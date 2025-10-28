Política

Milei le tomará juramento a Pablo Quirno como Canciller y analiza dejar el resto de los cambios para diciembre

A pesar de que ya anticiparon sus respectivas renuncias, el Presidente no oficializó las salidas de varios ministros que podrían quedarse, por lo menos, hasta fin de año

Federico Galligani

Por Federico Galligani

Guardar
Quirno asumirá al frente del
Quirno asumirá al frente del Palacio San Martín

Dos días después del contundente triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas, el presidente Javier Milei volverá este martes a la Casa Rosada para tomarle juramento a Pablo Quirno como nuevo canciller, que se convertirá así en el único cambio formal que habría en el Gobierno hasta diciembre.

De acuerdo con lo que precisaron fuentes oficiales, la ceremonia se realizará a partir de las 17:00 en el Salón Blanco, donde estarán además los principales integrantes del Poder Ejecutivo.

El hasta ahora secretario de Finanzas del Ministerio de Economía realizó en las últimas horas su medida final en ese cargo, al anunciar la apertura de la licitación de distintos instrumentos del Tesoro Nacional, en pesos y en dólares.

Tal como había anunciado la Oficina del Presidente, Quirno reemplazará a Gerardo Werthein, quien renunció precipitadamente, en medio de cuestionamientos internos, y se transformará en la primera modificación del Gabinete.

A pesar de que el mandatario nacional tiene pensado reestructurar varias áreas de su administración, todavía no se confirmó ninguna salida y en Balcarce 50 aseguran que la idea es esperar hasta fin de año para hacer los movimientos.

Werthein fue el primer funcionario
Werthein fue el primer funcionario en renunciar tras las elecciones (EFE/EPA/ABIR SULTAN)

De hecho, y aunque aseguró públicamente que iba a dar un paso al costado, recientemente se especuló con la posibilidad de que finalmente el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se quede en el cargo.

El propio funcionario reconoció no saber cuál iba a ser su futuro profesional cada vez que otro miembro del Gobierno se le acercó a consultarle al respecto el domingo en el búnker de La Libertad Avanza, en el Hotel Libertador.

Con un dejo de incertidumbre, el abogado respondió en todas las ocasiones que dependía de la decisión de Milei, pero en el entorno presidencial aclaran que el letrado “todavía no presentó ninguna renuncia” y ponían en duda su salida.

La semana pasada, Cúneo Libarona había confirmado a Infobae su apartamiento del sector público, que según adelantó iba a hacerse efectivo a partir de este lunes, pero la medida no se formalizó en el Boletín Oficial.

“Me voy muy feliz. Dejé la vida en la gestión. Más que por la salud, es por la necesidad de recuperar mis afectos. De acá en adelante voy a ayudar gratis en lo que el Gobierno precise”, había declarado.

Se pone en duda la
Se pone en duda la salida de Cúneo Libarona (Gustavo Gavotti)

En este mismo sentido, hasta el momento no se oficializaron tampoco las renuncias de los ministros de Defensa, Luis Petri, y de Seguridad, Patricia Bullrich, que ya fueron electos diputado por Mendoza y senadora por la ciudad de Buenos Aires, respectivamente.

La funcionaria, incluso, tiene previsto ser recibida este martes por el Presidente para mantener una reunión en la que se espera que dialoguen sobre quién va a ser su sucesor en una cartera que es clave.

Si bien en estos meses circularon varios nombres para reemplazarla, ella continúa postulando únicamente a su secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva. “Lo que sí está claro, es que no importa quién llegue, se va a mantener la misma doctrina. No va a haber piquetes y el que las hace, las paga”, confiaron fuentes cercanas a la ministra.

En paralelo, se intensifican las versiones de que Bullrich va a quedar como presidenta provisional de la Cámara alta, para contrarrestar el peso de Victoria Villarruel en el recinto.

Si bien Milei tiene pensado hacer cambios en el Gobierno, a pesar de haber ganado las elecciones, para equilbrar el poder y sumar apoyos que le permitan avanzar con las reformas que tiene en carpeta, las autoridades nacionales buscan que todas las decisiones se den más adelante.

“A ver, esto es un proceso que se va madurando de cara a lo que es el segundo tramo del mandato. El segundo tramo del mandato estrictamente empieza el 11 de diciembre, cuando cambie la composición del Congreso. Así es que es un proceso, en el cual yo iré dialogando con las distintas personas que yo creo que son la estructura óptima para avanzar en esta agenda”, comentó al respecto el Presidente en una entrevista.

Temas Relacionados

GobiernoJavier MileiGabineteJusticiaCancilleríaÚltimas noticias

Últimas Noticias

El triunfo demora el rediseño de Milei, reaparecen internas y el kirchnerismo vuelve al modo disputa

El presidente dilata los cambios y el Gabinete sigue en vilo. Reuniones antes y después del resultado. Kicillof volvió a defender el desdoblamiento

El triunfo demora el rediseño

Axel Kicillof defendió el desdoblamiento tras la derrota de Fuerza Patria: “No produjo una pérdida de votos”

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires se refirió al porcentaje de electores que este domingo se acercó a las urnas e insistió en que la diferencia con LLA fue “muy ajustada”

Axel Kicillof defendió el desdoblamiento

Diego Santilli cumplió su promesa de campaña y se rapó luego de ganar las elecciones en la provincia de Buenos Aires

El diputado nacional electo de La Libertad Avanza finalmente accedió a cortarse el cabello, tal como había prometido si lograba revertir la tendencia y terminar primero en los comicios legislativos

Diego Santilli cumplió su promesa

Uno por uno, quiénes son los nuevos diputados y senadores “sub 40″ que asumirán una banca el 10 de diciembre

Tras los resultados de las elecciones, ya están los nombres que renovarán la mitad del Congreso de la Nación. El legislador más joven, los nombres que sorprendieron en sus provincias y quiénes se quedaron afuera

Uno por uno, quiénes son

La Iglesia le pidió a los legisladores electos diálogo, consenso y compromiso con los pobres

La Conferencia Episcopal valoró el desarrollo de los comicios legislativos y llamó a los nuevos diputados y senadores a priorizar el bien común, atender a los sectores vulnerables y fortalecer el diálogo político en el país

La Iglesia le pidió a
ÚLTIMAS NOTICIAS
Científicos de Harvard descifraron cómo

Científicos de Harvard descifraron cómo el ajolote regenera sus miembros: qué implica para la medicina del futuro

La pista de la nueva ANMAT: cómo actualiza controles a laboratorios y flexibiliza la regulación de productos

¿Cómo pueden ocurrir terremotos en zonas inesperadas? La respuesta de un estudio científico

Las conversaciones informales promueven el bienestar emocional: 7 consejos para potenciar sus beneficios

Descubrieron en Japón manantiales que recrean la vida de hace más de 2.300 millones de años

INFOBAE AMÉRICA
Descubrieron en Japón manantiales que

Descubrieron en Japón manantiales que recrean la vida de hace más de 2.300 millones de años

Bahamas emitió una orden formal de evacuación para el sureste del país ante la llegada del huracán Melissa

Firma un libro con ChatGPT y desata enojos: Ariel Magnus da sus razones

Trump aseguró que EEUU mantiene con Japón “una alianza del nivel más fuerte” tras su reunión con la primera ministra Takaichi

Las memorias de Eric Trump: “La lucha de mi familia para salvar a nuestra nación”

TELESHOW
Ángela Torres sorprendió al contar

Ángela Torres sorprendió al contar cuál es su verdadero nombre y el de Diego Torres: “Este dato les va a cambiar la vida”

La noche de terror de La Joaqui en MasterChef Celebrity entre gritos, desesperación y kebabs: “Colapsada”

Emilia Attias habló de su historia de amor con Guillermo Freire y apuntó contra los jurados de MasterChef Celebrity

La terminante reacción de Maxi López sobre una posible reconciliación con Mauro Icardi: “Si me lo cruzo”

Todas las fotos de la espectacular fiesta de 15 de Matilda, la hija de Mariana Fabbiani: “Bailamos hasta las cinco”