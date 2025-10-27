Política

Senado: LLA casi triplica sus bancas, el PJ quebró su piso histórico de 30 y los futuros aliados serán clave

Ocho provincias definieron 24 legisladores. El oficialismo no arriesgaba y tendrá un escenario positivo de 20 escaños propios. Fuerza Patria hace una pésima elección bajo las órdenes de Cristina Kirchner y desciende de 34 a 28

Mariano Casal

Por Mariano Casal

Guardar
Proyección de cómo quedaría la
Proyección de cómo quedaría la Cámara de Senadores desde el 10 de diciembre próximo

La Libertad Avanza (LLA) realizó una gran elección este domingo -tras semanas delicadas y una andanada opositora feroz- y, en un Senado que igual seguirá esquivo, casi triplicó sus bancas y pasará de siete a 20 legisladores propios desde el 10 de diciembre próximo: el oficialismo quedará a cinco del tercio bloqueador (25) y a 17 del quorum para iniciar sesiones (37), por lo que será crucial su nueva política de aliados, si es que llegara a existir una en ese sentido. El otro punto trascendental es que el PJ, bajo las órdenes que Cristina Kirchner emitió para todo el país desde su prisión domiciliaria, quebró su histórico piso de 30 y bajará de 34 a 28, en una jornada pésima para su agenda paralela.

En base a este escenario, la gran incógnita a saldar en la Cámara alta será la postura que tomen los alicaídos bloques de la Unión Cívica Radical -desciende de 13 a nueve-, el PRO -disminuye de ocho a seis-, y la promocionada marca “Provincias Unidas”, quienes tendrán que definir en el corto plazo si gobernadores empujan a sus senadores hacia allí y se convierten en árbitros de muchas pujas, o si continuarán en espacios como el centenario partido, el macrismo o en silvestres provinciales.

La avanzada oficialista también dejó en un incómodo lugar a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien deberá lidiar con un bloque libertario ampliado y una triunfante Bullrich -en varios despachos desconfían de ella por manejos pasados en el Congreso, en diversos partidos según la época- que podría reclamar lugares como la jefatura de bancada -que lidera el jujeño Ezequiel Atauche- o, como se prevé desde hace unos meses, nada menos la presidencia provisional del Cuerpo.

En el peronismo, la campaña por la libertad de Cristina Kirchner -manejó todo a control remoto, sin objeción alguna de ninguno de sus 34 senadores- como una finalidad principal dinamitó la competitividad de Fuerza Patria y dejó mal parada a la jefatura que ejerce no sólo el formoseño José Mayans -más medido y de diálogo con mandatarios provinciales-, sino aún más a las ultra cristinistas Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) y Juliana di Tullio (Buenos Aires). ¿Qué harán los gobernadores justicialistas? En el pasado, amenazas de ruptura y vuelta de página han terminado en papelones y continuidad en modos y formas. En resumen, todo un pasado por perder.

La vicepresidenta y titular del
La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel (Fotos: Gustavo Gavotti)

Párrafo aparte para la costosa ley de Boleta Única de Papel que logró sancionar el actual Gobierno nacional. A pesar de distritos que votaron durante la jornada -en compulsas locales- con la tradicional sábana, el nuevo sistema arrolló al anterior por varios escalones de ventaja. El conteo fue ágil y con resultados acelerados. Por eso no llamó para nada la atención el desesperado y alevoso lobby realizado en las últimas semanas por algunos militantes kirchneristas en diversos de comunicación en contra de la BUP.

Detalle por provincia

*Ciudad de Buenos Aires. La Libertad Avanza venció al kirchnerismo y por la mayoría ingresarán los oficialistas Bullrich y el economista Agustín Monteverde, mientras que Fuerza Patria retendrá al camporista Mariano Recalde.

*Entre Ríos. Los libertarios Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida le ganaron al peronista Adán Bahl, que quedó por la minoría.

*Chaco. Libertarios y radicales unidos triunfaron y llegarán a la Cámara alta Juan Cruz Godoy y Silvana Schneider, mientras que Jorge Capitanich lo hará por el kirchnerismo.

*Salta. María Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán Coraita, de LLA, entraron por la mayoría. La oficialista provincial y exministra massista Flavia Royón lo hará por “Primero los Salteños”. Queda fuera el exmandatario Juan Manuel Urtubey, que tenía la venia de Cristina Kirchner tras un largo distanciamiento.

*Río Negro. Buen triunfo de los kirchneristas Martín Soria y Ana Marks, que aterrizarán en el Senado junto a la criticada libertaria Lorena Villaverde. Decepcionante elección de la fuerza local del gobernador, Alberto Weretilneck.

*Neuquén. Nadia Márquez y Pablo Cervi lo harán por LLA, mientras que Julieta Corroza estará por la fuerza local “La Neuquinidad”.

*Santiago del Estero. La trampa del matrimonio Zamora volvió a rendir frutos y el actual mandatario, Gerardo Zamora, tendrá una banca junto a Elia Esther del Carmen Moreno, mientras que el súper aliado local y vigente senador José Neder se queda con la de la minoría. Tres para el kirchnerismo aquí.

*Tierra del Fuego. Derrota K aquí, aunque seguirá seis años más Cándida López. La sorpresa de LLA derivó en escaños para Agustín Coto y Belén Monte de Oca.

El pleno de la Cámara
El pleno de la Cámara alta durante una sesión realizada el corriente año

Ingresos desde el 10/12 y cómo queda cada espacio

*La Libertad Avanza: suma 13 y llega a 20.

*Fuerza Patria: pierde seis y queda en 28.

*Provincias Unidas: bajan dos y quedan tres (podría aumentar en caso de reconfiguración política de otras bancadas).

*Provinciales: la que deja Mónica Silva por Río Negro será compensada con Julieta Corroza (La Neuquinidad). Y se agrega la salteña Royón, por lo que pasa a seis.

*UCR: desciende cuatro y pasa a nueve.

*PRO: disminuye dos y termina en seis.

Total: 72.

Temas Relacionados

SenadoBancasRecintoElecciones Argentina 2025La Libertad AvanzaFuerza PatriaProvincias UnidasUCRVictoria VillarruelÚltimas noticiasElecciones 2025 Argentina

Últimas Noticias

El oficialismo de Zamora arrasó en Santiago del Estero: Elías Suárez será el nuevo gobernador

El candidato del Frente Cívico ganó con el 70% de los votos, mientras que el mandatario actual será senador al imponerse con el 55% de los sufragios. El PJ retuvo su banca en el Senado. Alta participación electoral

El oficialismo de Zamora arrasó

Abusos sexuales, violencia de género y estafas: quiénes fueron los prófugos que atraparon cuando fueron a votar

Hasta esta tarde eran al menos 16 los sospechosos con pedido de captura de la Justicia que fueron apresados tras emitir el sufragio en diversas escuelas

Abusos sexuales, violencia de género

Categórico triunfo de La Libertad Avanza: gana en la provincia de Buenos Aires y obtiene más del 40% de los votos en todo el país

El oficialismo obtuvo un fuerte respaldo en las urnas, incluso en la provincia de Buenos Aires, donde hace menos de dos meses había perdido por más de 14 puntos. El Presidente iniciará la segunda etapa de su mandato con un mayor respaldo en el Congreso y oxígeno para realizar los cambios del Gabinete anunciados

Categórico triunfo de La Libertad

Resultados elecciones legislativas nacionales 2025: todos los datos oficiales

Este domingo 26 de octubre se votaron 127 diputados y 24 senadores nacionales. Cuántos votos obtuvo cada fuerza política

Resultados elecciones legislativas nacionales 2025:

Elecciones 2025, en vivo: las reacciones de todos los candidatos tras los primeros resultados

La votación definirá la conformación del nuevo Congreso y marcará el futuro del gobierno de Javier Milei. La participación electoral fue del 66%

Elecciones 2025, en vivo: las
ÚLTIMAS NOTICIAS
El oficialismo de Zamora arrasó

El oficialismo de Zamora arrasó en Santiago del Estero: Elías Suárez será el nuevo gobernador

Gestos, posturas y emociones: qué reveló la comunicación no verbal de los candidatos en los discursos

Abusos sexuales, violencia de género y estafas: quiénes fueron los prófugos que atraparon cuando fueron a votar

Categórico triunfo de La Libertad Avanza: gana en la provincia de Buenos Aires y obtiene más del 40% de los votos en todo el país

Suben muy fuerte las acciones locales en el “overnight” de Wall Street y registran alzas de más de 17%

INFOBAE AMÉRICA
Contundente victoria del gobierno de

Contundente victoria del gobierno de Javier Milei en las elecciones legislativas en Argentina

Donald Trump prometió resolver “muy rápidamente” el conflicto armado entre Pakistán y los talibanes de Afganistán

Constituciones dictatoriales violan derechos humanos y producen miseria

La dictadura de Maduro desafió a EEUU por su despliegue en el Caribe: “No nos intimidan ejercicios militares ni gritos de guerra”

Pete Hegseth, jefe del Pentágono, inicia una gira clave por Asia para reforzar alianzas y frenar la influencia de China

TELESHOW
El incendio en la casa

El incendio en la casa de Claudia Schijman que provocó su muerte: había sufrido quemaduras en sus brazos

Ivana Icardi relató el percance que sufrió trabajando en Alemania: “Manden buenas vibras”

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en la noche en que el amor volvió a brillar: el “te amo” que le dedicó el futbolista

Karina Jelinek recordó en las Elecciones Legislativas 2025 su famoso video viral: “¡Ábranme, quiero votar!"

Juana Repetto contó por qué no tiene televisores en el living ni en las habitaciones de sus hijos: “Es suficiente”