Tensión en la previa de la posible firma del acuerdo Mercosur-UE: Milei no definió si irá a la cumbre en Brasil

Javier Milei junto a Lula da Silva (AP)

El presidente Javier Milei no confirmó todavía su asistencia a la Cumbre de jefes de Estados del Mercosur que se realizará en Foz de Iguazú, Brasil. No se trata de un encuentro más, porque el país vecino presidido por Lula da Silva busca que ese 20 de diciembre se ratifique de manera definitiva el tratado con la Unión Europea, el acuerdo comercial clave que se está negociando hace más de 20 años que traería condiciones más favorables para el comercio entre ambos bloques regionales.

A través de una fuente inobjetable, Infobae pudo saber que el Presidente informará sobre el estado de su asistencia más cerca de la fecha. La novedad surge en el marco de la decisión de no viajar a la reunión del G20 que se hará a fin de mes en Sudáfrica. Es una decisión tomada, razón por la cual encomendó al nuevo canciller, Pablo Quirno, para que lidere la delegación argentina.

Lula da Silva es quien pone toda la expectativa para que el día 20 se logre anunciar el acuerdo definitivo del tratado birregional. El brasileño es el presidente pro tempore del Mercosur y busca que ser quien haya gestado la foto del anuncio. En tanto, la relación con Milei continúa limitándose a lo protocolar: en los dos años que llevan coincidiendo como jefes de Estado no han mantenido reuniones bilaterales, solo saludándose en cumbres en las que han coincidido.

Javier Milei y Lula da Silva en el último encuentro de Presidentes del Mercosur organizado en Buenos Aires

En términos de política exterior, el mandatario buscará exhibir el acuerdo Mercosur-UE como una oportunidad para fortalecer el multilateralismo frente al unilateralismo, o al menos así lo hizo saber en el discurso que pronunció días atrás en la IV Cumbre CELAC-UE. La referencia se basa en la actual guerra comercial global desataca por las medidas y sanciones anunciadas por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Por el contrario, el Presidente prioriza sus lazos geopolíticos con Estados Unidos e Israel en detrimento de las instancias multilaterales. Ejemplo de ello es la comitiva mínima que envió a la Conferencia de ONU sobre el Cambio Climático, la COP30.

En ese marco, Quirno viajó este miércoles a Washington para ratificar la alianza estratégica entre Argentina y Estados Unidos. Está entre las especulaciones que Trump pueda hacer el anuncio del acuerdo comercial entre ambos países antes de que la comitiva emprenda regreso a Buenos Aires.

El Gobierno podría mostrar dos importantes acuerdos en algo más de un mes de distancia. A diferencia del caso estadounidense, Argentina se mantuvo en una postura pasiva en la negociación entre ambos bloques regionales.

“Argentina desde la llegada de Milei se limitó a acompañar la firma, pero bajó el perfil de la negociación de una manera muy evidente”, comentó, en estricta reserva, una fuente diplomática con conocimiento de las negociaciones.

El presidente de Brasil junto a Emmanuel Macron (REUTERS)

La ausencia de Milei en la Cumbre de jefes de Estado del Mercosur podría deslucir la foto final que comunique el acuerdo definitivo con la Unión Europea. “Si nuestro socio más grande no quiere venir, no va a ser una buena noticia. Sería importante que esté junto a los otros cuatro presidentes de los Estados Miembros”, indicó una alta fuente diplomática de Brasil. Todavía no se conoce si el paraguayo Santiago Peña (con quien Milei configuró una suerte de alianza táctica en la región) irá a Foz de Iguazú.

De cualquier manera, en Itamaraty consideran que tanto Milei como Peña tendrán incentivos para asistir y creen que es más probable que lo hagan a que no.

Argentina y Brasil están renovando contactos luego de que Quirno ingresara en el puesto de Gerardo Werthein. El actual ministro y el embajador brasileño en nuestro país, Julio Bitelli, se vieron una sola vez en persona en el marco de un evento organizado por terceros. Solo tuvieron conversaciones en más de una oportunidad a través de otros medios

En Brasil consideran que la firma del tratado comercial entre los dos bloques es prácticamente un hecho. Así lo dispuso Lula, en el mismo sentido que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. “La titular de la Comisión reafirmó su certeza, su creencia y su firme esperanza de que el acuerdo sea firmado al final del año, cuando será realizada la cumbre del Mercosur”, declaró el canciller brasileño Mauro Vieira.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea

El acuerdo fue firmado a finales de 2024 y durante el último año se estuvieron confeccionando las traducciones del tratado en todos los idiomas de los países firmantes. El 3 de septiembre fue adoptado por la Comisión Europea, aunque todavía debe ser aprobado por los 27 Estados miembros de la Unión Europea antes de entrar en vigor.

Entre esos países que oponen resistencia están Irlanda y Polonia, pero quien encabeza esa posición es Francia, alguien de estrechísima relación con Milei. Se está esperando que en los próximos días haya una visita de un delegado importante de ese país, aunque los motivos podrían exceder al tratado comercial. En rigor, meses atrás se firmó una Alianza Estratégica en Minerales Críticos y se acordó profundizar en la cooperación en otras temáticas.

La ministra francesa de Agricultura, Annie Genevard, declaró el domingo pasado que su país no va a firmar el acuerdo comercial porque implica una “condena” a los agricultores franceses. Los productos primarios de países como Argentina tendrían facilidades para ser importados por parte de los países del bloque europeo.

Tanto en Argentina como en Brasil consideran que estas advertencias no van a surtir un efecto significativo en el desarrollo de la firma.

“Por cómo está la dinámica política actualmente, no debería poder incidir en la posición de la gran mayoría de países de la Comisión Europea. Esta vez Macron no tiene fuerza ni interés suficiente para parar la aprobación”, analiza una fuente calificada. En el país vecino opinan de igual manera: “Una vez que el tren salió de la estación es difícil pararlo. Ya se resolvió esta cuestión en Montevideo el año pasado. La expectativa, sin lugar a dudas, es que se firme”.

Mientras tanto, el Gobierno espera que en los próximos meses se apruebe el plácet para que Fernando Iglesias asuma como embajador ante la Unión Europea.