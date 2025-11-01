Política

El análisis de Andrés Malamud tras el triunfo legislativo de LLA: “Milei es el candidato natural para 2027, pero sin reelección asegurada”

El especialista destacó la incertidumbre sobre el futuro presidencial y recordó que liderazgos sorpresivos no garantizan continuidad, subrayando la volatilidad del escenario político en Argentina

El análisis de Andrés Malamud sobre las elecciones en Infobae en vivo

El politólogo Andrés Malamud analizó el impacto del triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del último domingo, donde, según su criterio, Javier Milei se ganó el derecho a competir por la reelección presidencial en 2027. Según su mirada, el resultado representa un quiebre en el sistema político argentino, pero no asegura una transformación estructural inmediata. “Milei arrasa como un tsunami, pero todos los gobernadores e intendentes siguen siendo los partidos tradicionales. Las diez elecciones provinciales que hubo este año las ganaron los partidos que gobernaban, salvo en la Capital Federal”, apuntó. Para Malamud, la “tierra sigue estando ahí abajo”, incluso cuando el clima nacional muestre un vuelco.

En declaraciones a Infobae en vivo, el politólogo subrayó que, tras la victoria libertaria y la derrota del peronismo, el futuro presidencial mantiene su incertidumbre. Sostuvo que Javier Milei es “el candidato natural para 2027 porque es el único que quedó, pero eso no implica que tenga garantizada la reelección”. Recordó casos de liderazgos sorpresivos y marcó el carácter imprevisible del presidencialismo argentino: “Un candidato natural no significa un presidente cantado”.

En su análisis, Malamud remarcó el peso de los factores externos: “Los dos grandes números que afectan a un presidente en América del Sur son la tasa de interés, que la fija Estados Unidos, y el precio de las commodities. Si vos tenés commodities altos y una tasa baja, reelegís aunque seas malo. Si tenés al revés, commoditie baja y tasa alta, perdés aunque seas bueno”.

El especialista describió la estrategia de Milei como basada en las ventajas comparativas de Argentina en energía, minerales y condiciones naturales específicas, además de apostar por el mercado y un Estado replegado. “Milei es un economista semiclásico que cree en las ventajas comparativas. Ve la distancia de los centros de conflicto y el frío como recursos. Estados Unidos podría funcionar como un puente de plata para sostener el modelo hasta que funcione en piloto automático”, explicó. Añadió que “no existe el desarrollo endógeno: los países no se desarrollan solos, siempre precisaron ayuda o invitaciones al desarrollo, por conveniencia de los países centrales”.

Malamud cree que Milei hoy
Malamud cree que Milei hoy representa "la mitad de la Argentina normal"

Malamud también reflexionó sobre la construcción partidaria como condición para la gobernabilidad: “Para ganar una elección ya no hace falta partido, pero para gobernar, sí. Lo que indican los nuevos estudios es que la ausencia de un partido propio deja a los presidentes en minoría legislativa y los expone a inestabilidad”. En ese marco, resaltó el rol de Karina Milei en la organización de La Libertad Avanza para convertirse en una fuerza institucionalizada. “Le está formando un partido para que dure”, resaltó.

Al abordar la vida útil de los partidos emergentes, Malamud sostuvo que “en los últimos cuatro años, 13 de 16 elecciones presidenciales en América Latina las ganaron fuerzas que no existían una década atrás, pero la mayoría desapareció rápido. De dieciocho partidos fundados en el siglo XXI que llegaron a la presidencia, once ya no existen. Hoy, La Libertad Avanza logra quórum sumando diputados que trae de otros partidos”.

El politólogo ubicó al peronismo en la paradoja del fracaso (“trabaja por la justicia social; mientras siga fracasando, va a seguir intentando”) y al radicalismo en la paradoja del éxito (“nació para democratizar la Argentina y lo consiguió, perdió razón de ser”). Subrayó que “buena parte de la sociedad argentina sigue valorando la equidad distributiva, aunque para Milei es una aberración de la naturaleza”.

Sobre la lógica distributiva, Malamud destacó que el presidente privilegia la movilidad poblacional orientada por el mercado y no la distribución de la riqueza: “Hay una apuesta a reconstruir una Argentina diferente, con migraciones internas hacia la periferia, no hacia los conurbanos. Si se desarrolla Vaca Muerta, habrá movimientos hacia donde esté el trabajo”.

El análisis incluyó la transformación del voto: “En Argentina el voto es de clase, no es de ideología. Los sectores populares votan peronismo. Milei fue transversal en 2023, pero perdió apoyo popular en el conurbano y compensó en sectores más privilegiados. Por eso conquistó las dos Buenos Aires que había perdido en la primera vuelta”. Malamud llamó a esta consolidación el “no peronismo”, que contiene pero no se limita al antiperonismo. “La Argentina normal es peronista y no peronista. Y Milei, tac, corta transversalmente. Hoy Milei representa la mitad de la Argentina normal”, puntualizó.

El especialista expuso también la desconexión entre el resultado nacional y provincial, en referencia a lo que ocurrió en los comicios legislativos con lo que venía sucediendo en las elecciones locales, en las que La Libertad Avanza no había conseguido buenos resultados: “La lógica territorial es la histórica de la política, donde te conocen y votan por el vínculo. La lógica nacional, en cambio, es virtual y mediática. Hay una disonancia cognitiva; el hartazgo con la dirigencia tradicional favoreció el voto a Milei, pero a nivel local, los gobernadores e intendentes siguen imponiéndose”.

Para la estabilidad presidencial, Malamud detalló la relevancia de los “escudos”: primero, el legislativo (bloque que impida juicios políticos); después, el popular (el respaldo social); y, en el caso de Milei, la innovación del escudo exterior, el apoyo de Estados Unidos en un contexto de crisis económica.

En relación a la boleta única, Malamud se mostró escéptico sobre su verdadero impacto en el sistema electoral: “La única evidencia empírica hasta ahora es que aumentó el voto en blanco en algunos distritos. El resto son hipótesis, necesito la prueba de que haya transparentado la elección o modificado el resultado”.

Finalmente, Malamud consideró inevitable la presencia de celebrities en la política argentina contemporánea. Sostuvo que el “name recognition” resulta determinante ante un electorado cada vez más joven: “Hoy, si querés ganar, necesitás una celebrity. Si sos un político tradicional, tenés que hacer algo que llame la atención”.

