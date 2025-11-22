Política

Alejandra Monteoliva reemplazará a Patricia Bullrich en Seguridad y el teniente Carlos Presti será el sucesor de Luis Petri en Defensa

Lo anunció el Gobierno a través de un comunicado difundido en redes sociales. “Ambas designaciones implican una continuidad del rumbo”, afirmó. Los cambios se harán efectivos el 10 de diciembre, cuando los actuales funcionarios asuman sus bancas en el Congreso

Guardar
Alejandra Monteoliva y Patricia Bullrich
Alejandra Monteoliva y Patricia Bullrich

El Gobierno nacional anunció este sábado a los reemplazantes de Patricia Bullrich y Luis Petri en los ministerios de Seguridad y Defensa, respectivamente, a partir del 10 de diciembre, cuando ambos asuman sus bancas en el Congreso.

Alejandra Monteoliva quedará al frente del Ministerio de Seguridad, mientras que un militar asumirá en Defensa. Se trata del Jefe del Estado Mayor del Ejército, el teniente general Carlos Alberto Presti.

En simultáneo, la decisión fue comunicada por Bullrich, Petri y la Oficina del Presidente en la red social X. “El Presidente de la Nación, Javier G. Milei, le agradece por sus servicios a la Ministra Patricia Bullrich y al Ministro Luis Petri, quienes a partir del 10 de diciembre iniciarán una nueva etapa impulsando las ideas de la libertad desde el Senado y la Cámara de Diputados”, comienza el comunicado, en el que el Gobierno asegura que “ambas designaciones implican una continuidad del rumbo”.

“Hoy me toca compartirles que Alejandra Monteoliva será la nueva Ministra de Seguridad Nacional. Ale, mis felicitaciones por el enorme desafío que vas a asumir. Conozco tu recorrido, tu profesionalismo y esa entrega que te representa”, escribió en X Patricia Bullrich.

El comunicado de la Oficina
El comunicado de la Oficina del Presidente sobre los cambios en Seguridad y Defensa

La flamante ministra se desempeñó desde el 10 de diciembre de 2023, cuando asumió la administración de Milei como secretaria de Seguridad Nacional. “Estuviste a mi lado con una capacidad de trabajo y una solidez que marcaron una enorme diferencia. Te vi esforzarte, crecer y construir experiencia”, le dedicó Bullrich a su sucesora y auguró: “Lo que viene lo vas a encarar con lo que más te define: resultados, coraje y honestidad”.

Bullrich, que asumirá una banca como senadora por La Libertad Avanza, le agradeció a Milei “por confiar” en Monteoliva y “por sostener la única doctrina que ordenó a la Argentina: mano dura, reglas claras y una verdad que no cambia: el que las hace, las paga”.

La todavía ministra le dedicó un párrafo final a quien dará continuidad de sus políticas: “Con el liderazgo del Presidente y este nuevo desafío para vos, este camino no sólo continúa: se proyecta hacia el futuro con más firmeza y más convicción para todos los argentinos de bien. Este es el rumbo que el país necesita. Somos un equipo firme y unido, y mientras estemos nosotros, la Argentina va a seguir transitando el camino de la seguridad y el orden”.

Para la Oficina del Presidente Monteoliva fue una “pieza fundamental de la Doctrina Bullrich, que establece como prioridad la lucha frontal contra el narcoterrorismo y las organizaciones criminales”.

El reemplazante de Luis Petri, que dejará su cargo en Defensa para asumir una banca en Diputados, es el actual Jefe del Estado Mayor General del Ejército, el teniente general Carlos Alberto Presti.

Por primera vez desde el regreso de la democracia, una persona con intachable carrera militar que ha llegado al más alto rango en su escalafón estará al frente del Ministerio que está encargado de la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas”, dijo en el comunicado la Oficina del Presidente y agregó que “esperamos que la dirigencia política continue (SIC) de aquí en adelante y dando por finalizado la demonización de nuestros oficiales, suboficiales y soldados”.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Patricia BullrichLuis PetriCarlos PrestiAlejandra Monteolivaúltimas noticias

Últimas Noticias

En línea con Estados Unidos, el Gobierno no acompañó el documento final del G20 en Johannesburgo

El Ejecutivo argumentó disconformidad con algunas de sus consignas. Es la primera vez en la historia de la cumbre que no tendrá una declaración por consenso. Días atrás, la Casa Blanca la había calificado de “vergonzosa” y no participó en su redacción

En línea con Estados Unidos,

Renunció Javier Cardini, el funcionario de Economía que quedó salpicado por las denuncias de coimas en ANDIS

Era subsecretario de Gestión Productiva y novio de Ornella, también ex funcionaria del Ministerio e hija de Miguel Calvete, pieza clave del entramado de corrupción que investiga la Justicia

Renunció Javier Cardini, el funcionario

Causa Cuadernos: el financista Ernesto Clarens reveló que recaudaba USD 300 mil por semana por orden de Néstor Kirchner

La declaración fue leída durante la tercera jornada del juicio oral en la que se investiga corrupción con la obra pública. Contó que el esquema continuó con Cristina Kirchner y que también recaudó para Madres de Plaza de Mayo

Causa Cuadernos: el financista Ernesto

El limitado camino de la negociación política: la lapicera de Economía y el mensaje repetido de gobernadores

El Gobierno negocia básicamente para avanzar con el Presupuesto 2026. Los jefes provinciales trasmiten disposición al diálogo y, también, ratifican reclamos. Eso remite a Luis Caputo. El temario incluye las reformas laboral y tributaria, pero por ahora no circulan los proyectos

El limitado camino de la

La fragmentación de los yerbateros aleja el riesgo de que la desregulación cause una crisis política en Misiones

Milei redujo al mínimo las atribuciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate, que intervenía sobre el precio de la materia prima

La fragmentación de los yerbateros
DEPORTES
Lanús y Atlético Mineiro empatan

Lanús y Atlético Mineiro empatan en Paraguay por la final de la Copa Sudamericana

El divertido paseo en góndola de Colapinto y Christine GZ en Las Vegas: el tema que cantó el argentino

Franco Colapinto largará 15° en la carrera nocturna del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

La patada que le costó la expulsión al Colo Barco en la derrota del Racing de Estrasburgo

Nueva polémica en la F1 por supuestas “trampas” de dos escuderías en el Gran Premio de Las Vegas: “No fue accidental”

TELESHOW
El refugio de Benjamín Vicuña

El refugio de Benjamín Vicuña con sus hijos Magnolia y Amancio y su novia: calma y naturaleza al pie de la cordillera

Romina Uhrig le celebró el cumpleaños de 15 a su hija Mía: las mejores imágenes del reencuentro de los ex Gran Hermano

Murió Clota Ponieman, histórico diseñador del rock nacional y “la mayor estrella desconocida” según Andrés Calamaro

La China Suárez compartió imágenes íntimas e inéditas del rodaje en la Patagonia de la serie “La hija del fuego”

Estudió para sacerdote, se casó y cambió de religión: la historia de vida que sorprendió a Darío Barassi

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump aseguró que su

Donald Trump aseguró que su plan de paz no es la “última oferta” para Ucrania: “Tenemos que ponerle fin a la guerra”

El furor del “salmon sperm facial”: el tratamiento de ADN de salmón y trucha que se expande en clínicas europeas

Los secretos menos conocidos de “El mago de Oz”: accidentes, mitos y verdades que marcaron a Judy Garland y su elenco

Los nuevos modelos de lenguaje revolucionan la creatividad y el aprendizaje humano

Revolución en la ventilación: crean en Canadá un sistema que captura patógenos antes de que se propaguen