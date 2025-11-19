Política

LLA sumó a otros tres diputados a su bloque y está más cerca de disputarle la primera minoría al peronismo

Los miembros de la Liga del Interior, conocidos popularmente como “radicales con peluca”, se incorporarán a la bancada oficialista, que quedará con 91 integrantes. El peronismo tiene 96 escaños, pero enfrenta fuertes tensiones internas y no se descartan eventuales rupturas

Guardar
Diputados de La Liga del
Diputados de La Liga del Interior

La Libertad Avanza sigue consolidando su poder en la Cámara de Diputados. Este miércoles fuentes oficiales confirmaron que se incorporarán al bloque los tres radicales disidentes de La Liga del Interior que tienen mandato hasta 2027.

Se trata del tucumano Mariano Campero, el cordobés Luis Picat y el correntino Federico Tournier, quienes fueron bautizados hace un año y medio como radicales “con peluca” tras apoyar los dos primeros vetos de Javier Milei al aumento jubilatorio y el financiamiento universitario.

Con estas incorporaciones los libertarios tendrán un bloque con 91 miembros, lo que les permite entusiasmarse con arrebatarle la primera minoría al peronismo, que tras los anuncios de Javier Noguera y Jorge “Gato” Fernández comenzará el nuevo ciclo legislativo con 96 bancas.

Los radicales "con peluca" junto
Los radicales "con peluca" junto a Milei en septiembre de 2024

En la Casa Rosada no esconden sus intenciones de fracturar al bloque de Fuerza Patria. Específicamente apuntan a los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, y de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, para que se diferencien del kirchnerismo y engrosen las filas de la oposición “dialoguista”.

Los diputados de Catamarca que responden a Jalil son 4 y los santiagueños son 7, por lo que una ruptura significaría un duro golpe contra el peronismo, que al perder la primera minoría vería reducida su presencia en todas las comisiones de la Cámara de Diputados.

Jorge Noguera anunció que no
Jorge Noguera anunció que no integrará el bloque de Fuerza Patria y se sumará a Independencia

Los libertarios aprovecharon la contundente victoria electoral de octubre para arrebatarle al bloque PRO a todos los diputados que se referencian políticamente en Patricia Bullrich. Los primeros en pintarse de violeta fueron Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici, Patricia Vázquez, que tienen mandato hasta 2027, además de los ingresantes María Luisa González Estevarena y Carlos Almenda. Algunos días después se anunció el pase de Belén Avico.

Gustavo Gavotti
Gustavo Gavotti

Esas maniobras le permitieron a los libertarios consolidar 88 votos propios que le permitirán al Gobierno sostener cualquier veto de Milei y bloquear los intentos de juicio político.

Sin embargo, puede haber más cambios. Los libertarios también buscarán sumar a Verónica Razzini (Futuro y Libertad), que se alejó del bloque por haber sido marginada en las listas de Santa Fe, al liberal Alejandro Bongiovanni y a Lorena Petrovich, que ingresará en lugar de Silvia Lospennato, cuando asuma su banca en la Legislatura porteña.

Otros posibles aliados podrían ser los dos diputados del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone, que fueron parte del oficialismo al principio del gobierno de Milei pero rompieron el bloque cuando Zago fue corrido de la presidencia. Ante la consulta de Infobae, desde ese espacio deslizaron que mantienen negociaciones con Provincias Unidas, pero aún no hay anda definido.

Temas Relacionados

CongresoCámara de DiputadosRadicales con pelucaLiga del InteriorPrimera minoríaLuis PicatÚltimas noticias

Últimas Noticias

El Gobierno aumenta la tensión con los estatales: avisó que descontará el día a quienes adhieran al paro de ATE

En medio de tensiones por la inminente reforma laboral, la administración de Javier Milei confirmó que sancionará con reducción salarial a quienes participen en la protesta que se desarrolla en este momento

El Gobierno aumenta la tensión

Primera jugada de Bullrich en el Senado: buscó impugnar a Capitanich y a Soria PJ para proteger a Villaverde

La referente de LLA apuntó contra los legisladores del PJ, minutos antes de que comenzara la Comisión que dictamina a favor o en contra de los diplomas de los legisladores electos

Primera jugada de Bullrich en

Javier Milei condecoró a Andrea Bocelli con la Orden de Mayo y el tenor italiano cantó en la Casa Rosada

El Presidente recibió en el palacio de gobierno al prestigioso artista, que expresó su agradecimiento, tocó en el piano el tango “Por una cabeza” y luego interpretó el clásico “Bésame mucho”

Javier Milei condecoró a Andrea

La alianza pro-reformas que planea Milei: los gobernadores que mira Casa Rosada y el bloque clave para asegurar los votos

El oficialismo intensifica negociaciones con jefes provinciales para asegurar respaldo legislativo a sus principales proyectos, mientras avanza en acuerdos políticos y económicos para abrochar las iniciativas libertarias

La alianza pro-reformas que planea

Negociaciones en la Casa Rosada: el Gobierno apura el Presupuesto 2026 y las reformas

En medio de una carrera contrarreloj por capitalizar el respaldo electoral, las disputas entre las áreas económica y política demoran el cierre del texto final y obstaculizan los consensos en el gabinete nacional

Negociaciones en la Casa Rosada:
DEPORTES
Los rumores sobre el regreso

Los rumores sobre el regreso del Diablito Echeverri a River Plate en medio de su presente irregular en Bayer Leverkusen

Sonrisas, exigencia a fondo y la ansiedad de la espera: así vive la Selección Argentina la previa del Final 8 de la Copa Davis

Una figura de Escocia se quebró al recordar a su ex compañero Diogo Jota tras la histórica clasificación al Mundial: “No puedo sacármelo de la cabeza”

El hermano de Carlos Bilardo reveló cuál fue la reacción del histórico DT cuando le contaron sobre la muerte de Miguel Ángel Russo

Se enteraron por celular que jugarán un Mundial tras medio siglo y protagonizaron un alocado festejo

TELESHOW
El emotivo regreso de Darío

El emotivo regreso de Darío Barassi a su colegio en San Juan: fotos, recuerdos y sus amigos de siempre

La intimidad del ensayo de Andrea Bocelli y Nicki Nicole antes de brillar juntos en el concierto San Isidro

Guido Kaczka contó por qué eligió a Vicuña para su nuevo proyecto y opinó de la polémica con la China Suárez

Los motivos por los que la China Suárez regresó a Turquía sin sus tres hijos

La angustia que llevó a Nati Jota a desobedecer a sus médicos: “No aguanté la presión social”

INFOBAE AMÉRICA

El ex presidente Luis Arce

El ex presidente Luis Arce acepta pagar pensión familiar en medio una disputa legal por presunta paternidad

Netanyahu visitó las tropas israelíes desplegadas en Siria tras la caída del régimen de Al Assad

Polonia cerró el último consulado ruso en el país en respuesta al sabotaje contra su sistema ferroviario

El Reino Unido alertó a los ciudadanos sobre intentos de espionaje chino en las redes sociales

Una escritora argentina camina por Nueva York: hoy puede ganar allí un premio importante