Senado: LLA casi triplica sus bancas, el PJ quebró su piso histórico de 30 y los futuros aliados serán clave

Proyección de cómo quedaría la Cámara de Senadores desde el 10 de diciembre próximo

La Libertad Avanza (LLA) realizó una gran elección este domingo -tras semanas delicadas y una andanada opositora feroz- y, en un Senado que igual seguirá esquivo, casi triplicó sus bancas y pasará de siete a 20 legisladores propios desde el 10 de diciembre próximo: el oficialismo quedará a cinco del tercio bloqueador (25) y a 17 del quorum para iniciar sesiones (37), por lo que será crucial su nueva política de aliados, si es que llegara a existir una en ese sentido. El otro punto trascendental es que el PJ, bajo las órdenes que Cristina Kirchner emitió para todo el país desde su prisión domiciliaria, quebró su histórico piso de 30 y bajará de 34 a 28, en una jornada pésima para su agenda paralela.

En base a este escenario, la gran incógnita a saldar en la Cámara alta será la postura que tomen los alicaídos bloques de la Unión Cívica Radical -desciende de 13 a nueve-, el PRO -disminuye de ocho a seis-, y la promocionada marca “Provincias Unidas”, quienes tendrán que definir en el corto plazo si gobernadores empujan a sus senadores hacia allí y se convierten en árbitros de muchas pujas, o si continuarán en espacios como el centenario partido, el macrismo o en silvestres provinciales.

La avanzada oficialista también dejó en un incómodo lugar a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien deberá lidiar con un bloque libertario ampliado y una triunfante Bullrich -en varios despachos desconfían de ella por manejos pasados en el Congreso, en diversos partidos según la época- que podría reclamar lugares como la jefatura de bancada -que lidera el jujeño Ezequiel Atauche- o, como se prevé desde hace unos meses, nada menos la presidencia provisional del Cuerpo.

En el peronismo, la campaña por la libertad de Cristina Kirchner -manejó todo a control remoto, sin objeción alguna de ninguno de sus 34 senadores- como una finalidad principal dinamitó la competitividad de Fuerza Patria y dejó mal parada a la jefatura que ejerce no sólo el formoseño José Mayans -más medido y de diálogo con mandatarios provinciales-, sino aún más a las ultra cristinistas Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) y Juliana di Tullio (Buenos Aires). ¿Qué harán los gobernadores justicialistas? En el pasado, amenazas de ruptura y vuelta de página han terminado en papelones y continuidad en modos y formas. En resumen, todo un pasado por perder.

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel (Fotos: Gustavo Gavotti)

Párrafo aparte para la costosa ley de Boleta Única de Papel que logró sancionar el actual Gobierno nacional. A pesar de distritos que votaron durante la jornada -en compulsas locales- con la tradicional sábana, el nuevo sistema arrolló al anterior por varios escalones de ventaja. El conteo fue ágil y con resultados acelerados. Por eso no llamó para nada la atención el desesperado y alevoso lobby realizado en las últimas semanas por algunos militantes kirchneristas en diversos de comunicación en contra de la BUP.

Detalle por provincia

*Ciudad de Buenos Aires. La Libertad Avanza venció al kirchnerismo y por la mayoría ingresarán los oficialistas Bullrich y el economista Agustín Monteverde, mientras que Fuerza Patria retendrá al camporista Mariano Recalde.

*Entre Ríos. Los libertarios Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida le ganaron al peronista Adán Bahl, que quedó por la minoría.

*Chaco. Libertarios y radicales unidos triunfaron y llegarán a la Cámara alta Juan Cruz Godoy y Silvana Schneider, mientras que Jorge Capitanich lo hará por el kirchnerismo.

*Salta. María Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán Coraita, de LLA, entraron por la mayoría. La oficialista provincial y exministra massista Flavia Royón lo hará por “Primero los Salteños”. Queda fuera el exmandatario Juan Manuel Urtubey, que tenía la venia de Cristina Kirchner tras un largo distanciamiento.

*Río Negro. Buen triunfo de los kirchneristas Martín Soria y Ana Marks, que aterrizarán en el Senado junto a la criticada libertaria Lorena Villaverde. Decepcionante elección de la fuerza local del gobernador, Alberto Weretilneck.

*Neuquén. Nadia Márquez y Pablo Cervi lo harán por LLA, mientras que Julieta Corroza estará por la fuerza local “La Neuquinidad”.

*Santiago del Estero. La trampa del matrimonio Zamora volvió a rendir frutos y el actual mandatario, Gerardo Zamora, tendrá una banca junto a Elia Esther del Carmen Moreno, mientras que el súper aliado local y vigente senador José Neder se queda con la de la minoría. Tres para el kirchnerismo aquí.

*Tierra del Fuego. Derrota K aquí, aunque seguirá seis años más Cándida López. La sorpresa de LLA derivó en escaños para Agustín Coto y Belén Monte de Oca.

El pleno de la Cámara alta durante una sesión realizada el corriente año

Ingresos desde el 10/12 y cómo queda cada espacio

*La Libertad Avanza: suma 13 y llega a 20.

*Fuerza Patria: pierde seis y queda en 28.

*Provincias Unidas: bajan dos y quedan tres (podría aumentar en caso de reconfiguración política de otras bancadas).

*Provinciales: la que deja Mónica Silva por Río Negro será compensada con Julieta Corroza (La Neuquinidad). Y se agrega la salteña Royón, por lo que pasa a seis.

*UCR: desciende cuatro y pasa a nueve.

*PRO: disminuye dos y termina en seis.

Total: 72.