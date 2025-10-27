Macri volvió a reclamar que el Gobierno haga cambios y hay expectativa en el PRO tras el discurso de Milei

Mauricio Macri, ex presidente

Luego de votar, Mauricio Macri fue directo con relación a lo que espera en las próximas horas: que el Gobierno “plantee cambios en serio”, que busque una “mayor gobernabilidad” y una “mayor capacidad de gestión”. Esto es, pasar de las palabras a la acción, y algo de ese rumbo el expresidente esperó encontrar en el discurso que ofreció Javier Milei, tras imponerse en las elecciones legislativas. Lo siguió con expectativa.

“Yo espero que el Gobierno emprenda esta agenda de cambio que todo el mundo espera, que refuerce su equipo, que refuerce la gobernabilidad, que es el reclamo de todos para que haya estabilidad y que podamos crecer”, sostuvo Macri, en la mañana de este domingo, luego de votar en una escuela de Recoleta, en la ciudad de Buenos Aires.

Luego se recluyó en la intimidad su familia, lejos de la sede central del PRO, en la calle Balcarce, donde se reunieron los principales dirigentes que participaron de la campaña porteña, y mucho más lejos del bunker de LLA en el Hotel Libertador, a pesar del acuerdo electoral que alcanzaron ambas fuerzas en al menos 10 provincias.

Mientras Milei terminaba su discurso, donde convocó a gobernadores y “decenas de diputados y senadores de otros partidos” para encontrar “acuerdos básicos”, Macri publicó un mensaje en sus redes en la misma línea: “Mis felicitaciones a LLA, al Presidente Milei y, especialmente, a todos los argentinos que hoy apoyaron el cambio. Este resultado electoral sobresaliente renueva las esperanzas en nuestro país. No perdamos esta oportunidad única para producir las transformaciones pendientes y dejar atrás el pasado para siempre".

En el partido amarillo había optimismo moderado, marcado por la crisis que atraviesa una fuerza que va a perder representación parlamentaria a partir del próximo 10 de diciembre. Síntoma de esta debilidad: en Río Negro, el PRO se presentó sólo, con la boleta amarilla encabezada por Juan Martín, y quedó en el sexto lugar, con el 2.74% de los votos. En Córdoba, la boleta amarilla que lideró Oscar Agost Carreño quedó décima, con 0.59% de los votos. Ninguno de los dos logró una banca.

Javier Milei durante el discurso de la victoria (AFP)

Más allá de las disputas políticas, a Macri le preocupa la situación económica. Por eso, cuando hoy habló de manera breve con los medios, afirmó que espera que mañana sea “un lunes tranquilo” y que “el mercado se calme”. Pero sobre todo se puso a disposición: “Él sabe mi número, si necesita algo, me va a llamar”, señaló.

Minutos antes de que se conozcan los resultados, Fernando de Andreis, uno de los dirigentes que mejor conoce el pensamiento del expresidente y que fue electo diputado, aseguró: “Es la oportunidad, como dijimos en toda la campaña, de ahora ponernos a trabajar para avanzar en las reformas que faltan, porque la situación es compleja, pero con mucha expectativa y esta ratificación de confianza nos da el espaldarazo que falta para empujar lo que viene”. Y amplió: “No va a alcanzar tampoco con el PRO y LLA, vamos a tener que salir a buscar el apoyo de otros gobernadores para llegar a los benditos 135 votos que se necesitan”, agregó.

Lo que viene

Desde la mesa chica del expresidente, y ante la consulta de Infobae, fueron terminantes de cara a la nueva etapa post electoral: “Se inició el proceso de renovación” en el PRO, señaló un importante dirigente, y agregó: “Es importante resaltar la figura de De Andreis que, con la venia de Mauricio, fue el artífice del principal acierto que fue el acuerdo en Capital Federal, y se bancó el ataque de algunos dirigentes del partido que venían con una mirada que no coincide con los tiempos que corren, ni con los principios y valores originales del PRO".

Sin nombrarlos, es un mensaje para los críticos del pacto electoral con LLA como, entre otros, María Eugenia Vidal, Silvia Lospenatto, Gisela Scaglia e Ignacio “Nacho” Torres. Los últimos dos sufrieron duras derrotas en Santa Fe y Chubut, en frentes electorales por afuera del macrismo.

Macri con los candidatos del PRO que fueron en la lista de La Libertad Avanza

Uno de los primeros referentes en expresarse sobre las elecciones fue el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. “Con el triunfo de la alianza de La Libertad Avanza y el PRO, la Ciudad reafirmó su innegociable compromiso con el cambio y volvió a ser, una vez más, un límite para el kirchnerismo. Mi reconocimiento especial a todo el equipo del PRO por el trabajo y el esfuerzo que hicieron posible este resultado”, sostuvo en X. También saludó a Patricia Bullrich, que obtuvo más del 50% de los votos, y se suma a la carrera por la sucesión en CABA. A pesar del mensaje público, la Ministra de Seguridad piensa que los primos Macri “jugaron para atrás” en la campaña porteña. Hay enojo mutuo.

Puertas adentro, el macrismo analiza varios escenarios para lo que viene. “Más allá de lo que decida el Presidente, el PRO tiene que hacer un profundo debate interno, una discusión del posicionamiento político de cara a los dos años que se vienen. Si realmente quiere construir una opción superadora a esto, que creo que hoy hay una voluntad bastante mayoritaria, o si se analiza otro camino. No nos vamos a quedar esperando a ver qué es lo que diga (Milei), sino que la idea es avanzar en ese proceso”, afirmó a Infobae un importante dirigente del PRO.

Por otro lado, si efectivamente hay una decisión por parte de Milei para ampliar el gabinete, aceptar la convocatoria de Macri al “diálogo” y se suman al organigrama del Gobierno dirigentes como Guillermo Montenegro, Diego Santilli o Cristian Ritondo, los nombres que circulan en Casa Rosada, ¿será parte de un acuerdo de partidos? ¿O serán arreglos personales?

La semana pasada, entrevistado por Infobae, De Andreis respondió: “Hay cuadros técnicos y políticos del PRO que podrían enriquecer el gabinete, pero no va a haber un acuerdo partidario”.

Cuando habló en el Hotel Libertador, Santilli se envalentonó después de encabezar una “remontada histórica” en la provincia de Buenos Aires, donde el frente LLA dio vuelta los casi 15 puntos de diferencia con Fuerza Patria con relación al 7S. Fue un discurso de candidato a gobernador, con muchos guiños y reconocimientos a los hermanos Milei. Abajo del escenario, también agradeció a Macri. “Cuando el PRO toma las riendas de la campaña, suceden estas cosas”, graficó uno de los armadores macristas que trabajó en el interior bonaerense que, a su vez, analizó por qué se torció el resultado electoral.

Jorge Macri (AFP)

“El no voto de los extranjeros, la no movilización de intendentes, y la aplicación de la boleta única hizo descontar automáticamente ocho o nueve puntos, y después la mayor participación, que subió seis puntos porcentuales. Con eso te da empate o que ganás por uno”, sostuvo.

Un tercer escenario que se abre será si el expresidente podrá contener a una fuerza que, como se dijo, perderá representación parlamentaria y espacios de poder, tras un proceso traumático y conflictivo donde La Libertad Avanza buscó invisibilizar al macrismo cuando se discutieron las alianzas y el armado de las listas. La nómina de heridos es larga. Sobre todo en CABA, donde por primera vez desde su creación como partido, el PRO no llevó su nombre ni su simbología a la oferta electoral, o en Córdoba, donde los amarillos se fracturaron en tres.

De Andreis anticipó que se mantendrá el bloque propio tras el recambio, pero cerca de Ritondo dudan de los movimientos de la santafecina Gisela Scaglia en el caso de que se conforme un bloque de Provincias Unidas. Los contactos de Macri con dirigentes de este espacio son variados y es sabida su buena relación personal con el ex gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, que sufrió una dura derrota.

Los que sí tendrían definido dejar el bloque son los legisladores cercanos a Patricia Bullrich, como Damián Arabia, Sabrina Ajmechet y Laura Rodríguez Machado. “Ya está tomada la decisión, la idea es generar un espacio para poder aglutinar a todos los que queremos acompañar y estar cerca del Gobierno, pero sin estar dentro de LLA, y trabajar como un interbloque”, afirmó a Infobae un dirigente allegado a la Ministra de Seguridad.