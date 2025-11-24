Política

La oposición bonaerense prepara un dictamen propio para el endeudamiento que pidió Kicillof

Las negociaciones continúan en la previa de la sesión. Este martes volverá a reunirse la comisión de Presupuesto e Impuestos para dictaminar sobre el pedido de deuda para 2026. El peronismo todavía no tiene los votos

Guardar

La comisión de Presupuesto e Impuestos de la Cámara de Diputados bonaerense se reunirá este martes bien caída la tarde para conseguir un dictamen de mayoría al proyecto de financiamiento que giró el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a la Legislatura el pasado 4 de noviembre. Será el segundo intento, ya que la semana pasada la comisión solo dictaminó a favor en los proyectos de Presupuesto y Ley Fiscal -los otros proyectos que envió el gobernador en el marco del paquete económico.

El proyecto de financiamiento que elaboró el Ejecutivo bonaerense se compone de distintos pedidos de endeudamiento. Uno por hasta USD 1.045 millones; otro por USD 1.990 millones. Colocación de Letras del Tesoro por hasta USD 250 millones y dos autorizaciones a empresas del estado. Una para Centrales de la Costa, por hasta USD 150 millones y otra para AUBASA por hasta USD 250 millones. De la autorización de deuda por USD 1.990 millones se desprende la creación de un fondo destinado a los municipios que se compone del 8% de la colocación que logre el Gobierno.

Ese punto es objetado por la oposición y parte de lo que hace compleja la negociación; una negociación que además está atravesada por la discusión interna del peronismo. Para tratar en el recinto el pedido de endeudamiento, el peronismo necesita de los dos tercios de los presentes en ambas cámaras: 62 votos en Diputados y 31 en el Senado. En la Cámara baja el peronismo tiene un bloque de 41; mientras que en la Cámara alta 21. Sí o sí, requiere de la oposición.

En las bancadas no peronistas saben que el Ejecutivo deberá ceder porque el 10 de diciembre cambia la composición legislativa y las negociaciones deberían darse puntualmente con La Libertad Avanza, que será segunda minoría en ambas cámaras. En La Plata dicen estar dispuestos a dialogar y modificar algunos puntos. De hecho, sobre el Presupuesto ya se hicieron algunas modificaciones; pero lo que requiere Kicillof es la autorización de la deuda para afrontar el 2026 y lo que le reste de su último año de gobierno en 2027.

Kicillof junto a Verónica Magario
Kicillof junto a Verónica Magario en el acto por el Día de la Soberanía, la semana pasada

En este escenario, los bloques del PRO, la UCR Cambio Federal y la Coalición Cívica, irá a la reunión de mañana con un dictamen de minoría; desde el cual se pararán para negociar con frenesí. Es que la Legislatura llamó a sesionar el miércoles para tratar el paquete de leyes. El Presupuesto y la Ley Fiscal ya tienen dictamen y el peronismo llega al número necesario: la mitad más uno de los presentes. De hecho, por eso se avanzó la semana pasada en el dictamen de estos dos proyectos, pero quedó en stand by el endeudamiento.

Según supo Infobae, en el dictamen que pondrán sobre la mesa los bloques de lo que tiempo atrás supo ser Juntos por el Cambio, sostiene que en el artículo 3 del proyecto la creación del Fondo de Fortalecimiento Municipal sea una suma fija establecida en 600 mil millones de pesos; que sea de libre disponibilidad y cuotas fijas. Cerca de Kicillof le dijeron a este medio que el “fondo está garantizado se tome deuda o no”.

El concepto de libre disponibilidad tiene que ver con la necesidad de los municipios de afrontar el pago de salarios; sobre todo en los distritos del interior bonaerense. Un diputado opositor lo graficó de la siguiente manera: “De la ruta 6 para la zona metropolitana, la situación financiera de los municipios es una, del otro lado de la ruta 6 la cosa cambia”. La Ruta provincial 6 es el cuarto anillo de la zona AMBA, hacia el oeste ya es considerado interior bonaerense y las necesidades de sus distritos varía notablemente con quienes están dentro del “anillo”, quienes generalmente pueden afrontar sin inconvenientes el pago de salarios municipales. Días atrás, por ejemplo, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, anunció una mejora del 5% a los trabajadores municipales y pago de un bono de fin de año de $200 mil, sumado al bono por el Día del Municipal, que fue de $250 mil.

La comisión de Presupuesto e Impuestos que mañana martes deberá dictaminar sobre el pedido de endeudamiento, fue convocada para las 19 horas. El peronismo tiene mayoría en la comisión. Con lo cual, si se muestra abroquelado, debería salir un despacho favorable. Hay ocho integrantes de un total de quince. También cuenta con algunos aliados como Martín Rozas del bloque Unión y Libertad o Gustavo Cuervo, del bloque Nuevos Aires.

Los diputados Gustavo Pulti y
Los diputados Gustavo Pulti y Carlos Cuto Moreno, dos kicillofistas dentro de la comisión de Presupuesto que buscarán avanzar con el endeudamiento

La semana pasada, para explicar por qué sí se había avanzado en comisiones con el Presupuesto y la Ley Fiscal y no así con el endeudamiento, los negociadores del oficialismo dejaron correr que se trató de un cambio de estrategia; ya que si bien estaban las manos para sacar despacho al endeudamiento todavía carecía de respaldo en el recinto para alcanzar los dos tercios y no se quería repetir la situación del año pasado cuando el proyecto tenía dictamen, pero nunca pudo ser tratado.

Una de las alternativas es que en la sesión del próximo miércoles se vote el Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal Impositiva; aunque Kicillof ya anticipó que sí o sí necesita el endeudamiento. “Es imperioso”, describió al momento de su presentación.

Temas Relacionados

últimas noticiasPresupuesto bonaerenseEndeudamientoAxel KicillofProvincia de Buenos AiresPROUCRCoalición CívicaLa Libertad Avanza

Últimas Noticias

Mapuches que fueron desalojados de Villa Mascardi mantienen sus rituales en tierras fiscales: las razones

Estuvieron hasta octubre de 2022 ocupando tierras públicas y predios privados. Fueron desalojados, pero la Justicia los autorizó a regresar, cada vez que quieran, para poner en práctica sus rituales. Indignación de los vecinos, muchos de ellos afectados por atentados mapuches

Mapuches que fueron desalojados de

El nuevo ministro de Defensa encabezará un acto junto a Petri para presentar vehículos de guerra del Ejército

Los funcionarios, saliente y entrante, se mostrarán por primera vez juntos desde que se anunció la incorporación del militar al Gabinete Nacional. Los detalles de los Strikers y la nueva capacidad de despliegue de tropas de la Argentina

El nuevo ministro de Defensa

Murió Juan José Mussi, el intendente de Berazategui e histórico dirigente del PJ

El dirigente peronista fue Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación durante el gobierno de Cristina Kirchner. Los mensajes de despedida de referentes como la ex presidenta, Axel Kicillof, Alberto Fernández y Sergio Massa, entre otros

Murió Juan José Mussi, el

En noviembre la confianza en el Gobierno aumentó 17,5% respecto al mes anterior, según el índice de la Universidad Di Tella

El estudio muestra un repunte tras las elecciones de octubre, alcanzando su mejor nivel en nueve meses y superando los promedios de las gestiones anteriores

En noviembre la confianza en

Suman once los funcionarios desplazados por escándalo de coimas en ANDIS

El avance de la causa provocó la remoción de varios responsables, incluyendo figuras claves en compras y economía, y se prevé que la cifra aumente tras nuevas declaraciones judiciales

Suman once los funcionarios desplazados
DEPORTES
Se quedaron parados en protesta

Se quedaron parados en protesta por el arbitraje y cayeron 6-0: el reclamo de los jugadores de un equipo argentino que se hizo viral

Faustino Oro, el niño récord del ajedrez, va por una nueva hazaña en Buenos Aires

La historia de Vijay Amritraj, el tenista que conquistó Hollywood tras vivir los cuartos de final en Wimbledon

Vestuarios compartidos y nuevos desafíos familiares: así LeBron y Bronny James hacen historia en los Lakers

El Tribunal de Disciplina de la AFA abrió un expediente por el pasillo de Estudiantes a Rosario Central

TELESHOW
Damián Betular señaló el insólito

Damián Betular señaló el insólito error de la vajilla y desató el enojo y el reto a los participantes de Masterchef Celebrity

La China Suárez aseguró que tomó vino por primera vez con Icardi y unos videos mostraron que no fue así: las imágenes

Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato sorprendieron con un divertido baile que encendió a sus seguidores

Ana Rosenfeld opinó sobre la relación de Mauro Icardi y la China Suárez: “Lo hace por resentimiento y por despecho”

La China Ansa mostró la intimidad del álbum familiar a un mes del nacimiento de su segundo hijo Rafael

INFOBAE AMÉRICA

Los terroristas de la Yihad

Los terroristas de la Yihad Islámica hallaron el cuerpo de otro de los rehenes israelíes asesinados en Gaza

Estados Unidos plantea reducir los aranceles al acero europeo si la Unión Europea revisa las leyes digitales

Donald Trump elogió el vínculo con China tras su llamada con Xi Jinping y anunció que viajará a Beijing en abril

Se terminó lo “woke”: es el turno de la rabia

“Cartas para la vida”: el libro que transforma la angustia en esperanza con las enseñanzas del Rebe de Lubavitch