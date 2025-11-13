La Libertad Avanza destacó el acuerdo comercial que Argentina alcanzó con Estados Unidos

El Gobierno de Estados Unidos anunció un acuerdo comercial con Argentina

La Casa Blanca informó este jueves que alcanzó un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con la Argentina y así se formalizó el entendimiento que se venía negociando en los últimos meses. En ese sentido, los principales funcionarios del Poder Ejecutivo como dirigentes de La Libertad Avanza destacaron la medida a través de las redes sociales.

El acuerdo contempla un acceso mutuo a mercados para productos clave. Por el lado de Argentina, se espera que haya beneficios para las principales exportaciones en territorio estadounidense, particularmente en recursos naturales, acero, aluminio y carne de res, entre otros productos.

Los principales dirigentes de LLA se refirieron al acuerdo con Estados Unidos (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

Asimismo, uno de los ejes principales del acuerdo es la apertura recíproca de mercados mediante la reducción o eliminación de aranceles. Argentina brindará acceso preferencial a exportaciones estadounidenses que incluyen medicamentos, productos químicos, maquinaria, tecnologías de la información, dispositivos médicos, vehículos y un conjunto de productos agropecuarios.

En tanto, EEUU eliminará los aranceles sobre determinados recursos naturales no disponibles localmente y bienes no patentados de uso farmacéutico, en consonancia con la política de reforma económica del actual gobierno argentino. Asimismo, el aspecto de la seguridad nacional fue considerado en la reducción arancelaria, conforme a la Trade Expansion Act.

Una de las primeras en pronunciarse al respecto, es la flamante jefa de bloque en el Senado de la Nación, que asumirá su banca el próximo 10 de diciembre, Patricia Bullrich. “Lo que estamos logrando en materia de cooperación, comercio y libertad es INCREÍBLE. Argentina será ENORME”, escribió la actual ministra de Seguridad que también destacó el trabajo del canciller Pablo Quirno, quien estuvo reunido con Marco Rubio antes de la rúbrica del entendimiento.

Justamente, en sus redes sociales, el ex secretario de Finanzas publicó: "Es un privilegio y un honor anunciar que Argentina y los Estados Unidos han logrado hoy un Acuerdo Marco de Comercio Recíproco e Inversión. El Acuerdo crea las condiciones para aumentar las inversiones de EEUU en Argentina e incluye reducción de tarifas para industrias claves aumentando el comercio bilateral entre ambos países".

Y agregó: “Un especial reconocimiento a nuestros equipos de Cancillería, Ministerio de Economía y Ministerio de Desregulación que trabajaron constructiva y arduamente para lograr este objetivo durante meses y un agradecimiento al Presidente por su constante apoyo y convicción para llegar a este Acuerdo y a nuestra contraparte en Estados Unidos lideradas por Jamieson Greer y equipo”.

A este comunicado, el que se sumó con un reposteo con un reposteo fue el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, que fue la única mención que hizo al acuerdo hasta el momento.

Sumado a esto, el flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, también se refirió al tema y escribió: “Amplio acuerdo comercial con los Estados Unidos: menos aranceles, más mercado, más libertad. Dios bendiga a la República Argentina”.

Asimismo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fue breve en su mensaje, pero destacó tanto al presidente como al ministro de Relaciones Exteriores: “Argentina vuelve al mundo con fuerza. Gigante lo de Javier Milei y Pablo Quirno”.

El nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, apuntó: “El presidente @JMilei está haciendo grande a la Argentina otra vez. Se logró un acuerdo histórico con Estados Unidos: menos aranceles y más mercados para seguir creciendo. Ah pero, Milei viajaba demasiado…"

Otra de las dirigentes de peso dentro de La Libertad Avanza que se refirió al tema fue la presidenta del partido en la Ciudad de Buenos Aires, Pilar Ramírez: “Argentina será el país más libre del mundo, VLLC!!”.

Uno de los que sorprendió con un mensaje en redes sociales fue el ex canciller durante la administración macrista, Federico Pinedo, que señaló: "Primer anuncio de la Argentina y la Casa Blanca sobre el acuerdo de alianza estratégica y apertura de comercio entre ambas naciones. Un compromiso con el progreso nacional y social“.

Además, se sumaron el secretario de Culto, Nahuel Sotelo, como el nuevo vocero presidencial, Javier Lanari.

También celebraron el histórico acuerdo el recientemente diputado libertario Damián Arabia, el cineasta Santiago Oría, el influencer Daniel Parisini conocido como “El Gordo Dan”, entre otros.

El acuerdo establece una revisión y mejora de las condiciones de acceso para la carne de res. La cuota arancelaria del sector cárnico fue fijada en 80.000 toneladas, según confirmó Milei durante un foro de negocios en Miami. Las exportaciones de acero y aluminio, contempladas bajo la sección 232, quedarán incluidas en un cupo con arancel prácticamente nulo, emulando el esquema aplicado entre 2018 y 2019, cuyo tope era de 180.000 toneladas anuales. Estos productos estaban sujetos hasta ahora a un arancel del 50% en el mercado estadounidense.

En materia de propiedad intelectual, el documento señala que Argentina avanzó en la lucha contra la falsificación y piratería de bienes, tanto en mercados físicos como digitales. El país asumió la responsabilidad de abordar cuestiones estructurales sobre patentes y denominaciones de origen, comprometiéndose a adecuar su régimen de propiedad intelectual a estándares internacionales, conforme a las observaciones del Informe Especial 301 de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) previsto para 2025.

En cuanto al acceso agrícola, Argentina autorizó las importaciones de ganado en pie desde Estados Unidos y acordó la simplificación de registros para carne vacuna, subproductos, menudencias y carne porcina. Además, se comprometió a eliminar registros especiales para la entrada de lácteos estadounidenses y, en el plazo de un año, permitir el acceso de aves de corral. El gobierno argentino renunció a exigir requisitos sobre denominaciones de quesos y carnes, y se continuará dialogando respecto a obstáculos no arancelarios en alimentos y productos agropecuarios.

El texto dedica apartados a derechos laborales y medioambiente. En lo laboral, Argentina expresó su adhesión a la protección de derechos reconocidos internacionalmente y a la prohibición de importaciones de bienes producidos bajo trabajo forzado o coercitivo. En materia ambiental, asumió el compromiso de combatir la tala ilegal, promover la eficiencia de recursos en minerales críticos y aplicar plenamente las normas de la Organización Mundial del Comercio sobre subsidios pesqueros.

El acuerdo también incorpora un capítulo sobre seguridad económica y cooperación bilateral para enfrentar prácticas de economías no alineadas, adoptar marcos comunes de control a las exportaciones, seguridad de inversiones y combate a la evasión aduanera. La declaración anticipó la coordinación de acciones para fomentar inversiones y comercio en minerales estratégicos y la colaboración para estabilizar el comercio global de soja.