Política

El Gobierno prorrogó un decreto que promueve el trabajo registrado y el acceso a beneficios para trabajadores rurales

La medida había sido promulgada en 2021, luego de que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa expusiera las complejidades para contratar personal por la pérdida de ayudas sociales

Guardar
La nueva prórroga fue solicitada
La nueva prórroga fue solicitada por el sector que representa a los trabajadores rurales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno nacional confirmó que volverá a prorrogar el Decreto N° 514/2021, que fue promulgado con la intención de promover el trabajo registrado y garantizar el acceso a beneficios sociales para los trabajadores rurales. Según la justificación, la medida fue extendida por un año para poder alcanzar los objetivos que fueron propuestos originalmente.

La decisión fue confirmada por medio de la publicación del Decreto 777/2025 en el Boletín Oficial, tras haber sido aprobada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

“Prorrógase la vigencia del Decreto N° 514 del 13 de agosto de 2021, sus normas complementarias y aclaratorias, por el término de UN (1) año, contado a partir del 1° de septiembre de 2025“, establecieron en el primer artículo del documento oficial.

De esta manera, las autoridades nacionales explicaron que el impacto de las políticas implementadas a partir del decreto original se reflejaron en la mejora de los ingresos y las condiciones de vida de los trabajadores rurales y sus familias.

Los trabajadores y sus familias
Los trabajadores y sus familias podrán acceder a los beneficios sociales, aunque sean registrados formalmente

Según lo expresado por diversos representantes de las economías regionales, asociaciones sindicales y entidades de productores subrayaron la importancia de mantener la vigencia de la norma para consolidar los avances logrados en materia de inclusión laboral.

Luego de haber entrado en vigencia, el Decreto N° 514/21 introdujo un conjunto de medidas orientadas a fomentar el trabajo registrado y ampliar los beneficios de la seguridad social para quienes desempeñan tareas en actividades temporales y estacionales del sector rural, así como para sus grupos familiares.

Entre los puntos centrales de la normativa, el artículo 2° dispuso que las asignaciones familiares correspondientes a los trabajadores contratados bajo las modalidades previstas no sean inferiores al 100 % del valor de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social, conforme a las condiciones y términos establecidos por la reglamentación complementaria.

No obstante, el documento también hacía referencia a los beneficiarios de ayudas sociales como el plan Potenciar Trabajo y la Tarjeta Alimentar.

En lo que respecta a la articulación entre políticas sociales y empleo formal, el artículo 3° de la normativa estableció la posibilidad de que los beneficiarios de determinados programas y prestaciones sociales pudieran conservar dichos beneficios al ser incorporados bajo las modalidades de contratación contempladas en la norma.

En este sentido, las autoridades valoraron que esta disposición permitió que la transición hacia el trabajo registrado no implicara la pérdida de apoyos sociales, por lo que favoreció así la formalización laboral en el sector.

Por otro lado, recordaron que no se trató de la primera prórroga del Decreto N° 514/21, ya que previamente fue extendida por el Decreto N° 423/23. En esa normativa, las autoridades habían extendido que sus efectos por un período de dos años a partir del 1 de septiembre de 2023.

Frente al vencimiento de este plazo, distintos sectores vinculados a la producción y el trabajo rural han manifestado la conveniencia de prolongar la aplicación de la norma, con el objetivo de afianzar los resultados obtenidos en términos de inclusión y protección social.

Las medidas adoptadas a través de este marco normativo han sido reconocidas por su contribución a la inclusión laboral de los trabajadores rurales, así como a la mejora de sus ingresos y de las condiciones de vida de sus familias.

Este reclamo supo ser parte de un reclamo histórico de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), tras haber advertido que existían problemas para conseguir personal en las tareas de cosecha en las economías regionales, ya que esto implicaba para ellos la pérdida de acceso a las asignaciones familiares.

Para ese entonces, este sector representaba un 70% de la mano de obra rural contratada. Asimismo, este grupo estaba compuesto por más de 30 complejos productivos y el 63% de las explotaciones agropecuarias nacionales.

Temas Relacionados

Trabajo registradoTrabajador ruralPlanes socialesBoletín OficialÚltimas noticias

Últimas Noticias

Guillermo Francos habló de los cambios en el Gabinete y desmintió su salida: “El Presidente no hizo comentario”

El jefe de Gabinete desestimó los rumores que lo posicionaban afuera del Gobierno tras las elecciones. También se refirió al encuentro con los gobernadores y las modificaciones que esperan implementar

Guillermo Francos habló de los

Habló el legislador libertario de Neuquén que sufrió un violento robo en la previa de las elecciones: qué se sabe sobre el caso

El diputado y senador elector por la Libertad Avanza dio detalles sobre el confuso episodio. También cuestionó las declaraciones del gobernador Figueroa

Habló el legislador libertario de

Kicillof reunirá a sus intendentes para delinear la etapa postelectoral y algunos pedirán emanciparse del kirchnerismo definitivamente

Será este viernes en La Plata. El mandatario recibirá quienes forman parte del Movimiento Derecho al Futuro. Tras la elección, los jefes comunales defendieron el desdoblamiento

Kicillof reunirá a sus intendentes

Fentanilo mortal: un abogado de CFK, una ministra de Alberto Fernández y el defensor del narco “Fred” Machado se suman a la defensa del Clan García Furfaro

Marcos Aldazábal, Elizabeth Gómez Alcorta y Roberto Rallin, socio de Francisco Oneto, letrado de Javier Milei,ahora patrocinan a Diego García y Javier Martín Tchukrán. Gastón Marano sigue al frente de la defensa de Ariel García Furfaro, principal sospechoso por la fabricación del medicamento contaminado ahora vinculado a 140 muertes

Fentanilo mortal: un abogado de

LLA y el PRO presionan a Kicillof para que la Boleta Única también se utilice en las elecciones bonaerenses

Desde ambos espacios buscan empujar la discusión para que el proyecto, cuestionado por el gobernador y por intendentes del peronismo, se incluya en el temario de las últimas sesiones del año

LLA y el PRO presionan
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscan a un ex docente

Buscan a un ex docente que se dio a la fuga luego de haber sido condenado por doce hechos de abuso sexual

Imputaron a una pareja que realizaba trasporte de droga en el norte del país: les secuestraron 48 kilos de cocaína

Fijaron la condena a un abogado de La Plata por exhibicionismo y lo buscan para detenerlo

El Secretario del Tesoro de EEUU aseguró que “el puente económico argentino genera ganancias para el pueblo estadounidense”

Prohibieron el ingreso a las canchas a un hincha de Colón que intentó entrar colarse a un partido y generó disturbios

INFOBAE AMÉRICA
El temor del después: Brasil

El temor del después: Brasil en alerta por lo que pueda suceder tras la “Operación Contención” de Río de Janeiro

Los mercados asiáticos cerraron con caídas generalizadas y alta volatilidad tras los acuerdos alcanzados entre EEUU y China

20 fotos de la histórica reunión entre Donald Trump y Xi Jinping en Corea del Sur

Donald Trump y Xi Jinping alcanzaron un acuerdo sobre tierras raras y la reducción de aranceles en su reunión en Corea del Sur

Estados Unidos excluyó a Cuba de la ayuda humanitaria enviada a los países afectados por el paso del huracán Melissa

TELESHOW
Daniela Celis: “No quería que

Daniela Celis: “No quería que mis hijas se queden sin padre”

Premios ÍDOLO Argentina 2025: los conductores y todo lo que hay que saber de la gran gala del universo digital

L-Gante lanzó su nueva canción en medio de su conflicto con Maxi El Brother: “Acá la lealtad es la que pesa”

La conexión de Wanda Nara con el Comando Vermelho, la organización criminal de Brasil: “Es como Pablo Escobar”

Una participante de Cuestión de Peso vivió un momento de tensión al descompensarse en vivo durante el pesaje