Política

Cristian Ritondo analizó el triunfo electoral de La Libertad Avanza: “Sin dudas ganó Milei y la forma económica de gobernar”

El diputado nacional ex PRO aseguró que en provincia de Buenos Aires el peronismo “tenía muy malos candidatos” y que la ayuda de Estados Unidos fue clave para el apoyo en las urnas

Guardar
Ritondo defendió haberse puesto el
Ritondo defendió haberse puesto el buzo violeta de La Libertad Avanza: "Tan equivocados no estábamos"

El diputado bonaerense de La Libertad Avanza Cristian Ritondo expuso su visión sobre los factores que determinaron el resultado favorable en las elecciones legislativas del domingo pasado, la dinámica interna del PRO y el futuro de las alianzas: “Cuando te dan esta oportunidad, festejás un ratito, después tenés que entender que la gente te transfirió un capital, que tenés que saber administrarlo. Si no lo administrás bien y rápido, ese festejo es rápido y se va rápido”.

El dirigente analizó el inesperado repunte libertario en la provincia de Buenos Aires, y lo atribuyó a una combinación de factores estructurales y coyunturales. Según Ritondo, “había dos encuestas que a nosotros nos decían que estábamos muy cerca y que si esa tendencia seguía, podíamos estar más cerca”, y detalló que la introducción de la Boleta Única Papel, la falta de aporte de los intendentes peronistas para con Fuerza Patria y la mayor concurrencia a las urnas favorecieron al espacio que ahora integra.

“Los intendentes no jugaron”, remarcó y señaló, además, la debilidad de los candidatos peronistas: “Tenían malos candidatos y Grabois cada vez que hablaba, espantaba. Taiana no quiso debatir, estuvo muy callado y cuando apareció casi que reivindicó la dictadura de Madur”, sostuvo Ritondo durante una extensa entrevista en el programa A confesión de parte por FM Milenium.

Ritondo y Milei, un abrazo
Ritondo y Milei, un abrazo político (REUTERS/Agustin Marcarian)

Sobre Grabois remarcó que “atrasa, tiene una cosa muy setentista”. En relación a los candidatos admitió que José Luis Espert, quitado de la boleta tres semanas antes de las elecciones por sus vínculos con el presunto narco argentino Fred Machado, fue “horrible” y que LLA hizo “una campaña entendiendo que ya no estaba más, algo que el kirchnerismo nunca haría”.

Frente a las críticas por la supuesta pérdida de identidad del PRO, el dirigente fue tajante: “Me parece que eso es una pelotudez. Vos te podés poner un buzo o un coso... Si la gente le votaría por si yo me pusiera un buzo, estaríamos sonados. Ahora, sacamos el 42% de la provincia. Entonces, tan equivocados no estábamos”.

Respecto de la estrategia de campaña, Ritondo reconoció el papel de Santiago Caputo y Karina Milei, diferenciando entre la comunicación y el armado territorial. “La estrategia comunicacional fue de Santiago. Y la estrategia territorial de Karina”, explicó Ritondo y aclaró: “Yo no entro en la interna. Los dos fueron muy importantes para la victoria”.

Ritondo aseguró que la estratega
Ritondo aseguró que la estratega política para las elecciones fue de Karina Milei y que la comunicacional, de Santiago Caputo

Ritondo analizó el voto de la mayoría de los argentinos. “Me parece que hay una sensación de eso en los argentinos, que es para atrás es peor. Y el miedo del movimiento del dólar, de lo que pasaba en la economía, todo eso, más la certeza de que aparece Tío Tom (por Donald Trump), que dice ‘yo tengo billetera y te voy a bancar’. Entonces, eh, esas cosas como que también permearon en algunos sectores de los votantes”, consideró.

Por eso el diputado de origen peronista interpretó que el ganador de la elección fue el presidente Javier Milei. “Sin duda ganó Milei. Se votaron candidatos que la gente no conocía en algunos lados. Ganó la idea, ganó la forma económica de gobernar, ganó la esperanza que tienen con él”, explicó.

"Es muy malo gestionando", dijo
"Es muy malo gestionando", dijo Ritondo sobre el gobernador Axel Kicillof (Jaime Olivos)

En cuanto al futuro del kirchnerismo y el peronismo, Ritondo fue cauto: “En el 2017 decían ‘es el fin del kirchnerismo’. A los seis meses, a los tres te estaban tirando piedrazos y a los seis habían revivido y a los dos años fueron Gobierno”, advirtió el diputado.

Sobre Axel Kicillof, sin embargo, fue contundente en su crítica: “Creo que es incapaz gestionando, que todo lo que gestionó de acá para atrás es malísimo, que tiene una visión sobre el mundo y la economía que atrasa 50 mil años y que aparte es bárbaro para hacerle reportajes, porque sale todo lo malo que tiene”.

Por eso consideró que el voto mayoritario a los candidatos de Milei el domingo pasado fueron motivados por el optimismo: “Yo creo que los argentinos tienen un bonus track de esperanza, no quieren volver atrás“.

Temas Relacionados

Cristian RitondoJavier MileiÚltimas noticias

Últimas Noticias

El Gobierno porteño desalojó a mil manteros que se instalaban durante los fines de semana en el Parque Alberdi

El operativo de la Policía de la Ciudad se llevó a cabo en el barrio de Mataderos y sacó a cientos de puestos que vendían ropa, cosas usadas, herramientas, juguetes y alimentos. El mensaje de Jorge Macri

El Gobierno porteño desalojó a

Desde la CGT advirtieron que habrá acciones si no hay diálogo por la reforma laboral y le enviaron un mensaje a Sturzenegger

Gerardo Martínez, titular de la UOCRA y hombre fuerte de la central obrera, señaló que están dispuestos a negociar cambios en el trabajo, pero que recurrirá a movilizaciones si el Gobierno no garantiza condiciones claras para la discusión de la reforma

Desde la CGT advirtieron que

La advertencia de un gobernador a Milei tras la salida de Francos: “Necesitamos interlocutores que tomen decisiones”

Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, admitió que hasta ahora los gobernadores sintieron que “las cosas no se solucionaban” y pidió paciencia para juzgar al nuevo Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. También opinó sobre el cambio de funcionarios el mandatario de Catamarca, Raúl Jalil

La advertencia de un gobernador

Un sector sindical presiona para suspender el congreso de la CGT y habrá una negociación clave para evitar la ruptura

Este miércoles deberá elegirse la nueva cúpula cegetista, pero unos cinco gremios poderosos plantearán que sigan los líderes actuales por 6 meses para que “dirigentes de experiencia negocien la reforma laboral”. Las razones ocultas de una feroz pelea

Un sector sindical presiona para

El nuevo equilibrio de poder en el Congreso redefine la discusión del Presupuesto 2026

La fragmentación opositora delinea un proceso de debate diferente. El oficialismo propone que se apruebe sin cambios, mientras la oposición busca una promesa pública de tratamiento y el llamado a extraordinarias para frenar los dictámenes

El nuevo equilibrio de poder
DEPORTES
El fuerte pelotazo de Enzo

El fuerte pelotazo de Enzo Fernández que noqueó a una figura del Tottenham en el inicio del clásico de Londres

Suspendieron a una promesa del remo por publicar un video de sexo: “Me obligan a elegir entre OnlyFans o los Juegos Olímpicos”

Tomás Etcheverry dirá presente en el debut del ATP de Atenas, el torneo que Novak Djokovic trasladó por un conflicto político

Quién es Laila Hasanovic, la mujer que acompaña a Jannik Sinner en su mejor momento tras consagrarse campeón en Viena

Espeluznante accidente en una carrera en La Plata: “Salí a dar una vuelta y di como cuatro, el auto no sirve más”

TELESHOW
L-Gante habló del grave conflicto

L-Gante habló del grave conflicto que atraviesa con Maxi el Brother: “Yo lo veía como un hermano”

Juana Viale deslumbró con un vestido de seda y flores: el look vanguardista que impactó en el público

La escapada de Silvina y Vanina Escudero a las Cataratas del Iguazú entre tormentas, risas y familia

Carla Calabrese compite con Antonio Banderas por el premio a mejor dirección de escena en el Teatro Musical español

La palabra de Carlos Casella tras suspender las funciones de La Revista del Cervantes por un problema de salud

INFOBAE AMÉRICA

Ascendió a 28 la cifra

Ascendió a 28 la cifra de muertos por el huracán Melissa en Jamaica y el gobierno teme que el balance siga en aumento

La Corte Suprema de Brasil ordenó preservar las pruebas del letal operativo en Río de Janeiro que dejó más de 120 muertos

El hijo de Mario Vargas Llosa confesó que los paseos con su padre “se convirtieron en una forma de ayudarle a morir feliz”

Por qué el futuro de la desalinización podría estar en la impresión 3D y materiales de carbono, según un grupo de científicos

Israel recibió los cuerpos de otros tres rehenes entregados por Hamas a la Cruz Roja en el sur de Gaza