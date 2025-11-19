LLA sumó a otros tres diputados a su bloque y está más cerca de disputarle la primera minoría al peronismo

Diputados de La Liga del Interior

La Libertad Avanza sigue consolidando su poder en la Cámara de Diputados. Este miércoles fuentes oficiales confirmaron que se incorporarán al bloque los tres radicales disidentes de La Liga del Interior que tienen mandato hasta 2027.

Se trata del tucumano Mariano Campero, el cordobés Luis Picat y el correntino Federico Tournier, quienes fueron bautizados hace un año y medio como radicales “con peluca” tras apoyar los dos primeros vetos de Javier Milei al aumento jubilatorio y el financiamiento universitario.

Con estas incorporaciones los libertarios tendrán un bloque con 91 miembros, lo que les permite entusiasmarse con arrebatarle la primera minoría al peronismo, que tras los anuncios de Javier Noguera y Jorge “Gato” Fernández comenzará el nuevo ciclo legislativo con 96 bancas.

Los radicales "con peluca" junto a Milei en septiembre de 2024

En la Casa Rosada no esconden sus intenciones de fracturar al bloque de Fuerza Patria. Específicamente apuntan a los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, y de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, para que se diferencien del kirchnerismo y engrosen las filas de la oposición “dialoguista”.

Los diputados de Catamarca que responden a Jalil son 4 y los santiagueños son 7, por lo que una ruptura significaría un duro golpe contra el peronismo, que al perder la primera minoría vería reducida su presencia en todas las comisiones de la Cámara de Diputados.

Jorge Noguera anunció que no integrará el bloque de Fuerza Patria y se sumará a Independencia

Los libertarios aprovecharon la contundente victoria electoral de octubre para arrebatarle al bloque PRO a todos los diputados que se referencian políticamente en Patricia Bullrich. Los primeros en pintarse de violeta fueron Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici, Patricia Vázquez, que tienen mandato hasta 2027, además de los ingresantes María Luisa González Estevarena y Carlos Almenda. Algunos días después se anunció el pase de Belén Avico.

Gustavo Gavotti

Esas maniobras le permitieron a los libertarios consolidar 88 votos propios que le permitirán al Gobierno sostener cualquier veto de Milei y bloquear los intentos de juicio político.

Sin embargo, puede haber más cambios. Los libertarios también buscarán sumar a Verónica Razzini (Futuro y Libertad), que se alejó del bloque por haber sido marginada en las listas de Santa Fe, al liberal Alejandro Bongiovanni y a Lorena Petrovich, que ingresará en lugar de Silvia Lospennato, cuando asuma su banca en la Legislatura porteña.

Otros posibles aliados podrían ser los dos diputados del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone, que fueron parte del oficialismo al principio del gobierno de Milei pero rompieron el bloque cuando Zago fue corrido de la presidencia. Ante la consulta de Infobae, desde ese espacio deslizaron que mantienen negociaciones con Provincias Unidas, pero aún no hay anda definido.