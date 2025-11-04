Política

Quién es Guido Giana, el elegido para reemplazar a Cecilia Loccisano en el Ministerio de Salud

Tras la renuncia de la secretaria de Gestión Administrativa, el Gobierno oficializó su salida y designó al nuevo viceministro. Se trata de una persona cercana a Mario Lugones y Santiago Caputo, con una amplia trayectoria en el sector público y privado

Guardar
Quién es Guido Giana, el
Quién es Guido Giana, el elegido por Mario Lugones para reemplazar a Cecilia Loccisano en el Ministerio de Salud (Captura de TV)

El Ministerio de Salud oficializó este martes la salida de Cecilia Loccisano como viceministra, tras la publicación del Decreto 783/2025 en el Boletín Oficial, donde también se anunció la designación de Guido Giana como su reemplazo.

Con la asunción de Giana como nuevo viceministro, el Ministerio de Salud inicia una nueva etapa en la conducción administrativa, en línea con los recientes movimientos políticos tras los comicios legislativos. Se trata de un ex funcionario del PRO, con una amplia trayectoria en el área de la salud.

Su llegada a este puesto estratégico no es un hecho aislado, sino el resultado de una serie de reacomodamientos en el equipo ministerial del presidente Javier Milei. El hombre, cercano a Santiago Caputo, llega luego de la salida de Guillermo Francos de la Jefatura de Gabinete y la designación de Manuel Adorni como nuevo titular de la cartera de ministros.

Santiago Caputo junto a Mario
Santiago Caputo junto a Mario Lugones (REUTERS)

El perfil profesional de Guido Giana combina experiencia en el sector público y privado, con una sólida formación como ingeniero químico egresado del ITBA y especialización en administración hospitalaria y gestión pública.

En los últimos cinco años, el flamante funcionario se encargó de tareas ejecutivas en el Sanatorio Güemes, institución históricamente vinculada a Mario Lugones, donde ocupó los cargos de director de Operaciones, de Administración y de Finanzas.

Además, fue gerente de Nuevos Negocios en DroFAr, un laboratorio dedicado al almacenamiento, abastecimiento, comercialización y distribución de medicamentos especiales.

En el ámbito estatal, Giana fue gerente Económico-Financiero del INSSJP–PAMI durante la gestión de Mauricio Macri y tuvo un breve paso por el Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la conducción de José Luis Giusti. Su designación en el Ministerio de Salud implica la aceptación formal de la renuncia de Loccisano, cuya salida quedó establecida a partir del 4 de noviembre, según el documento oficial.

Años antes de llegar al PAMI, fue concejal en el municipio de Presidente Perón por el PRO, fuerza que lo llevó a ser candidato a intendente con la coalición Juntos por el Cambio.

En su perfil de LinkedIn se describe a sí mismo como un “profesional orientado a la creación de equipos de trabajo de alto rendimiento, con un amplio conocimiento del los sistemas de salud” y “una persona con una profunda vocación de servicio, que entiende que la mejor manera de hacer política es a través de una buena gestión y que la mejor manera de cambiarle la vida a la gente es a través del trabajo”. Además, allí asegura que “la política es sin lugar a dudas la única manera de mejorar, de manera estructural, la vida en sociedad de las personas”.

Temas Relacionados

Ministerio de SaludGuido GianaMario LugonesSantiago CaputoCecilia LoccisanoGobiernoLa Libertad AvanzaBoletín OficialÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Kicillof pone a prueba su vínculo con La Cámpora en la Legislatura: el impacto en la interna con CFK

El Gobernador presentó el Presupuesto 2026 y se abrió la incógnita sobre cómo se comportarán los legisladores que responden a la ex presidenta. De fondo, persiste la ruptura entre ambos espacios

Kicillof pone a prueba su

Javier Milei retoma la agenda internacional y viaja a Estados Unidos, pero no se verá con Donald Trump

El Presidente tendrá varias actividades locales el miércoles antes de partir hacia Miami para hablar en un evento, en el que finalmente no se encontrará con el líder republicano por problemas de agenda. En Nueva York, mantendrá una reunión con inversores

Javier Milei retoma la agenda

La SIGEN detectó irregularidades en la obra de la autopista Rosario–Sunchales: el Estado pagó 90 veces más y demoró 10 años

El organismo de control detectó sobrecostos, redeterminaciones irregulares, plazos multiplicados por tres. Se terminó abonando 40 mil millones de pesos. Una década de desmanejos administrativos, cambios de gestión y ausencia de control estatal

La SIGEN detectó irregularidades en

Santilli confirmó que ya se contactó con varios gobernadores y contó qué le dijo Macri cuando se enteró de su designación

El nuevo ministro del Interior reveló cuáles serán sus primeros trabajos al frente de la cartera. Además, subrayó la solidez de la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO

Santilli confirmó que ya se

Se encaminó el acuerdo para la nueva CGT: hay dos candidatos con más consenso, pero siguen las negociaciones

Luego de Héctor Daer, Armando Cavalieri flexibilizó su postura y ya se perfila una conducción integrada por Cristian Jerónimo y Jorge Sola, mientras que el tercero podría ser Octavio Argüello, de Camioneros

Se encaminó el acuerdo para
DEPORTES
La durísima sanción de la

La durísima sanción de la Aprevide contra Racing por el recibimiento frente a Flamengo por la Libertadores

Arde el Clausura al término de la fecha 14: las posiciones, la clasificación a las copas, la permanencia y los cruces de octavos

Tomás Etcheverry se estrena en el ATP de Grecia, el torneo que Novak Djokovic mudó por un conflicto político

El sentido homenaje del Real Madrid a Diogo Jota en la previa del duelo con Liverpool: el conmovedor gesto de Trent Alexander-Arnold

Mariano Navone busca extender su gran momento en el Challenger de Lima: los otros diez argentinos del cuadro principal

TELESHOW
Evangelina Anderson lloró en MasterChef

Evangelina Anderson lloró en MasterChef Celebrity y se reconcilió con Wanda Nara: “Nos unieron nuestros hijos”

El llanto de Marixa Balli por su hermano en MasterChef: “La vida me dio una familia maravillosa que me la destrozaron”

A 10 años de su último disco, Tan Biónica sorprende con El Regreso: los secretos detrás de la grabación de su nuevo álbum

La Tora y Nacho Castañares hablaron como nunca sobre su vínculo tras su separación: “No somos amigos, pero nos queremos”

Gonzalo Gerber, el ex de Dai Fernández, habló por primera vez del romance de Nico Vázquez: “Me enteré igual que ustedes”

INFOBAE AMÉRICA

Volodimir Zelensky anunció que Ucrania

Volodimir Zelensky anunció que Ucrania venderá el excedente de armas fabricadas en el país en Berlín y Copenhague

Rubio respaldó la postergación de la Cumbre de las Américas y aseguró que EEUU continuará cooperando con República Dominicana

Pablo Maurette, Premio Herralde: “Me considero un hombre del pasado, no me interesa cambiar”

“Ruth”: una vieja sensacional que está de vuelta de todo y no quiere perderse nada

La australiana que envenenó con hongos a tres familiares de su esposo presentó una apelación para revocar su veredicto de culpabilidad