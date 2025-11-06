Política

Valdés defendió la elección de Provincias Unidas y criticó a la UCR: “Tiene que recuperar vocación de poder”

El gobernador de Corrientes destacó que el espacio de los gobernadores se formó tres meses antes de los comicios y consiguió 1,7 millones de votos. Cuestionó al presidente del radicalismo, Martín Lousteau: “Hizo una gestión a contrapierna”

El mandatario correntino subraya la importancia de un proyecto nacional claro para fortalecer la Unión Cívica Radical

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, defendió la conformación de Provincias Unidas, el espacio político integrado por gobernadores que participó en las últimas elecciones, y manifestó críticas al actual estado de la Unión Cívica Radical (UCR). Durante una entrevista en Radio Rivadavia, Valdés subrayó que esta alianza federal se organizó apenas tres meses antes de los comicios y logró reunir cerca de 1,7 millones de votos, cifra que atribuyó a la búsqueda de una alternativa superadora a la polarización nacional. “Fue una experiencia del 7,7% en la República Argentina, donde no se pudo romper la polarización, pero hay que seguir trabajando, ver si podemos acordar miradas y transformar la Argentina en un país que convoque a la producción, la industria, el desarrollo y la tecnología”, expresó el mandatario.

Consultado sobre el futuro inmediato del radicalismo, Valdés dejó definiciones contundentes respecto al liderazgo actual del partido. Si bien se mostró ajeno a las internas nacionales, cuestionó abiertamente la gestión de Martín Lousteau al frente de la UCR. “Fue una conducción a contrapierna. Digo a contrapierna porque la mayor parte del Partido Radical tenía una visión distinta a la del presidente del partido. Por eso no tiene mucho apoyo dentro de la UCR”, afirmó.

Además, el gobernador planteó la necesidad urgente de que el radicalismo recupere vocación de poder: “El Partido Radical tiene que trabajar mucho para recuperar su vocación de poder y sus principios como partido nacional. Si no tenemos un proyecto nacional, nos va a costar tener claridad en un electorado que busca claridad”, remarcó en la entrevista.

Sobre las prioridades legislativas planteadas en la reciente reunión con el presidente Javier Milei, Valdés aseguró que las provincias transmitieron sus demandas específicas, mientras el mandatario nacional presentó sus pedidos enfocados en reformas laborales, la confección del presupuesto y eventuales cambios impositivos. Según Valdés, “fue una reunión cordial, amistosa, pero duró casi 120 minutos”, y si bien no se zanjaron diferencias de fondo, se acordó continuar con el diálogo. El gobernador consideró positivos los cambios que Milei impulsa en su gabinete y subrayó la importancia de que se mantenga la disposición al consenso en torno a las reformas estructurales.

El encuentro del presidente Javier Milei con los gobernadores. Valdés valoró la reunión

En cuanto al debate sobre la legislación laboral, Valdés identificó la modernización como una asignatura pendiente: “La reforma laboral es una necesidad. De la reforma laboral se viene hablando hace muchos años y prácticamente nunca se reformó, pero es necesario que hablemos”. De acuerdo con su perspectiva, es fundamental abordar cuestiones como los convenios colectivos, las indemnizaciones y la incorporación diferenciada para nuevos trabajadores, de modo que se preserve un marco moderno sin vulnerar derechos existentes. Citó además el rol histórico del radicalismo en estas discusiones y exhortó a retomar el protagonismo político del partido en los debates sobre empleo y tecnología.

En relación al sistema impositivo, Valdés cruzó los cuestionamientos de la Nación y defendió la estructura provincial. Puso el foco en los tributos que considera distorsivos, como las retenciones y el impuesto al cheque, creados por la administración central y a los que las provincias no acceden. “Quiero que primero volvamos al año 2000 para que la Nación saque las retenciones distorsivas, que le han quitado las ganancias a miles y miles de productores en Argentina durante 25 años”, puntualizó. El gobernador remarcó que la carga tributaria de Corrientes figura entre las más bajas del país y que resulta injusto exigir esfuerzos adicionales a las provincias sin revisar el esquema nacional vigente.

El debate por la obra pública ocupó otro tramo de la entrevista. Valdés informó que Corrientes asumió proyectos nacionales por unos USD60 millones para colaborar con el Estado central durante la crisis fiscal, a cambio de que la Nación se ocupase de tres obras claves en la provincia. Sin embargo, según el mandatario, el cumplimiento nacional fue parcial y se cancelaron dos de esos compromisos, situación que calificó de insatisfactoria. “Es muy difícil cuando uno salva la parte que le corresponde a la Nación y la Nación no cumple”, relató.

