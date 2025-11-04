Quién es Guido Giana, el elegido para reemplazar a Cecilia Loccisano en el Ministerio de Salud

Quién es Guido Giana, el elegido por Mario Lugones para reemplazar a Cecilia Loccisano en el Ministerio de Salud (Captura de TV)

El Ministerio de Salud oficializó este martes la salida de Cecilia Loccisano como viceministra, tras la publicación del Decreto 783/2025 en el Boletín Oficial, donde también se anunció la designación de Guido Giana como su reemplazo.

Con la asunción de Giana como nuevo viceministro, el Ministerio de Salud inicia una nueva etapa en la conducción administrativa, en línea con los recientes movimientos políticos tras los comicios legislativos. Se trata de un ex funcionario del PRO, con una amplia trayectoria en el área de la salud.

Su llegada a este puesto estratégico no es un hecho aislado, sino el resultado de una serie de reacomodamientos en el equipo ministerial del presidente Javier Milei. El hombre, cercano a Santiago Caputo, llega luego de la salida de Guillermo Francos de la Jefatura de Gabinete y la designación de Manuel Adorni como nuevo titular de la cartera de ministros.

Santiago Caputo junto a Mario Lugones (REUTERS)

El perfil profesional de Guido Giana combina experiencia en el sector público y privado, con una sólida formación como ingeniero químico egresado del ITBA y especialización en administración hospitalaria y gestión pública.

En los últimos cinco años, el flamante funcionario se encargó de tareas ejecutivas en el Sanatorio Güemes, institución históricamente vinculada a Mario Lugones, donde ocupó los cargos de director de Operaciones, de Administración y de Finanzas.

Además, fue gerente de Nuevos Negocios en DroFAr, un laboratorio dedicado al almacenamiento, abastecimiento, comercialización y distribución de medicamentos especiales.

En el ámbito estatal, Giana fue gerente Económico-Financiero del INSSJP–PAMI durante la gestión de Mauricio Macri y tuvo un breve paso por el Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la conducción de José Luis Giusti. Su designación en el Ministerio de Salud implica la aceptación formal de la renuncia de Loccisano, cuya salida quedó establecida a partir del 4 de noviembre, según el documento oficial.

Años antes de llegar al PAMI, fue concejal en el municipio de Presidente Perón por el PRO, fuerza que lo llevó a ser candidato a intendente con la coalición Juntos por el Cambio.

En su perfil de LinkedIn se describe a sí mismo como un “profesional orientado a la creación de equipos de trabajo de alto rendimiento, con un amplio conocimiento del los sistemas de salud” y “una persona con una profunda vocación de servicio, que entiende que la mejor manera de hacer política es a través de una buena gestión y que la mejor manera de cambiarle la vida a la gente es a través del trabajo”. Además, allí asegura que “la política es sin lugar a dudas la única manera de mejorar, de manera estructural, la vida en sociedad de las personas”.