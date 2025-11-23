El trasfondo de la designación del nuevo ministro de Milei, la inesperada coincidencia con la AFA y la reforma que generó sospechas

Javier Milei y Carlos Alberto Presti

Quienes conocen al Presidente saben que está bastante desencantado por los últimos episodios que tuvieron como protagonista a la Asociación del Fútbol Argentino, la AFA. Javier Milei percibe esos manejos como una suerte de reflejo de lo que su equipo y él denominaron el Partido del Estado, un recurso discursivo que utiliza el Gobierno para contraponer a todos aquellos que profesan ideas o prácticas contrarias a las de “la libertad”.

Esta situación volvió a emerger después de una ligera tregua con la plana mayor de la entidad futbolística. La distensión se dio un año atrás, cuando la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el vocero presidencial, Manuel Adorni, se sacaron una foto junto al titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, en el marco del anuncio del Mundial 2030, el cual tendrá algunos partidos a disputar en Argentina.

“¿Te parece que por una discrepancia que yo tengo con el señor Tapia mi hermana tenga que dinamitar todo y nos perdamos ser sede de un Mundial? La gente no tiene idea del impacto que tiene este torneo”, esbozó Milei en ese entonces. Unos meses antes, el libertario había recibido en su despacho a Andrés Fassi, el presidente de Talleres de Córdoba y uno de los principales promotores de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) que Milei había impulsado a través de dos artículos del decreto 70/23.

El trofeo que se le otorgó de manera intempestiva a Rosario Central colmó la paciencia de más de un libertario. Por caso, Milei reposteó una publicación que apoyaba al presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, luego de haber dado la directiva de comunicar y confrontar con la cúpula de la AFA al decir que no había habido votación alguna durante la reunión del Comité Ejecutivo de esta semana.

Karina Milei, Manuel Adorni y "Chiqui" Tapia

Por casualidades del destino, es muy probable que Milei y Tapia coincidan en el mismo recinto en dos semanas. El Presidente viajará a Washington para presenciar el sorteo previo a la Copa del Mundo del año próximo. Hasta el momento, la AFA tiene previsto que viaje “Chiqui”.

Será determinante ver qué postura comenzará a tomar el Gobierno respecto a la entidad rectora del fútbol argentino de acá hasta el Mundial: la popularidad de “Chiqui” parece ir en declive entre los fanáticos. En el Gobierno descartan una intervención y saben que no podrán obligar a la AFA a adoptar las SAD debido a la judicialización del decreto desregulador de hace dos años. “No vamos a hacer nada, pero el odio sigue igual”, dijo una fuente inobjetable.

En este contexto, el ministro del Interior, Diego Santilli, debe decidir quién será el nuevo secretario de Deportes. Esa área le fue transferida hace pocos días y ya baraja algunos nombres que podrían determinarse más adelante.

Por otro lado, Milei decidió revelar ayer la nueva composición del Gabinete al anunciar que Alejandra Monteoliva ascenderá de secretaria a ministra de Seguridad Nacional, y que el teniente general Carlos Presti pasará de ser jefe del Ejército a ministro de Defensa, siendo la primera vez desde 1983 que un militar asume un cargo de rango ministerial.

La decisión de colocar a la mano derecha de Patricia Bullrich al mando de Seguridad era conocida hace bastante tiempo. No así la de Presti, que era una de las dos personas que más sonaban en los pasillos del Edificio Libertador junto a la de la jefa de Gabinete de Luis Petri, Luciana Carrasco. “Fue una decisión exclusiva del Presidente. Era una posibilidad, pero no sabíamos que se iba a anunciar este sábado”, explicó por su parte un integrante del Ministerio de Defensa.

“Me sorprendió bastante. Más que sea ministro. Algunos pensábamos que iba a ser jefe del Estado Mayor Conjunto. Son las reglas del juego”, indicó a Infobae una importante fuente del ámbito castrense. En los próximos días se va a anunciar que la máxima autoridad militar de las Fuerzas Armadas, Xavier Isaac, va a pasar a retiro una vez que asuma Presti. Esto se produce porque el ministro tiene menos años de antigüedad de carrera y, sin embargo, estará más arriba en el esquema jerárquico.

Alejandra Monteoliva y Carlos Alberto Presti

Por su parte, Presti debería renunciar a su cargo militar para pasar a ejercer su función como ministro en calidad de civil. Todavía no se conoce qué decisión tomará con los jefes Carlos Alievi (Armada), Gustavo Valverde (Fuerza Aérea) y la nueva cabeza del Ejército. “Si decide desplazarlos, tal vez Valverde es el que tenga más posibilidades de quedarse porque es muy joven”, explica una fuente autorizada. Menos conocido es qué pasará con Carrasco y los secretarios que tiene actualmente Petri.

“Sería el colmo que justo nos venga a criticar un peronista esta decisión”, opinaba un integrante de la Casa Rosada sobre las primeras repercusiones hechas por los exministros Jorge Taiana y Agustín Rossi. Sin pretensiones de hacerlo y solo a modo de provocar, más de uno suele bromear con que debería llamarse nuevamente Ministerio de Guerra “como en la época del Pocho”.

La designación de Presti no es una más. En las últimas dos décadas imperó la lógica de colocar ministros sin cartas credenciales o experiencia en el ámbito castrense, solo a los fines de cumplir con el loteo político de cargos. Milei justificó su decisión a través de la Oficina del Presidente: “Esperamos que se dé por finalizada la demonización de nuestros oficiales, suboficiales y soldados”.

Se trata de un gesto simbólico que no tiene la adhesión completa de las bases militares, las cuales están más preocupadas por dos asuntos centrales:

La situación por la que transita IOSFA (la obra social de las Fuerzas Armadas), probablemente el punto más sensible que tiene toda la gestión de Defensa en la actualidad.

Y la de sostener la moral de los militares ante la acuciante situación salarial por la que transitan. Autoridades de las tres Fuerzas Armadas reconocen que el problema más grave se produce en el personal más profesionalizado. “Una baja de ellos es mucho más grave por la capacitación que tienen. Y está pasando más de lo que quisiéramos”, marcó uno de ellos a Infobae.

En el plano de la estrategia y los lineamientos, una de las prioridades que le impartirán desde la Casa Rosada será mantener los trabajos conjuntos con los aliados geopolíticos que eligió Milei. Más que nada con Estados Unidos.

Presti era la persona por la que hace tiempo venía pujando el asesor presidencial Santiago Caputo. Una señal de que el anuncio estaba por venirse fue un reposteo hecho por el consultor a una actividad de Presti con el comandante del Ejército Sur de los Estados Unidos. Aun así, quienes convalidaron la jugada fueron Javier y Karina Milei, que lo tenían muy bien visto a partir de su responsabilidad sobre los Granaderos a Caballo, una unidad a la que los hermanos presidenciales les han dado especial importancia en estos dos años.

En cuanto a las decisiones estratégicas, hay más de un funcionario que admitió que no habría problemas con la idea de instalar una base naval conjunta en Tierra del Fuego. “Es un presupuesto que claramente nosotros no tenemos en la actualidad, pero si Estados Unidos está dispuesto...”, reconoció semanas atrás una voz autorizada, que calculó la construcción en 350 millones de dólares. Otra figura indica: “Tiene que haber algún tipo de visión estratégica para tener una base en condiciones para llegar a Petrel [una de las bases ubicadas en el continente antártico]. Podemos ser de insumo para muchas otras bases y un lugar de paso para abastecimiento”.

Aun así, altas fuentes fueron enfáticas al decir que por el momento no se está planeando nada vinculado a este asunto.

Luis Petri y Carlos Presti

Con los F-16 preparándose para ser presentados en Córdoba, todavía es una incógnita cuándo podría avanzarse con la compra de submarinos y de buques a Francia, una idea que la plasmó en público hace unas semanas el mismo Milei. En el ámbito castrense ven como necesaria la adquisición de drones: se habla de que podrían ser turcos.

Por ahora no está prevista ninguna actividad de Monteoliva y Presti con Milei en Casa Rosada. Tampoco se la descarta. En rigor, el Presidente ya los conoce a ambos y tiene confianza con ellos.

En tanto, Balcarce 50 ya tiene una actividad programada para este miércoles a las 11.30. Será una reunión del Consejo de Mayo, el órgano multisectorial que creó el Gobierno para tratar las reformas dispuestas en el Pacto de Mayo que firmaron Milei y 18 gobernadores.

Adorni había dicho que no podía el 27 de noviembre (la fecha original) producto de un asunto personal. Por eso, varios funcionarios del Gobierno salieron a comunicar que el Consejo no se iba a reunir hasta diciembre. Luego se confirmó la nueva fecha.

El Consejo de Mayo cuando todavía estaba Guillermo Francos

Aun así, es cierto que el Consejo de Mayo estuvo atravesado en los últimos días por diferentes acusaciones dentro del Gobierno. Esto nace por el enojo que existe en la cúpula presidencial por los trascendidos que hubo sobre las reformas que allí se tratan. En privado, en los dos sectores más importantes de la Casa Rosada acusan a secretarios de primera línea del Ministerio que lidera Sandra Pettovello, que no emitirá comentarios para responder. “Que digan lo que quieran. Son chismes de peluquería”, dijo una fuente inobjetable de Capital Humano.

Sí que se prevé que mermen las reuniones tripartitas entre técnicos del Gobierno, del empresariado y de los sindicatos ligados a la reforma laboral. Pese al cerrojo que quisieron hacer desde el oficialismo, la información sigue fluyendo por diferentes canales. El proyecto de reforma laboral que introduce cambios en vacaciones, indemnización y licencias por enfermedad, según un documento al que accedió Infobae.