ceremonia en la AMIA reunió a autoridades diplomáticas de Israel y Argentina, junto a representantes de la comunidad judía local

El tuit difundido por Eliahu Hamra dio cuenta del sentido del acto: “En el marco de su visita a nuestro país, el Ministro de Asuntos Exteriores de Israel, @gidonsaar, estuvo en la sede de AMIA para rendir homenaje a las víctimas fatales del atentado terrorista contra la institución. Juntos recitamos el Izcor en memoria de esas 85 vidas brutalmente interrumpidas”.

La presencia conjunta del embajador Sela y el titular de la representación diplomática argentina en Israel, Wahnish, aportó un matiz bilateral al acto. Autoridades de numerosas entidades comunitarias se acercaron a Pasteur 633 para recibir al canciller, en una jornada que también incluyó un encuentro institucional con referentes de la colectividad. Allí, la delegación dialogó sobre mecanismos de cooperación y el significado de la lucha contra el antisemitismo y la intolerancia.

Antes de culminar su estadía en la sede de la AMIA, Sa’ar firmó el Libro de Visitas de la institución, como el “sello” de una jornada significativa para la comunidad judía local y para quienes, año tras año, sostienen el reclamo de justicia. En la inscripción, quedó registrada la voluntad de fortalecer los lazos entre Israel y la Argentina, en un contexto internacional donde la memoria histórica tiene un peso creciente en la diplomacia.

La agenda del ministro Sa’ar continuó con reuniones con representantes de distintas instituciones afines. El funcionario israelí recorrió otros espacios y se reunió posteriormente con funcionarios del gobierno nacional.

El atentado contra la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994, continúa siendo objeto de investigaciones judiciales y constituye la mayor tragedia terrorista en territorio argentino. Hasta la fecha, el pedido de esclarecimiento se mantiene como uno de los principales reclamos de los organismos de derechos humanos y de los familiares de las víctimas.

Temas Relacionados

AMIA Atentado Israel Gideon Sa’ar Eliahu Hamra Eyal Sela Axel Wahnish

Últimas Noticias

Con el apoyo de LLA, la Legislatura porteña se encamina a aprobar el Presupuesto 2026 de Jorge Macri

Tras una ardua negociación, hubo acuerdo entre el PRO y el bloque libertario, que introdujo una serie de reformas al paquete de proyectos que impulsa el Ejecutivo. Todos los detalles y cómo impactará en la vida de los porteños

Con el apoyo de LLA,

Sorpresa en el Senado: el diploma de la libertaria Lorena Villaverde no se votará mañana y volverá a comisión

El tema fue definido antes de las 20, en la reunión de Labor Parlamentaria realizada entre jefes de bloque

Sorpresa en el Senado: el

La UIF denunció a un ex funcionario que se presentó como abogado de uno de los involucrados en la causa ANDIS

El organismo que dirige Paul Starc realizó la presentación ante la Oficina Anticorrupción. Acusan a Justo Greco Pahissa de asumir la defensa de Eduardo Nelio González mientras todavía trabajaba en el organismo

La UIF denunció a un

Bullrich se reunió con los senadores de LLA y Victoria Villarruel: reiteró que la reforma laboral será prioritaria

La futura jefa libertaria se reunió con sus colegas de bancada en el Anexo de la Cámara alta y luego cruzaron al Palacio para presentarse, de manera formal, con la Vicepresidenta. El diploma de la rionegrina Lorena Villaverde volverá a comisión y no se votará mañana

Bullrich se reunió con los

Alberto Fernández pidió que le concedan prisión domiciliaria a De Vido y dijo que no habla con Cristina Kirchner hace dos años

El ex presidente defendió al ex ministro de Planificación Federal, preso en Ezeiza. Dijo que en su Gobierno debió tolerar “un revuelo interno insoportable” y habló de la denuncia por violencia de género en su contra

Alberto Fernández pidió que le
DEPORTES
La arriesgada decisión de Neymar

La arriesgada decisión de Neymar para intentar salvar del descenso al Santos

Boca Juniors y River Plate empatan 0-0 en el Superclásico en busca del boleto a la final del torneo de Reserva

Boca se entrenó en La Bombonera de cara al duelo ante Argentinos: el equipo que paró Úbeda y los dos regresos importantes

Las perlitas de la Europa y Conference League: dos compañeros lesionados en la misma jugada, un errado insólito y la agresión a un futbolista

La inversión de Cristiano Ronaldo que sorprendió al mundo del deporte: “Representa valores en los que creo”

TELESHOW
Se conoció el motivo detrás

Se conoció el motivo detrás del enojo de la China Suárez con Julieta Poggio: la fuerte frase que lo provocó

La irónica respuesta de Mario Pergolini luego de que Pampita aseguró que solo iría a su programa si le pagan

El checklist de maternidad completo que armó Daniela Christiansson: desde audios de hipnoparto y traje de baño a máquina TENS

El hiriente comentario de la China Suárez contra Juli Poggio: “Te llevaba toda producida a ver si algún productor te veía y pegabas un personaje”

Sonia Zavaleta reveló que debe hacer reposo absoluto por su embarazo: “Voy a priorizar el bienestar”

INFOBAE AMÉRICA

El puente de Choluteca, la

El puente de Choluteca, la obra que venció al huracán Mitch pero perdió su río

Ataque en Washington: Estados Unidos incluyó a cubanos y venezolanos en la “revisión rigurosa” de tarjetas de residencia

Nuevos bombardeos de Israel sacuden el sur de Líbano tras un año del acuerdo de tregua

¿Barcelona vendrá con Flores? Todo lo que tienes que saber de FIL Guadalajara

Francia, Alemania, Italia y Reino Unido condenaron la violencia de colonos israelíes contra palestinos