Política

Sin interlocutor designado, la Casa Rosada busca establecer los primeros contactos con los aliados

Javier Milei no descartó sentarse a dialogar con los gobernadores. La composición del Congreso y el objetivo de ampliar el bloque

Sofia Rojas

Por Sofia Rojas

Guardar
El presidente Javier Milei junto
El presidente Javier Milei junto a gobernadores aliados

El día después del triunfo de La Libertad Avanza (LLA), en una Casa Rosada desierta, el Gobierno, aún sin interlocutor designado, delimita las primeras aproximaciones en la búsqueda de consensos para afrontar el segundo tramo de la gestión que le permita aprobar las reformas de segunda generación que tiene en mente.

La nueva conformación del Congreso, con fuerte predominio violeta, esperanza al Poder Ejecutivo que está dispuesto a abrir el diálogo con los sectores aliados. “Creo que hay un lugar para el diálogo y el debate, que podemos hacer las cosas para que salgan mejor”, sostuvo esta mañana el presidente Javier Milei.

Asimismo, reveló que los cambios que instrumentará en el Gabinete se definirán en función de los acuerdos que deba concretar para aprobar las reformas tributarias, laboral y previsional. Con ese objetivo en mente, el mandatario divide los actores a interpelar: por un lado, los gobernadores, y por el otro, a los legisladores.

Como contó Infobae, el libertario busca concretar un nuevo acercamiento en noviembre con los mandatarios provinciales aliados, que tomaron marcada distancia con los cierres de listas.

“Hay gobernadores aliados que se han mostrado en contra de determinados proyectos, pero con los que, finalizado el proceso electoral, podemos encontrar más coincidencias que diferencias. Están a favor de las reformas estructurales”, destacó a Infobae una fuente de Jefatura de Gabinete.

El presidente Javier Milei recibió
El presidente Javier Milei recibió gobernadores en la quinta de Olivos

Tras la oficialización de los resultados, y con la magra performance de las fuerzas provinciales, en especial de Provincias Unidas, en Casa Rosada ven lugar para reencauzar la relación. También suman a la mesa a los gobernadores Osvaldo Jaldo, de Tucumán y Raúl Jalil, de Catamarca, ambos peronistas, de buen diálogo con el jefe de Estado.

Sin embargo, el mandatario tiene pendiente la elección de un interlocutor definido que asuma la responsabilidad. Hasta el 10 de diciembre, fecha límite en la que los funcionarios del Ejecutivo deberán afrontar sus nuevas responsabilidades legislativas, la representación institucional la lleva el ministro del Interior, Lisandro Catalán, secundado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Con el futuro del tándem difuso, los miembros del equipo que rodea al libertario reclaman la intervención directa del jefe de Estado para evitar mensajes contradictorios y rispideces internas.

Durante el primer día de su nueva etapa, Milei se mostró atento a los reclamos de los mandatarios provinciales que aseguraban sentirse desoídos por el Ejecutivo y deslizó la posibilidad de encarnar él, en primera persona, la responsabilidad. “No tengo problemas. Estoy dispuesto a sentarme con los gobernadores, no tengo problema con ninguno de ellos”, admitió en una entrevista que brindó esta mañana en A24.

“Muchos de ellos ayer me escribieron para felicitarme. Tengo contacto con ellos. Hay toda una parafernalia fantasmagórica que no existe. Además, antes no me ocupaba de eso, pero hace un tiempo que me vengo ocupando activamente”, remarcó.

El segundo actor de relevancia lo interpretan los bloquees aliados. El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, junto a la bancada del PRO, que lidera Cristian Ritondo, ensaya acercamientos con fuerzas provinciales y podría agendar una primera reunión para esta semana, según confirmaron a Infobae desde el entorno de Menem.

El titular de la Cámara
El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem (Adrián Escandar)

El cálculo que hace el oficialismo en la cámara Baja es que cuenta con más de 100 diputados propios, incluso el mandatario celebró en el búnker del Hotel Libertador los “110 diputados”, que surgen de la sumatoria de los 80 violetas, los 24 del PRO y los radicales de la Liga del Interior.

Mientras trabajan en el diseño de la hoja de ruta que les permita avanzar de conjunto, las primeras aproximaciones fueron cursadas. La administración libertaria estableció contactos con el bloque de Innovación Federal que nuclea a 7 legisladores que responden directamente a los gobernadores de Misiones, Salta y Río Negro.

En paralelo, el asesor presidencial, Santiago Caputo, de los primeros en plantear la necesidad de ampliar la sociedad legislativa, ve con buenos ojos la posibilidad de avanzar en la consolidación de un interbloque con el PRO en la Cámara de Diputados.

Desde el bloque violeta, aseguran que se trata de un tema a debatir, que les permitiría consolidar una bancada más grande y poder disputar la mayor cantidad de comisiones, aunque aún resta por debatir.

El asesor presidencial, Santiago Caputo,
El asesor presidencial, Santiago Caputo, ingresa a Casa Rosada (Maximiliano Luna)

Por estas horas, la Casa Rosada se mantiene en una sorpresiva quietud. Los únicos dos funcionarios que se hicieron presentes este lunes fueron el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, aunque el mandatario se mostró activo en los medios de comunicación y redes sociales.

Con oxígeno en el tanque, tiene tiempo para instrumentar las primeras modificaciones que prometió. “Las cosas tenían una lógica y con el resultado de ayer está todo sometido a un reseteo”, definieron en una oficina de Balcarce 50.

Temas Relacionados

Casa RosdaAliadosLa Libertad AvanzaElecciones 2025Elecciones Argentina 2025GobernadoresÚltimas noticias

Últimas Noticias

El kirchnerismo ganó en Santa Cruz y el gobernador Claudio Vidal anunció que va a “oxigenar” su gabinete

El frente que lidera el mandatario santacruceño quedó tercero y él atribuyó el resultado a la polarización entre el peronismo y La Libertad Avanza. Aseguró que el armado de Provincias Unidas “recién empieza” y reconoció la posibilidad de cambios en su gobierno

El kirchnerismo ganó en Santa

Tras superar el 50% de los votos en CABA, Patricia Bullrich irá a la Comisión de Presupuesto de Diputados

La funcionaria que ganó su lugar en el Senado responderá mañana sobre ajuste en los fondos para seguridad y control fronterizo, mientras LLA busca dilatar el debate para después del 10 de diciembre

Tras superar el 50% de

La confianza en el Gobierno aumentó 8,1% respecto de septiembre, según el índice de la Universidad Di Tella

Tras tocar su piso histórico en septiembre, el ICG mostró una recuperación en octubre impulsada por mejoras en la percepción de honestidad, eficiencia y evaluación general del ejecutivo

La confianza en el Gobierno

Pedro Rosemblat: “Mientras el peronismo siga encarnando el pasado y no tenga una propuesta de futuro va a ser muy difícil”

El conductor de Gelatina ubicó las razones de la derrota de Fuerza Patria en la repetición de candidatos y las discusiones de forma que no observan el fondo. “No le interesa a nadie la discusión por el desdoblamiento, perdimos en 18 provincias, es algo más profundo”, apuntó

Pedro Rosemblat: “Mientras el peronismo

Radiografía de la derrota del PJ bonaerense: los 26 municipios en los que perdió más votos

En los distritos más poblados, perdieron 316 mil votos y La Libertad Avanza sumó 474 mil, respecto a las elecciones del 7 de septiembre. Los números que explican la interna

Radiografía de la derrota del
ÚLTIMAS NOTICIAS
El caso de los empresarios

El caso de los empresarios presos por contrabandear toneladas de bronce y cobre: “Uno tenía USD 4 millones”

La Cámara Federal de Córdoba habilitó la revisión del caso por abuso de autoridad en la Escuela de Aviación Militar

Los argentinos le dieron a Javier Milei una victoria crucial en las elecciones de medio término

El calentamiento global podría debilitar las comunicaciones espaciales, advierten científicos

La confianza en el Gobierno aumentó 8,1% respecto de septiembre, según el índice de la Universidad Di Tella

INFOBAE AMÉRICA
El Tribunal Electoral de Bolivia

El Tribunal Electoral de Bolivia oficializó la victoria de Rodrigo Paz en el balotaje

Mark Carney se reunirá con Xi Jinping en medio de las tensiones comerciales de Canadá y China con Estados Unidos

La petrolera rusa Lukoil anunció la venta de todos sus activos en el exterior tras las nuevas sanciones de Estados Unidos

El influencer Ben Bader murió repentinamente a los 25 años en Miami

La batalla por Pokrovsk entró en su “fase decisiva” con fuerzas rusas a nueve kilómetros de cercar la ciudad

TELESHOW
Guillermo Francella aplaudió La cena

Guillermo Francella aplaudió La cena de los tontos y adelantó que estará con ellos en Mar del Plata

Ángel de Brito, crítico con Tini Stoessel: “Yo no la admito como una nena llorando porque llueve”

La emoción de Diego Topa al recordar la huella de Romina Yan en su vida: “Me cuesta aceptar que no está”

Georgina Barbarossa se reencontró con la magia de Nueva York y emocionó con su recorrido por el 11-S

Marley sorprendió a Mirko con un desayuno especial en la cama por su cumpleaños número 8: “¡Te amamos!"