Santilli vs Kicillof: “Te pido coherencia, ¿no adheriste al Pacto de Mayo ni al RIGI y te autopercibís excluido?

El ministro del Interior apuntó contra el gobernador bonaerense por reclamar una instancia de negociación con el gobierno de Milei, a pesar de que siempre se opone al rumbo de la Casa Rosada

"Kicillof, te pido coherencia": la respuesta de Diego Santilli a Axel Kicillof por su convocatoria al diálogo

El ministro del Interior, Diego Santilli, cuestionó el pedido de reunión del gobernador Axel Kicillof y su reclamo por los fondos coparticipables y obra pública para la provincia de Buenos Aires. Con un comentario duro, en medio de la gira de consultas del novel funcionario con otros mandatarios provinciales, Santilli le exigió “coherencia” a Kicillof: “No escribas una cosa en Twitter y hagas otra en público”.

Kicillof, te pido coherencia. No adheriste al Pacto de Mayo. No adheriste al RIGI. No adheriste a la Ley de Reiterancia. ¿Y te autopercibís excluido?“, sostuvo Santilli, al pronunciarse sobre los reproches del gobierno bonaerense porque Milei lo dejó fuera de las reuniones de la Casa Rosada con gobernadores. ”Hay millones de bonaerenses en el medio. ¿O tenés que pedirle permiso a CFK?“, le retrucó, con ironía ”El Colo”, desde su cuenta de X (ex Twitter).

El reciente designado ministro volvió a cargar con el reproche de una supuesta “doble personalidad”, que plantea un ámbito de escucha pero que se opone al mismo tiempo a las políticas de Milei.

Ayer, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos “Carli” Bianco, que responde a Kicillof, formalizó el pedido de una reunión al ministro Santilli para reclamarle los fondos coparticipables que adeuda el Estado nacional. La respuesta de Santilli fue irónica al reclamo. “¡Dale Carli, gracias! Tomo nota”, expresó Santilli desde sus redes sociales.

Bianco había compartido el requerimiento formal públicamente para poder retomar la ejecución de Nación, por las “1000 obras que dejaron abandonadas”. “Estos asuntos resultan centrales para el desarrollo y el bienestar de los bonaerenses, por lo cual consideramos indispensable poder mantener un intercambio directo que permita analizar su estado actual y conocer con precisión las perspectivas de resolución”, dijo el ministro de Kicillof. A la publicación adjuntó la imagen de la solicitud de audiencia presentada ante el titular del Ministerio del Interior.

"Tomo nota", la escueta contestación al reclamo formal de Bianco

La relación tirante con Kicillof y su gabinete

Sin embargo, el pedido de Bianco y Kicillof viene cayendo en saco roto. Si bien Santilli viene manteniendo citas con gobernadores aliados y abiertos a aprobar parte de las reformas que impulsa Milei, no está previsto que haya un encuentro formal con representantes de la administración de Kicillof.

En declaraciones a AM 750, "Carli" Bianco comentó sobre el trasfondo del posteo irónico de Santilli. “Me llamó en medio de una reunión, no tenía el teléfono encima, después vi la llamada perdida. Lo llamé, no me atendió porque probablemente él estaba en la misma situación y le escribí: ‘Te devolví el llamado, a disposición’. Y después salió ese tuit, que no sé si es una chicana o una broma, tampoco me importa mucho".

“Lo que tiene que hacer es o atenderme el teléfono o llamarme o contestarme formalmente, que es lo que corresponde”, continuó el ministro bonaerense, e insistió en que “lo que importa es que nos podamos juntar”. “Me parece que es lo que corresponde, que un gobierno nacional tenga un vínculo de trabajo con la provincia más grande de la Argentina. Me parece que es obvio y evidente”, deslizó.

Uno de los puntos del gobernador Kicillof, además del reclamo de los fondos coparticipables que fueron recortados, son las obras pendientes “que se pararon en la provincia”. El mandatario provincial reclama que se las transfiera, para poder completarlas con sus propios recursos. “Nosotros nos podemos hacer cargo, pero necesitamos que continúen las otras”, expuso Bianco.

Por eso, ante la falta de una contestación, aludió a que hay “una decisión política” de Milei para “asfixiar y discriminar económicamente y financieramente a la provincia de Buenos Aires”. “Creo que el presidente Milei y todos sus funcionarios han dado un paso adelante, que es discriminarla políticamente a la provincia de Buenos Aires, ya al nivel de no poder tener una reunión de trabajo”, lamentó.

La llegada de Santilli al gabinete de Javier Milei representa una apuesta para construir respaldo político que permita al Gobierno avanzar en el Congreso con las reformas propuestas tras la última elección, incluidas iniciativas sobre el Presupuesto 2026 y reformas de tipo impositiva, laboral y previsional.

Santilli continuará hoy su ronda de reuniones con gobernadores y recibirá en Casa Rosada al mandatario de Salta, Gustavo Sáenz, para avanzar en los consensos para que se apruebe el Presupuesto 2026 en el Congreso.

Luego de su encuentro del miércoles en Entre Ríos con el mandatario Rogelio Frigerio, el funcionario se verá este jueves con Sáenz, otro de los gobernadores que la gestión libertaria cataloga como cercano.

La agenda de reuniones de Santilli seguirá este viernes con un viaje a Mendoza para encontrarse con el gobernador Alfredo Cornejo, mientras el sábado se trasladará a Neuquén para hacer lo propio con Rolando Figueroa.

Diego Santilli y el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio

Además del Presupuesto, las conversaciones incluyen también las futuras reformas estructurales que quiere implementar el presidente Javier Milei, entre ellas la laboral, la impositiva y la del Código Penal.

Las reuniones bilaterales con los mandatarios provinciales se iniciaron la semana pasada en la Rosada con las visitas de Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca), y continuaron con Marcelo Orrego (San Juan) y Martín Llaryora (Córdoba).

