Quiénes son las personalidades más influyentes en redes sociales de la Argentina

Eduardo Feinmann aparece segundo en el ránking (Gustavo Gavotti)

La influencia de internet redefine cada año el mapa de las figuras públicas en el país. Según un informe del Reuters Institute for the Study of Journalism de la Universidad de Oxford, Javier Milei encabeza el ranking de las personalidades más mencionadas e influyentes en las redes sociales de Argentina, seguido por reconocidos periodistas y creadores de contenido digital que ganaron una presencia consolidada tanto en plataformas tradicionales como en el entorno online.

El estudio, que relevó los nombres con mayor visibilidad y seguimiento durante el último año, destaca que Milei, presidente de la Argentina, supera los 6 millones de seguidores en Instagram y casi 4 millones en X, marcando tendencia desde sus propios canales oficiales. De acuerdo con los datos publicados por el Reuters Institute, “Milei utiliza las redes sociales como canal directo de comunicación y amplifica su discurso a través de un estilo combativo característico”.

La lista de personalidades más influyentes incluye a periodistas con trayectoria en medios tradicionales, como Eduardo Feinmann, Jonatan Viale, Jorge Lanata y Luis Majul. Muchos de los más mencionados mantienen su vínculo con señales como TN, América 24 y La Nación+. En esa línea, el relevamiento subraya el caso de Lanata, quien a pesar de haber fallecido a fines de 2024, sigue ocupando un lugar destacado en redes gracias al impacto de sus formatos en plataformas como YouTube, donde el canal de su show Periodismo Para Todos (PPT) concentra más de un millón de suscriptores.

El ranking de las personalidades más influyentes en internet de la Argentina

Uno de los ejes del escenario digital argentino es el surgimiento de un grupo de creadores digitales de perfil político, con peso destacado del sector libertario. Alejandro Fantino, fundador de Neura Media, aparece entre los cinco primeros del ranking, mientras nuevos nombres como Mate con Mote y Tipito Enojado se posicionan en TikTok y YouTube, atrayendo a públicos jóvenes y consolidando debates orientados hacia posturas conservadoras o libertarias. El informe del Reuters Institute también menciona la notoriedad de Manuel Adorni, vocero presidencial, y de otros generadores de opinión que capitalizan el crecimiento de las redes como canales principales de exposición.

De las 15 figuras más mencionadas en las plataformas de noticias y video, 14 son hombres. Solo Yanina Latorre, centrada en temas de espectáculo y celebridades, logra ingresar a la lista. Este dato resalta la marcada brecha de género en los espacios digitales de mayor alcance, sumado a la tendencia de que los influencers con mayor visibilidad se especializan en política y actualidad.

Respecto a las plataformas, el informe del Reuters Institute señala que Facebook sigue siendo la red más utilizada para informarse en el país (38 % para noticias, 62 % de uso general), seguida de Instagram (35 % y 61 %, respectivamente) y YouTube (28 % y 65 %). WhatsApp mantiene cifras altas como canal general de comunicación, aunque su peso para el consumo de noticias descendió en relación con otros años. En tanto, TikTok muestra un crecimiento sostenido, especialmente entre adolescentes y jóvenes adultos, y se consolida como escenario para la expresión de voces libertarias y nuevas formas de análisis político.

Entre los medios, la encuesta revela que las marcas más referenciadas en el espacio digital fueron TN (Todo Noticias), La Nación, Infobae, C5N, Telefe, Crónica y Clarín. El análisis de Reuters Institute subraya la convivencia entre la influencia de los medios tradicionales y la emergencia de nuevas figuras surgidas al calor de las redes, lo que genera un paisaje digital en constante transformación.