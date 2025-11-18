Política

Damián Arabia: “Cuando el PRO se separó de La Libertad Avanza le fue mal, el electorado ya se corrió”

El diputado defendió su incorporación al oficialismo luego de haber integrado el partido amarillo. Aunque destacó la coincidencia en las ideas en ambos partidos, diferenció el método para llevarlas a cabo

Guardar
Damian Arabia: "Cuando el PRO se separo de La Libertad Avanza le fue mal, el electorado ya se corrio"

El diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA),Damián Arabia, habló de su incorporación al oficialismo luego de haber militado en el PRO y consideró que ese viraje obedece a la coincidencia en las ideas en ambos espacios, con una diferencia sustancial a partir del liderazgo del presidente Javier Milei para ejecutarlas.

“Es una etapa más nítida y más clara de cambio. Tuvo que llegar una persona como Javier para plantar las ideas de la libertad con fuerza, pero con las ideas solas no alcanzan, tenés que tener un método y llevarlo a cabo, el tipo es un fenómeno internacional que atrae inversores y llama la atención de todo el mundo”, remarcó, destacó Arabia.

El legislador, cercano a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, habló de la actualidad de ambos espacios políticos: “Cuando el PRO se separó de La Libertad Avanza le fue mal, el electorado ya se corrió”.

Arabia explicó su tránsito desde el PRO hacia las filas del oficialismo libertario y argumentó que su conducta responde únicamente a convicciones. “Yo nunca tuve doble camiseta en el Congreso, la camiseta son las ideas, siempre dije lo mismo”, aseguró.

El legislador se refirió también a la posibilidad de pases de diputados entre sectores políticos y a las razones de fondo que, a su juicio, lo motivaron a cambiar de bancada. “Hay muchos que entraron por una lista y ahora se cambiaron de bancada, pero por qué pasó eso, porque nunca existió una bancada de JXC con nuestra candidata que se sumó al Gobierno y la lista de Petri que también se sumó al Gobierno, entonces esa bancada nunca se armó”, precisó el diputad.

Según explicó, la falta de cohesión dentro de Juntos por el Cambio (JXC) en torno a una estrategia única y la suma de figuras al oficialismo terminaron por diluir un bloque consistente. En ese marco, el diputado recordó que fue presidente del PRO hasta que, según su relato, Mauricio Macri lo desplazó del cargo y del espacio: “A mí me costó ver como un tipo que yo admiraba y defendía a muerte, me haya expulsado de la vicepresidencia del PRO, pero hay que poner por encima las ideas con las que creemos que la Argentina va a salir adelante”.

Arabia sostuvo que su salida
Arabia sostuvo que su salida del PRO respondió a diferencias ideológicas y a una expulsión dentro del partido

Al trazar un paralelismo entre las figuras de Javier Milei y Macri, Arabia optó por no establecer una comparación directa, aunque ofreció un análisis sobre diferencias metodológicas y ejecutivas. “Javier lo que cree que es correcto, va a fondo, creo que esa es la diferencia. Hay una decisión y una determinación de ‘esto es lo que yo creo y lo voy a llevar a cabo a pesar de las especulaciones’”.

En cuanto al vínculo con otras figuras del PRO, Arabia describió su relación con Cristian Ritondo: “Yo con Ritondo hablé bien, si tiene problemas con Bullrich que lo resuelvan entre ellos. Yo con él hablé y le expliqué como fue todo, a mí me echaron y como mis ideas se alinean con el Gobierno, me fui, no me quise ir antes para no meterle ruido a la alianza electoral y a esa crisis, a mí me echaron en agosto, me podría haber ido ahí mismo. A Ritondo le reconozco el liderazgo y la conducción del bloque cuando era muy dificil hacerlo, siempre tuve buena relación”.

El diputado identificó un corrimiento del electorado tras la ruptura entre las dos fuerzas, lo que atribuyó al fracaso electoral posterior del PRO y al desplazamiento de varios dirigentes clave para la gestión libertaria, entre quienes mencionó a Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Luis Petri y Luis Caputo. Arabia apuntó: “A mi me parece que no son los partidos, si tenemos 450 partidos no hay discusión válida, la discusión es de ideas”.

El diputado consideró que la
El diputado consideró que la reconfiguración de fuerzas responde a un corrimiento del electorado y a la necesidad de un debate de ideas

Al referirse al futuro legislativo, destacó el papel de Patricia Bullrich: “Me parece que el rol de Patricia en el Senado va a ser terriblemente importante, conociéndola va a poder construir nuevas mayorías. En diputados, el presidente Menem va a lograr con este poroteo que hay, pero el Senado es distinta la dinámica, porque los senadores están más asociados a los Gobernadores y Patricia va a recuperar el orden que necesita LLA. No quiero meterme en su trabajo y no sé como van a ser las negociaciones, eso es algo que no puedo contestar”.

Sobre la figura de Javier Milei, Arabia resaltó su rapidez para adaptarse a las circunstancias y aprender de cada etapa. “Javier, entre las cosas que no se mencionan, tiene una curva de aprendizaje impresionante, hace cuatro años era elegido diputado solo y hace dos años fue elegido presidente, él todo el tiempo incorpora y suma para que el paso siguiente sea mejor que el anterior”, declaró Arabia.

Finalmente, expresó sus expectativas respecto a la composición de la Cámara baja y el apoyo a las reformas oficiales: “Hay una etapa distinta del Gobierno, donde trata de construir mayorías, vamos a ser 88, 89 diputados, dependiendo los movimientos, imagino que Lospennato no va a ser la primera testimonial de la historia del PRO, nos va a ir bien, vamos a tener las reformas que necesitamos. Argentina las necesita. Con estos cambios vamos a salir adelante”.

Temas Relacionados

Damián ArabiaLa Libertad AvanzaPROCongresoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Javier Milei felicitó a Jorge Macri por la colocación de deuda de la Ciudad de Buenos Aires

El presidente mostró un gesto de distensión en la relación con el jefe de Gobierno porteño, con quien había tenido fuertes cruces en el pasado. “Es un logro”, reconoció el jefe de Estado

Javier Milei felicitó a Jorge

Uno por uno, todos los bienes que la Justicia le decomisará a Cristina Kirchner

La resolución la dictó el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2. Se avanzará contra inmuebles que estaban a nombre de la ex presidenta, de sus hijos como el resto de los involucrados en la causa Vialidad, por el equivalente a 684 mil millones de pesos

Uno por uno, todos los

Causa Vialidad: la Justicia ordenó decomisar todos los bienes de Cristina Kirchner y Lázaro Báez

La resolución judicial dispone una incautación récord por inmuebles que equivalen a 684 mil millones de pesos que afecta a la ex presidenta, a sus hijos Máximo y Florencia y al empresario por la apropiación de recursos públicos mediante contratos de obra pública

Causa Vialidad: la Justicia ordenó

Fuerte amenaza de la CGT al Gobierno por la reforma laboral: “Si no nos llaman, chocarán con la pared de siempre”

En su reunión con los diputados sindicales, los líderes cegetistas analizaron cómo frenar el proyecto oficial. Ahora verán a los gobernadores y a legisladores del bloque de Miguel Ángel Pichetto

Fuerte amenaza de la CGT

El Congreso advirtió por un potencial freno en la Auditoría General de la Nación

La alerta partió desde la comisión bicameral Mixta Revisora de Cuentas. Si en los próximos días no se aprueba el Programa de Acción Anual (PAA) 2026, la ya fileteada entidad quedaría casi bloqueada hasta marzo próximo. Aceleran dos reuniones para la semana próxima

El Congreso advirtió por un
DEPORTES
Victoria, carisma y rebeldía: así

Victoria, carisma y rebeldía: así es Carlos Prates, un luchador distinto que ya sacude a la UFC

La hija de un bicampeón de la F1 fue reclutada por McLaren: “Es una auténtica crack”

Fue Nº 1 del mundo, ganó dos Grand Slams y a los 44 años volverá a jugar al tenis profesional por un motivo muy especial

Con un golazo de chilena y otro de mitad de cancha, Escocia logró un triunfo épico en el final y se clasificó al Mundial tras 28 años

El esperanzador posteo de Alpine con Colapinto y Gasly en la previa del GP de Las Vegas de la F1

TELESHOW
La Joaqui contó por qué

La Joaqui contó por qué terminó su amistad con la China Suárez: “Quedarse hasta odiarse tiene que dejar de ser tabú”

Los mensajes de los integrantes de “Estamos de Paso” a Marcelo Tinelli, tras el anuncio del final del programa

El video del primer ensayo de Bandana en su vuelta a los escenarios: “Ya llega la noche”

Nico Vázquez compartió una profunda reflexión a cuatro meses de su separación: “Elegir ser bueno siempre vale la pena”

Mario Pergolini reveló la insólita actitud que tomaron la China Suárez y Mauro Icardi luego de su entrevista

INFOBAE AMÉRICA

Bolivia creó un superministerio que

Bolivia creó un superministerio que unifica industrialización, agricultura y gestión del agua

Por qué la inesperada técnica de un lobo para conseguir alimento sorprende a la ciencia

Rusia elevará los impuestos para reforzar los ingresos del Estado en plena guerra con Ucrania

El PBI regional crece solo 0,9% anual y resurge el temor por otra “década perdida”

Las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron el sur del Líbano