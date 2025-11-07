Política

Jones Huala levantó la huelga de hambre para solidarizarse como otro mapuche detenido

El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, sostuvo durante casi dos semanas la medida de fuerza. Lo hizo en apoyo a otro hombre que está alojado en la misma penitenciaría de máxima seguridad, en Chubut

Guardar
Facundo Jones Huala, detenido por
Facundo Jones Huala, detenido por agentes de la Policía Federal

El activista Facundo Jones Huala decidió suspender la huelga de hambre que mantenía desde hace 13 días como muestra de acompañamiento a Juan Pablo Colhuan, integrante de la agrupación autoproclamada mapuche Lafken Winkul Mapu, que fue detenido días atrás y alojado en la misma dependencia de máxima seguridad de Rawson.

Jones Huala sostenía el reclamo para exigir su traslado a la U14 de Esquel, con el objetivo de estar cerca de su familia. La Justicia Federal avaló el trasladó y líder de la RAM suspendió la huelga de hambre, aunque luego revirtió el permiso ante la intromisión del Ministerio de Seguridad que se opuso al traslado, y decidió retomarla nuevamente hasta este jueves.

Las huelgas de hambre son un recurso habitual de Jones Huala, que las puso en práctica en distintas instancias de detención, aunque en ninguno de los intentos logró torcer las decisiones judiciales, por lo que tuvo que abandonarlas.

En la última huelga debió ser hospitalizado y asistido por médicos del Hospital de Esquel, tras experimentar un descenso de peso de casi 20 kilos.

Esta vez la suspensión de la medida de reclamo está relacionada a la detención de Juan Pablo Colhuan, integrante de la conflictiva Lafken Winkul Mapu, que usurpó tierras públicas y privadas en Villa Mascardi hasta octubre de 2022.

Colhuan estuvo prófugo desde el 4 de octubre de ese año, cuando se ejecutó el desalojo integral de todos los lotes, y fue recapturado la semana pasada en Cushamen, cuando caminaba por la ruta 40.

Destrozos en el predio Los
Destrozos en el predio Los Radales (Villa Mascardi), por el que Juan Pablo Colhuan está investigado

De acuerdo a la información que adelantó en exclusiva Infobae, Colhuan – que es cuñado del mapuche de los binoculares Matías Santana y hermano de la autoridad espiritual de la comunidad Lafken Winkul Mapu, Betiana Colhuan- fue capturado por personal de la Policía de Chubut, cuando caminaba cerca de un asentamiento mapuche, del que Jones Huala es “lonko”.

Los uniformados lo trasladaron a un centro sanitario, debido a que estaba deshidratado y presentaba problemas de salud, y luego a una dependencia policial de El Maitén, en la misma provincia, donde confirmaron que regía un pedido de captura en vigencia, emitido por la Justicia Federal.

Tras los trámites judiciales de rutina, fue trasladado a la U6 de Rawson, la misma unidad penitenciaria donde Jones Huala cumple prisión preventiva desde hace cinco meses, en el marco de una causa en la que se lo investiga por presunta asociación ilícita calificada.

Jones Huala y Colhuan acordaron luchar juntos, desde la cárcel, ya que comparten ideología y pensamientos. El recién llegado se sumará al planteo del líder de la RAM para ser alojado en la U14 de Esquel, para acortar distancia con las familias que residen en Bariloche.

Ambos comparten la jerarquía de “lonko”, es decir que son las máximas autoridades de las comunidades de Cushamen y Lafken Winkul Mapu, en Chubut y en Villa Mascardi.

“La huelga de hambre queda suspendida momentáneamente para que ambos lonkos puedan fortalecerse y luchar por sus reivindicaciones, acompañándose y haciéndole frente a la prisión política de forma conjunta” dijeron sus allegados.

Colhuan está imputado en tres causas por usurpación, todas en Villa Mascardi, ocurridas en el ex hotel Villa Mascardi, el predio particular La Escondida y otro perteneciente a la Unión Personal de Gas del Estado.

Figura además en la investigación por el atentado incendiario en la residencia privada Los Radales, en la que una estructura edilicia fue vandalizada y un casilla perteneciente a Gendarmería Nacional fue baleada e incendiada.

Temas Relacionados

Facundo Jones HualaMapuchesChubut

Últimas Noticias

Jueces federales manifestaron su preocupación por el proyecto de Presupuesto previsto para 2026

Magistrados de cámaras penales advirtieron sobre una posible reducción de fondos y señalaron al Consejo de la Magistratura. Alertaron que el recorte podría afectar la operatividad de los tribunales y comprometer la autonomía judicial en el país

Jueces federales manifestaron su preocupación

Inundaciones en 9 de Julio: “Nunca es tarde para recibir ayuda, desde febrero golpeamos puertas”

La intendenta del partido, María José Gentile, advirtió que “el clima no da tregua” para lograr una solución. Apuntó sobre el impacto del agua en las zonas productivas y los accesos. Sin embargo, se mostró agradecida por el apoyo de la provincia de Buenos Aires y de Nación

Inundaciones en 9 de Julio:

Tren del Golfo: gobierno de Sheinbaum inicia construcción de tramo Saltillo-Nuevo Laredo

El tramo de 136.48 kilómetros generará 10,922 empleos directos y 32,766 indirectos, impulsando el desarrollo económico y la conectividad en la región

Tren del Golfo: gobierno de

Cambios clave y nuevos nombres: cómo quedará integrada la Jefatura de Gabinete de Manuel Adorni

El flamante jefe coordinador de ministros busca ser los ojos de los hermanos Milei en el Poder Ejecutivo. Se preparan modificaciones en la estructura que se implementarían la semana que viene

Cambios clave y nuevos nombres:

El rabino Shlomo Levy: “La visita de Milei a la tumba del Rebe de Lubavitch es una invitación a la unión”

El Presidente está en Nueva York para disertar frente a empresarios globales y agradecer el triunfo en los comicios ante la tumba del líder religioso en el cementerio judío de Montefiore

El rabino Shlomo Levy: “La
DEPORTES
Tras ser confirmado como titular

Tras ser confirmado como titular para el 2026, Franco Colapinto afronta la única práctica en Brasil

Mario Petrucci: “Faustino Oro es la mayor promesa de ajedrez de la Argentina y la Federación trabaja para apoyarlo como nunca antes”

Franco Colapinto habló tras la confirmación de su continuidad en la Fórmula 1: “Va a ser un año mejor, el auto es mucho más prometedor”

Los elogios de Briatore a Colapinto tras confirmarlo como titular para el 2026: “Tiene el potencial para ser un piloto de primer nivel”

El calendario completo de la Fórmula 1 en 2026 que tendrá a Franco Colapinto como piloto titular: cuándo será su debut

TELESHOW
Se conoció el tráiler de

Se conoció el tráiler de Instante, la película que consolida a La Plata como polo del cine argentino

Flor Peña cumplió 51 años, sus amigos hackearon sus redes y el resultado fue inesperado: “Sin retoque ni filtro”

Flor de la V apuntó contra Estefi Berardi tras su renuncia a Los Profesionales de Siempre: “¿Desde qué lugar habla?"

La confesión de Wanda Nara tras separarse de Maxi López: “Lloraba todas las noches pidiendo que tenga novia”

Nico Vázquez compartió la primera foto junto a Dai Fernández: a pura sonrisa en un lugar icónico de Nueva York

INFOBAE AMÉRICA

Rusia quiere que Corea del

Rusia quiere que Corea del Norte aporte más cooperación a sus objetivos militares: envió una delegación a Pyongyang

Revolución en la robótica: crean un músculo artificial que levanta 4.000 veces su peso

Quiénes son los enviados de Donald Trump a la investidura de Rodrigo Paz en Bolivia

Declararon culpable a la mujer que acosaba a los padres de Madeleine McCann

El museo del Holocausto les pone nombre a 5 millones de víctimas y confía en la IA para identificar al resto