Javier Milei recibió al gran rabino sefaradí de Israel, David Yosef

Del encuentro en Casa Rosada participaron también el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, y el gran rabino sefaradí de Buenos Aires, Isaac Sacca

Como parte de su compromiso con el Estado de Israel y su fuerte vínculo con la comunidad judía, el presidente Javier Milei recibió este martes en la Casa Rosada al Gran Rabino Sefaradí del Estado de Israel, David Yosef.

Además, participaron del encuentro el Rabino de la comunidad ACISBA y Presidente de Menora, Isaac Sacca; y el Embajador del Estado de Israel en la Argentina, Eyal Sela.

La reunión formó parte de la visita oficial al país del Rabino Yosef, quien en declaraciones a la agencia de noticias AJN destacó el compromiso del jefe de Estado argentino con Israel y el pueblo judío.

“Todo el Estado de Israel, todos los judíos, lo queremos muchísimo porque habla con voz distinguida y clara a favor del Pueblo de Israel en medio de todo lo que sucede en el mundo, de lo que nos hacen en otras naciones”, afirmó el Gran Rabino Sefaradí del Estado de Israel.

El Rabino Yosef destacó el compromiso del jefe de Estado argentino con Israel y el pueblo judío

Sacca, por su parte, también celebró el encuentro: “Agradecemos al presidente de la República Argentina, Javier Milei, por recibirnos en su despacho junto al Rishón LeSión, Gran Rabino del Estado de Israel, David Yosef, y al embajador del Estado de Israel, Eyal Sela”.

“Que Dios lo bendiga y le otorgue éxito en su gestión”, concluyó su mensaje de gratitud en redes sociales el Gran Rabino de la Comunidad Sefaradí de Buenos Aires y fundador y presidente de Menora, Organización Mundial para la Juventud.

La última visita de Milei a la tumba del “Rebe de Lubavitch”

Milei ya había visitado la tumba del rebe de Lubavitch en 2024 y 2023

La semana pasada, tras haber participado del America Business Forum y la Gala de la CPAC en la Florida, donde explicitó su mirada personal sobre la situación económica y política de la Argentina y Estados Unidos, Milei viajó a Nueva York para disertar ante empresarios globales y aprovechó para realizar una nueva visita a la tumba del “Rebe de Lubavitch”, donde agradeció el triunfo electoral de La Libertad Avanza el pasado 26 de octubre en las legislativas nacionales.

No fue la primera vez que Milei visitó "El Ohel", el lugar donde descansan los restos del rabino Menachem Mendel Schneerson en Manhattan.

El rabino Schneerson ocupa un lugar destacado en la historia judía. Reconocido como el séptimo líder de la dinastía Jabad Lubavitch, su legado radica en haber revitalizado un movimiento espiritual que estuvo cerca de la desaparición tras el Holocausto.

A partir de ese momento, El Rebe logró expandir la influencia de Jabad Lubavitch hasta convertirla en uno de los pilares del judaísmo religioso contemporáneo. Schneerson es calificado por distintos sectores y estudiosos como “la más grandiosa personalidad judía”, en alusión al impacto y la proyección internacional que obtuvo el grupo bajo su liderazgo.

La presencia de Milei en el mausoleo del Rebe de Lubavitch generó una ola de reflexiones en la comunidad judía y entre líderes espirituales, como el rabino Shlomo Levy, quien consideró que el gesto fue “una señal de búsqueda espiritual y una invitación a la unión”.

El rabino Shlomo Levy destacó la visita de Milei a El Ohel

Según Levy, tanto la historia del Rebe como el impacto de su legado trascienden fronteras y credos, y la peregrinación presidencial representó “algo completamente novedoso en nuestra tradición política”.

Estas declaraciones fueron realizadas el pasado viernes, en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Maru Duffard, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

Para Shlomo Levy, el lugar sagrado visitado por el mandatario porta un significado simbólico muy potente: “Sabiendo que en cada generación la Biblia dice que hay un Moisés, en cada tiempo su alma vuelve en el cuerpo de un líder. Ese líder tiene la misión de conectar a cada ser humano con su fuente, con Dios, con el todopoderoso”, explicó al referirse a la tumba en la que descansan los restos del Rebe y donde convergen miles de fieles en búsqueda de sentido, inspiración o bendición.

