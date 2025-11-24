Política

Renunció Alberto Sileoni y Kicillof nombró en Educación a Flavia Terigi, rectora de una universidad nacional

El funcionario presentó su dimisión por “motivos personales”. El gobernador enviará la propuesta de la pedagoga a la Legislatura bonaerense

El director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, presentó la renuncia a su cargo “por motivos personales” y el gobernador Axel Kicillof decidió nombrar en su lugar a la pedagoga y rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Flavia Terigi.

La novedad fue confirmada en un comunicado oficial de la administración provincial, en el que destaca que “Sileoni agradeció al Gobernador la oportunidad y el honor que me ha conferido de estar al frente del sistema educativo bonaerense, así como también la decisión de ubicar a la educación en el centro de su gestión de gobierno”.

“Transformaciones curriculares, presencia territorial, cercanía con las escuelas y desarrollo de la infraestructura han sido algunas de las prioridades en estos años de trabajo”, afirmó el funcionario saliente, quien fue secretario y luego ministro de Educación de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández.

Sileoni manifestó, según el comunicado, que están “muy orgullosos de las personas que conforman nuestro sistema educativo: estudiantes, docentes, auxiliares, cooperadoras, funcionarios, organizaciones gremiales, y familias”.

Además, de acuerdo con el parte de prensa oficial, Sileoni destacó que “seguirá acompañando al gobernador desde otros espacios”, aunque no se brindaron mayores precisiones.

Ante la renuncia, la administración provincial indicó que Axel Kicillof enviará el miércoles próximo el pliego a la Legislatura bonaerense para la designación de Flavia Terigi.

La futura directora general de Cultura y Educación bonaerense -que en los hechos tiene rango de ministra- es pedagoga (Universidad de Buenos Aires), magíster en Ciencias Sociales (FLACSO), doctora en Psicología (Universidad Autónoma de Madrid) y profesora para la Enseñanza Primaria (Escuela Normal Superior N° 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Además, es rectora desde agosto de 2022 de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y también profesora titular regular de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Por último, integra el Consejo Nacional de la Calidad de la Educación, órgano creado por la Ley de Educación Nacional (Ley 26206), como representante del campo académico.

Durante el conflicto universitario con el gobierno de Javier Milei, Terigi tuvo un alto perfil y participó de las protestas en reclamo de mayor presupuesto para las casas de altos estudios de todo el país.

