Política

El Gobierno porteño desalojó a mil manteros que se instalaban durante los fines de semana en el Parque Alberdi

El operativo de la Policía de la Ciudad se llevó a cabo en el barrio de Mataderos y sacó a cientos de puestos que vendían ropa, cosas usadas, herramientas, juguetes y alimentos. El mensaje de Jorge Macri

Guardar

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizó este fin de semana un nuevo operativo de desalojo a mil manteros que ocupaban el Parque Alberdi en los barrios de Mataderos y Parque Avellaneda. Así, se sacaron ciento de puestos que vendían ropa, cosas usadas, herramientas, juguetes y alimentos.

La intervención ocurrió en áreas consideradas emblemáticas del sur porteño, donde los puestos irregulares se agrupaban cada fin de semana sobre el parque mencionado anteriormente y la avenida Lisandro de la Torre, concentrando una actividad comercial paralela que involucraba a una gran cantidad de vendedores. Estas ferias informales se habían extendido entre las calles José Enrique Rodó, avenida De los Corrales, Directorio y Murguiondo, transformando el paisaje barrial y dificultando tanto la circulación como el acceso a los espacios verdes públicos para los residentes.

El Gobierno porteño llevó a
El Gobierno porteño llevó a cabo un nuevo operativo para desalojar cerca de mil manteros

Ante el reclamo de los vecinos y comerciantes de la zona venían reclamando medidas, se llevó a cabo el operativo coordinado por la Policía de la Ciudad junto al Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana. En el despliegue participaron también el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, y el ministro de Seguridad, Horacio Giménez, según explicó el Ejecutivo porteño.

El operativo se extendió sobre los principales corredores de venta informal en la zona, con especial foco en quienes ofrecían indumentaria, artículos usados y herramientas de segunda mano, además de juguetes y productos alimenticios elaborados sin habilitación. El Gobierno remarcó en su comunicado que “muchos de estos puntos de venta perjudicaban a los comerciantes y feriantes autorizados que operan semanalmente en el área”, ya que en cercanías funcionan ferias legales con autorización municipal.

El operativo se llevó a
El operativo se llevó a cabo durante este domingo

En efecto, en Parque Avellaneda y Parque Alberdi se desarrollan formalmente dos ferias de manualistas: en la primera, con 92 puestos los sábados, domingos y feriados; y en la segunda, con 170 puestos los domingos y feriados. Además, la Feria Itinerante de Abastecimiento Barrial (FIAB) N°10 opera en la calle Basualdo al 800. Los trabajadores de estos espacios, debidamente registrados y sujetos a controles sanitarios e impositivos, manifestaban su disconformidad con el alza de la venta ilegal en veredas y espacios públicos, según fuentes oficiales.

Frente a esta situación, las autoridades locales señalaron que la iniciativa de desalojo respondió a una política de recuperación del espacio público y de fortalecimiento de la legalidad en las actividades comerciales. De acuerdo con la información provista por el Gobierno, el número de manteros retirados ascendió a mil en este último operativo, sumándose a un total de más de 17.000 vendedores informales desalojados en distintas zonas de la Ciudad desde el inicio de la actual gestión.

Los funcionarios del Gobierno porteño
Los funcionarios del Gobierno porteño que participaron del operativo

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, difundió un mensaje en sus redes sociales. “Tomé un compromiso muy claro con los porteños y lo estoy cumpliendo: seguimos recuperando el orden en la Ciudad. El espacio público no se negocia, es de los vecinos. La usurpación genera inseguridad en los barrios, suciedad y una competencia desleal para los comerciantes. Cuando hay decisión política, cada vez que se libera una zona, los manteros no vuelven más”, afirmó Macri, según declaraciones recogidas por medios locales.

“El espacio público volvió a ser de los vecinos. En la Ciudad, el orden no se negocia”, concluyó Macri, en declaraciones reproducidas por medios porteños.

La municipalidad expuso que operativos como el realizado en Mataderos se replicaron en zonas neurálgicas como Once, Plaza Constitución, Parque Centenario, Parque Patricios, Chacarita, Liniers, Flores, Parque Saavedra y alrededores de la estación de trenes del barrio de Once, impactando en más de 1,6 millón de vecinos y comerciantes. En el marco de estas acciones, también se logró recuperar y devolver a sus propietarios 470 inmuebles que estaban ocupados de manera irregular. Además, se desarticularon asentamientos en el área del Aeroparque Jorge Newbery, Plaza Lavalle, el Congreso de la Nación y la feria ilegal que funcionaba sobre la calle Perette en Retiro.

Temas Relacionados

CABAJorge MacriPolicía de la Ciudaddesalojosúltimas noticias

Últimas Noticias

Desde la CGT advirtieron que habrá acciones si no hay diálogo por la reforma laboral y le enviaron un mensaje a Sturzenegger

Gerardo Martínez, titular de la UOCRA y hombre fuerte de la central obrera, señaló que están dispuestos a negociar cambios en el trabajo, pero que recurrirá a movilizaciones si el Gobierno no garantiza condiciones claras para la discusión de la reforma

Desde la CGT advirtieron que

La advertencia de un gobernador a Milei tras la salida de Francos: “Necesitamos interlocutores que tomen decisiones”

Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, admitió que hasta ahora los gobernadores sintieron que “las cosas no se solucionaban” y pidió paciencia para juzgar al nuevo Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. También opinó sobre el cambio de funcionarios el mandatario de Catamarca, Raúl Jalil

La advertencia de un gobernador

Un sector sindical presiona para suspender el congreso de la CGT y habrá una negociación clave para evitar la ruptura

Este miércoles deberá elegirse la nueva cúpula cegetista, pero unos cinco gremios poderosos plantearán que sigan los líderes actuales por 6 meses para que “dirigentes de experiencia negocien la reforma laboral”. Las razones ocultas de una feroz pelea

Un sector sindical presiona para

El nuevo equilibrio de poder en el Congreso redefine la discusión del Presupuesto 2026

La fragmentación opositora delinea un proceso de debate diferente. El oficialismo propone que se apruebe sin cambios, mientras la oposición busca una promesa pública de tratamiento y el llamado a extraordinarias para frenar los dictámenes

El nuevo equilibrio de poder

Elecciones 2025: los 64 municipios de PBA donde en septiembre ganó el peronismo y el domingo se impuso LLA

El 26 de octubre la lista violeta quedó primera en 99 de 135 municipios bonaerenses, mientras que Fuerza Patria solo lo hizo en 36. El viraje político de la Provincia

Elecciones 2025: los 64 municipios
DEPORTES
Tomás Etcheverry dirá presente en

Tomás Etcheverry dirá presente en el debut del ATP de Atenas, el torneo que Novak Djokovic trasladó por un conflicto político

Quién es Laila Hasanovic, la mujer que acompaña a Jannik Sinner en su mejor momento tras consagrarse campeón en Viena

Espeluznante accidente en una carrera en La Plata: “Salí a dar una vuelta y di como cuatro, el auto no sirve más”

Se corrió la “Carrera de Boca” en Comodoro Rivadavia y reunió a cientos de hinchas en el sur del país

El sugerente mensaje de Dibu Martínez tras su error en uno de los goles del Liverpool frente al Aston Villa

TELESHOW
La escapada de Silvina y

La escapada de Silvina y Vanina Escudero a las Cataratas del Iguazú entre tormentas, risas y familia

Carla Calabrese compite con Antonio Banderas por el premio a mejor dirección de escena en el Teatro Musical español

La palabra de Carlos Casella tras suspender las funciones de La Revista del Cervantes por un problema de salud

El conmovedor mensaje de Georgina Barbarossa para su esposo a 24 años de su muerte en un violento asalto

De la cocina a la Noche de Brujas: los concursantes de MasterChef armaron su propia fiesta de Halloween

INFOBAE AMÉRICA

Hamas dijo que este domingo

Hamas dijo que este domingo entregará los cuerpos de tres rehenes israelíes hallados en túneles del sur de Gaza

Para la fiscal, el robo del Louvre podría ser obra de delincuentes de poca monta

Los EEUU y la Argentina, de la histórica incompatibilidad económica a la compatibilidad

La icónica serie de Norman Rockwell sale de la Casa Blanca y va a subasta tras años de disputa familiar

La muerte se convierte en un negocio en una Corea del Sur envejecida y solitaria: “La demanda solo va a aumentar”